Объединение собственников кондоминиума (ОСК), которых в правовом поле нет

Юристы на юридические вопросы отвечают «бытовым» чиновничьим языком

Проект закона по внесению изменений в жилищные отношения, инициированный Комитетом по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса, прошел обсуждение в правительственных органах и Администрации президента. Интрига состоит в том, что фигурирующее в законопроекте ОСК (объединение собственников кондоминиума) в природе не существует, потому что статус «собственник кондоминиума» отсутствует в правовом поле.

«Может ли быть юридическое объединение ведьм и чертей, если самих ведьм и чертей не существует? – задается вопросом Владимир Пермин, председатель ОО «Добровольное общество защиты прав нанимателей». ­– Если кто-нибудь из простых граждан предложит такое объединение, то его отправят в дурдом. Однако в государственных органах три месяца обсуждают Объединение собственников кондоминиума, хотя «собственников кондоминиума» в юриспруденции Казахстана не существует, как нет осязаемых ведьм и чертей».

В республике есть государственное учреждение под названием Министерство юстиции. Оно осуществляет правовое обеспечение деятельности государства, поддерживает режим законности в работе государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан, обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан и организаций. Но это на бумаге.

Владимир Пермин делал запрос в Минюст на предмет правового статуса «собственника кондоминиума». То есть была нужна выписка из Закона, в котором определено понятие «собственник кондоминиума». Министерство ответило: «Понятие «собственник кондоминиума» в законодательстве не предусмотрено».

«А что, юристы министерств не знали о том, что в законодательстве такого понятия не существует? – недоумевает г-н Пермин. – А если знали, то почему обсуждали то, чего нет? Может быть вместо того, чтобы разбираться с несуществующими собственниками кондоминиума, стоит выяснить вопрос с собственниками квартир, которых эти же чиновники и депутаты лишили статуса потребителя и, как следствие, выкинули из государственной политики в сфере защиты прав потребителей?»

На запрос в Министерство юстиции, распространяется ли государственная политика в сфере защиты прав потребителя на собственников квартир, Владимир Пермин получил такой ответ: «Согласно подпункту 15) статьи 1 потребителем является физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее и (или) использующее товар (работу, услугу) исключительно для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Таким образом, по поднимаемому Вами вопросу, рекомендуем руководствоваться вышеуказанной нормой.

Вместе с тем, сообщаем, что данное разъяснение, согласно пункту 4 статьи 60 Закона

«О правовых актах» не имеет обязательной юридической силы и носит рекомендательный характер» (директор департамента законодательства Министерства юстиции Ш. Манкешов)».

«Интересно, у главного юриста страны статус тоже носит рекомендательный характер?» – пытается разобраться в смысле ответа г-н Пермин. Он ведь подавал обращение на имя первого руководителя организации.

«Анализируя практику обращений граждан по юридическим вопросам, приходишь к выводу, что юристов как таковых в Казахстане нет. Есть люди с высшим юридическим образованием, которые подходят под определение чиновник, но не юрист. Эти господа, читая Закон, видят там не то, что в нем написано, а то, что хотят чиновники», – резюмирует Владимир Пермин.

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