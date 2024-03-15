Президенту Токаеву: стань Хозяином!

Президент Токаев есть наша единственная надежда, что Хозяин земли и недр в Казахстане, наконец, появится

Экономика Казахстана завязана на экспорт природных ресурсов, а сам экспорт в руках иностранных компаний, мы фактически территория добычи богатств недр на вывоз. Причем минимизация расходов иностранных консорциумов внутри страны и максимизация откладываемой вовне прибыли обеспечивается самим местным правительством, благодаря компрадорской встроенности правящей верхушки старого Казахстана в «вывозную» модель.

А в рамках такого неоколониального положения никакие президентские целеполагания насчет Нового Справедливого Казахстана, справедливого государства, справедливой экономики и справедливого общества заведомо нереализуемы.

Поэтому, если президент Токаев говорит о загнанных в «ловушку бедности» гражданах, о создании прочного промышленного каркаса, обеспечении экономической самодостаточности и удвоении ВВП до 2029 года, то, наверное, не с целью попросту обмануть и посмеяться над доверчивыми подданными. И, наверное, не потому, что обманывается сам.

Давайте исходить из того, что реализация всего обещанного в предвыборной программе президента Токаева осенью 2022 года, нам – гражданам, необходимо не меньше, чем самому главе государства. И пусть президент Токаев так и не смог (не захотел, не сумел, не дали…) превратить собственную предвыборную программу (рассчитанную, как в ней было сказано, на все семь лет) в государственный программный документ, мы должны ему помочь (обязать, подсказать, подтолкнуть) начать реализацию обязательств перед своими избирателями.

Первый шаг к этому, кстати, уже был сделан, еще до инициированных президентом своих перевыборов, тоже по его инициативе, тоже в 2022 году и тоже как прямое следствие Кантара – всенародный конституционный референдум.

По существу, уровня народного голосования тогда заслуживали две новации: вычеркивание Первого президента и наделение народа правом собственности на землю и недра. Остальные поправки могли бы принять и депутаты.

С тех пор Елбасы у нас бывший, а вот со вступлением народа в права собственника как-то не задалось. Начиная с той же предвыборной президентской программы, в которой эта тема даже не затронута. И кончая всеми документами и речами всей уровней и представителей власти по сегодняшний день.

Наверное, глава государства вынес поправку о собственности на землю и недра на референдум не ради того, чтобы обманывать нас или обманываться самому. Здесь мы просто обязаны поспешить ему на выручку. А выручка – вот она, это Конституция!

Читаем Основной закон в совокупности всех бывших в ней и обновленных статей.

Земля и ее недра принадлежат народу, от имени народа право собственности осуществляет государство. Главой государства является президент, он символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Право выступать от имени народа и государства принадлежит Президенту.

Все исчерпывающе ясно: глава государства сам довел до предельной ясности вопрос о праве собственности и сам же, строго по Конституции, уполномочен быть прямым представителем народа-хозяина земли, ее недр, водных богатств, растительного и животного мира.

Другими словами, президент у нас – конституционный Хозяин народной собственности. Наделенный Конституцией всей полнотой прав, в одном пакете с ответственностью за распоряжение нашей собственностью перед нами – народом.

Хозяин же, разумеется, вправе распоряжаться собственностью как считает нужным, в том числе отдавать в пользование, владение, распоряжение. В том числе иностранцам.

Хотя справный Хозяин вряд ли позволит чужому дяде пользоваться своим огородом, да еще помогать перетаскивать с грядок за забор. Если уж имеется чем торговать и есть спрос на товар, то Хозяину пристало продавать самому. Включая привлечение на свои грядки умельцев-агрономов на условиях сдельной оплаты или совместного пользования урожаем. В любом случае — решающее слово за Хозяином. Самому ли везти в город на ярмарку, или продавать тут же, с огорода, это хороший Хозяин всегда сообразит. Желательно – посоветовавшись с семьей, чадами и домочадцами.

Тем более, если правом Хозяина тебя наделила как раз семья, любящая жена и кровные дети, — только во благо них стоит и стараться, с ними при всех затруднениях советоваться. И уж, во всяком случае, не таить от них, кто и как хозяйничает на их огороде.

Итак, Конституция не только дает право нашему президенту, но и накладывает на него прямую обязанность выступить полноправным хозяином-продавцом добываемых в Казахстане нефти и газа, черных, цветных и благородных металлов, урана и редкоземов.

В этом смысле подписанные на далеко выходящие за сроки президентских полномочий соглашения о разделе продукции и контракты на недропользование должны, разумеется, соблюдаться. Но, разумеется, с соблюдением действующих с 2022 года конституционных норм.

Здесь за аналог можно взять случай сдачи огорода прежним хозяином в долгосрочную аренду, а хозяин как раз переменился. Вернее, переместился в статус управляющего при новом Хозяине. Хочешь-не-хочешь, а даже чисто юридически возникает предмет переговоров о приведении прежних отношений в соответствие с вновь возникшими обстоятельствами. По всем канонам как национального, так и международного права.

В каком формате эти переговоры должны вестись и чего казахстанская сторона должна в них добиваться, это следующая тема. Здесь же хотим сказать, что президент Токаев есть наша единственная надежда, что Хозяин земли и недр в Казахстане, наконец, появится. В чем ему наша полная поддержка…

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