«Касым-Жомарт Токаев: Никто вместо нас самих не создаст лучшее будущее». «Старые опасности Нового Казахстана». «Махинации «прихватизаторов» подрывают экономику Казахстана»

Сетевой Казахстан 18 марта 2024г.

TIME . KZ . «Мы выбираем прогресс!» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ: Никто вместо нас самих не создаст лучшее будущее. Выступление президента на Национальном курултае в Атырау получилось не менее важным, обстоятельным и обширным, чем ежегодное послание народу.

Президент затронул, пожалуй, все самые злободневные вопросы, стоящие перед обществом, и предложил свои здравые рецепты их решения. Открывая III заседание Национального курултая, глава государства поздравил всех участников с древним, идущим из глубины веков, праздником Көрісу күні, символизирующим окончание долгой зимы и предшествующим другому важному народному празднеству — Наурыз мейрамы. Токаев подчеркнул, что выбор Атырау в качестве места проведения Курултая неслучаен: именно здесь, в Атырауской области, находится древний город Сарайшык, который некогда был важнейшим административным и торговым центром Улуса Джучи и Казахского ханства и через который пролегал Великий шелковый путь. — Мы отдаем дань уважения нашим славным предкам, передавшим потомкам это великое наследие, — отметил президент. — Однако, живя лишь прошлым, невозможно создать по-настоящему цивилизованную страну.

«Скидываются все, потребляют — по нужде» — Необходимость реформирования системы соцмедстрахования по-прежнему будоражит умы депутатов и общественности. В Минздраве против того, чтобы снизить размер взносов в Фонд обязательного соцмедстрахования (ФСМС) для тех, кто ведет здоровый образ жизни и очень редко обращается к медикам за помощью, и повысить тем, кто паразитирует на своем здоровье и потому очень часто лечится.

NG . RU . Виктория ПАНФИЛОВА – «Казахстан развивает степную демократию» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ в Атырау провел третье заседание Национального курултая, в ходе которого обозначил позицию по широкому спектру вопросов. Первоочередная задача – укрепление национальной идентичности. Токаев назвал Казахстан наследником Золотой Орды и сообщил, что ведется работа по написанию новой академической истории Казахстана. Он раскритиковал интеллигенцию, которая не поддерживает его курс на «Жаны Казахстан» («Новый Казахстан»). Национальный курултай, или, как его еще называют в Казахстане, степная демократия, созданный в 2022 году по инициативе Касым-Жомарта Токаева, это срез общества, состоящий из интеллигенции, представителей бизнеса, гражданских активистов, духовенства и экспертов.

ZAKON . KZ . «Наркотики, насилие и лудомания: Токаев объяснил, от чего казахстанцам нужно срочно избавиться» — Будущее страны находится в зоне риска, если молодое поколение казахстанцев не оградить от пороков, которые могут сбить их с истинного пути. Один из важнейших механизмов – правовое регулирование, и именно это отметил президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ на Национальном курултае в Атырау в минувшую пятницу. Глава государства вскрыл проблемы казахстанского общества и обозначил ряд конкретных задач по борьбе с азартными играми и распространением синтетических наркотиков. Редакция Zakon.kz детально изучила выступление президента и выделила основные моменты в его почти двухчасовой речи. Стоит отметить, что это были конкретные дела и задачи, которые нужно выполнять, причем, не отдавая все на откуп правоохранительных и других уполномоченных органов.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Старые опасности Нового Казахстана» — Микроскопические сдвиги, в том числе и законодательные, у новой власти есть, но они не в состоянии изменить ситуацию в целом, оставаясь лишь красивым и благозвучным приложением к так и не меняющимся реалиям. Не изменилось самосознание большинства населения в восприятии идеи Нового, Справедливого (как заверяет нас власть) Казахстана. Слушая очередные инициативы про Новый Казахстан люди и морально, и психологически все еще живут в старом, наверное, неверие в благие планы любой власти у нас заложено на генном уровне… И теперь эта часть общества может превратиться в новую оппозицию Новому Казахстану. А ее смычка со «староказахстанцами» породит гремучую смесь. Как бы нам страну не потерять в этом противостоянии!

EXCLUSIVE . KZ . Мадия ТОРЕБАЕВА – «Почему многополярная политика РК требует коррекции» — Война на Украине приобрела затяжной и масштабной характер, и по всей вероятности продлится она долго. Изоляция, и самоизоляция России усиливается. В связи с этим Казахстану пришло время подкорректировать свою многополярную политику, поскольку полюсы смещаются. Также Казахстану следует найти баланс и определить свое место между Пекином, Вашингтоном и Москвой. Об этом говорили участники «CFO Summit Idea Exchange & Networking Event», прошедшего в Алматы.

«Махинации «прихватизаторов» подрывают экономику Казахстана» — Неэффективность работы холдингов «Самрук-Қазына» и «Байтерек» разрушает экономику Казахстана, считают казахстанские эксперты. По их мнению, бесконтрольное манипулирование активами квазигосударственных компаний позволяет приватизировать государственные активы за бесценок и способствует развитию коррупции в стране. По словам эксперта НКО «НИИ аудиторской деятельности и финансовой отчетности» Данияра НУРСЕИТОВА мошеннические схемы довольно просты.

CARAVAN . KZ . Адил УРМАНОВ — «Стоит ли государству препятствовать миграции казахстанцев из сел в города» — Казахстан переживает бурную урбанизацию. Буквально за 13 лет население страны выросло с 16 до 20 млн человек. При этом доля городского населения выросла с 54% до 61%. Иначе говоря, за это время весь свой прирост село отдало городам, за счет чего они и растут. И в ближайшее время эта тенденция – рост городского населения за счет сельского – будет только нарастать. На самом деле это нормальный процесс. Точно так же растут города практически во всех странах мира. Потому что в городе легче добиться лучшего комфорта проживания, условия которого: тепло, электроэнергия, мобильная связь и интернет, горячая вода, туалет. Мягко говоря, не во всех селах страны доступны такие условия. Поэтому люди едут в города.

AZATTYQ . ORG . «Опять кто-то распилит бюджет». После опроса 500 человек Токаев предложил изменить государственный герб. Зачем?» — В Казахстане предлагают изменить государственный герб. В Казнете критиков этого предложения больше, чем сторонников. Сколько стоит поменять государственный символ? Кто лоббирует эти изменения? И что об этом думают автор нынешнего герба и члены Геральдического совета?

GOLOS — NARODA . KZ . ««На кону стояла честь рода»: историк развеял мифы о казахской традиции» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ в ходе прошедшего Курултая высказался о тенденции кражи невест, как о «вопиющем мракобесии». Президент заявил, что в современном обществе достоинство, права и свобода являются главными ценностями. При этом многие казахстанцы считают «алып қашу» казахской традицией. Автор книг и научных статей по истории Радик ТЕМИРГАЛИЕВ рассказал, что в истории такой традиции не существовало — «На кону стояла честь рода. Никто не мог просто так своровать девушку без её согласия, за это неминуемо грозила расплата, это подтверждает достаточное количество источников. Но я не говорю, что это не случалось. Конечно, это случалось, но если случалось, то после этого следовала месть. Поэтому такие случаи были единичными». При этом были случаи обоюдного согласия жениха и невесты, тогда всё зависело от родителей невесты. Если всё-таки отец с матерью соглашались с волей дочери, то после этого, как правило, следовала выплата калыма и все решалось полюбовно.

SPIK . KZ . «Паводки: почему вокруг них в Казахстане каждый год возникает ажиотаж?» — Мы беседуем с ветераном водной отрасли, инженером-гидротехником, кандидатом технических наук Даулетьяром БАЯЛИМОВЫМ — Да, есть такое. Но подразделения МЧС вступают в дело тогда, когда уже возникла угроза. Ну и, если где-то вода выйдет из берегов, занимаются ликвидацией последствий. Но ведь лучше не допускать таких ситуаций или хотя бы свести к минимуму риски их возникновения. А это уже во многом зависит от Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ). Вообще-то, половодье в бассейнах рек – это ежегодно повторяющееся явление. Поэтому нужно на постоянной основе осуществлять соответствующие гидрологические расчёты, что даст понимание того, каким будет уровень воды в реках. А это входит в компетенцию исключительно профильного министерства.

TENGRINEWS . KZ . «Сколько стоит построить школу в Астане?» — Каждый год в правительстве отчитываются о строительстве новых школ для решения проблемы дефицита ученических мест. Если в 2021-м чиновники заявляли и открывали школы BINOM, то с прошлого года они докладываются о национальном проекте «Комфортные школы». На него из бюджета выделили 2,3 триллиона тенге… Мы побеседовали с директором одной из частных школ в Астане Нурболатом БИСЕНГАЛИЕВЫМ о том, сколько бизнесмены тратят на строительство учебных заведений — «В случае если школа будет находиться на юге страны, то там можно построить больше уличных игровых зон и площадок. Если же учебное заведение будет в той же Астане, где холоднее, то необходимо сделать больше рекреационных зон в самом здании, чтобы дети могли с интересом проводить свой досуг. Соответственно, такие критерии увеличивают площадь здания и сказываются на стоимости«, — отметил он.

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