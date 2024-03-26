«Биологические дроны»: Запад атаковал Россию с востока?

Крупнейший за 20 лет теракт обострил «национальный вопрос» в РФ

Москва до самого последнего времени жила спокойно и весело. Благополучие, сытая беззаботность российской столицы удивляли гостей. Ведь страна уже 25 месяцев воюет. Но война где-то далеко. Ухоженные дикторши в московском телевизоре привычно зачитывают новости с фронта: уничтожены ещё двести экстремистов, взорван крупный центр подготовки украинского спецназа. Киевский режим совершил очередную бесчеловечную атаку на мирные белгородские сёла.

О гибели российских солдат в теленовостях почти не говорят. Но телеграм-каналы рассказывают трагические истории, когда украинцы, получив данные разведки, ударили по казарме в ДНР и убили много российских военнослужащих. Или когда генералу захотели показать красивый строй в ближнем тылу, но прилетели украинские ракеты, и десятки солдат и офицеров погибли на месте. Чьих-то сыновей, отцов и братьев.

Казалось бы, в категориях военного времени гибель 137 человек (данные ещё уточняются) в московском развлекательном центре почти рядовая трагедия. Но это не так. Массовые теракты, совершаемые против мирного населения, имеют совершенно другой резонанс. Тем более если это случается в столице.

О том, кто устроил атаку на Крокус Сити Холл и с какими целями, сейчас спорят авторитетные эксперты. А читатели и зрители имеют возможность выбирать версию на свой вкус. Одно лишь обстоятельство не вызывает сомнений: исполнителями этого злодеяния стали четверо граждан Таджикистана. Эмомали Рахмон выразил россиянам свои соболезнования, сказал, что у преступников нет национальности. Эти слова не у всех нашли понимание.

«Таджикская проблема», как я не раз уже рассказывал в своих заметках, в последние годы приобретает в России всё большую остроту. Да, кто-то на ней спекулирует, набирает дешёвую популярность. Или даже пытается использовать в подрывных целях. Одна из версий теракта в Крокусе состоит именно в том, что западные или украинские спецслужбы наняли отморозков с таджикскими паспортами, чтобы вызвать в России потрясения и погромы. Расколоть страну изнутри.

Версия, что называется, вполне рабочая. Во-первых, именно из Таджикистана в РФ завозится больше всего гастарбайтеров. Многие из них получают российское гражданство, сохраняя таджикское. Законы обеих стран это почему-то позволяют. Во-вторых, таджикские диаспоры в российских городах ведут себя всё более уверенно. Если не сказать большего. И вообще, таджики по количеству и остроте криминальных происшествий на российской территории выходят в лидеры.

Возможно, кто-то из читателей ещё помнит о трагедии на полигоне в Белгородской области, недалеко от украинской границы. Там три контрактника в октябре 2022 года расстреляли своих сослуживцев. Во время огневой подготовки контрактников трое из них открыли огонь по другим солдатам и офицерам. Успели убить 11 человек, ещё 15 ранили. По неофициальной версии жертв было больше. Преступников застрелили снайперы.

В Министерстве обороны РФ назвали случившееся терактом. Было объявлено также, что террористы – «граждане одной из стран СНГ». Потом оказалось, что это были таджики. И так совпало, что буквально за несколько часов до трагедии президент Таджикистана ярко выступил в Казахстане на встрече лидеров стран СНГ. Он говорил, что Россия должна больше уважать своих соседей по Центральной Азии. Хватит относиться к ним свысока. У «малых народов» есть свои традиции, своя культура, своя гордость. А на следующее утро произошла трагедия под Белгородом. Получился своего рода «идеальный шторм».

Уже тогда я написал, что здесь трудно удержаться от конспирологичесих версий. Может, выступлением таджикского президента воспользовались антироссийские силы? Не обязательно мусульманские радикалы. Это могли быть западные спецслужбы. Или украинские. Втёмную, а может и «всветлую» они употребили религиозных фанатиков или неадекватов. Разыграли нужную карту.

И вот новая похожая история, только гораздо более масштабная. Снова россиян расстреливают таджикские отморозки, производящие впечатление тупиц, дикарей, почти зомби. Их уже назвали биологическими дронами. Снова воспалённые заявления некоторых российских политиков и общественных деятелей о том, что таджикская диаспора в России представляет собой неисчерпаемый источник для пополнения рядов террористов.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов, самый известный в России борец с бесконтрольной миграцией, говорит, что случилось то, о чем он писал на протяжении последних 15 лет. «Всякий раз, выезжая в командировки по русским городам, в которых случались социальные взрывы на почве межнациональных трений, – говорит Кирилл, – я предупреждал, что это – мина замедленного действия, которая рано или поздно рванёт».

Кабанов считает, что России не страшна «цветная революция». Но пример европейского мультикультурализма, по его мнению, показал, что слабая миграционная политика чревата большими потрясениями. Поскольку бесконтрольный на протяжении многих лет миграционный поток в России и отсутствие работы по ассимиляции приезжих уже привели, по мнению Кирилла Кабанова, к созданию гетто, национальной инфраструктуры – от парикмахерских и стоматологий для своих до подпольных мечетей и ММА-клубов – и закрытых субкультурных и сетевых движений.

«Сначала у нас появился среднеазиатский исламский экстремизм, – говорит Кабанов. – Спецслужбы регулярно предотвращали теракты, которые готовили приезжие из южных республик, ликвидировали ячейки ваххабитов. Потом нарисовалась «культура» абу-бандитов, которые, выходя из подвальных спортзалов, задирают коренных жителей на улицах. При этом надо понимать, что миграционная среда очень организована и очень оперативно встаёт на защиту своих. И встаёт массово. А потом к этой большой внушаемой категории проявили интерес разведструктуры противника».

Такие тревожные или даже панические оценки широко распространены сейчас в российских социальных сетях и часто присутствуют в разговорах москвичей с сослуживцами, знакомыми и соседями. При этом многие официальные СМИ и «правильные» телеграм-каналы наперегонки бросились «гасить пожар». С вроде бы безупречных позиций. Дескать, во-первых, плохих и хороших народов не бывает. Во-вторых – конечно, надо наводить порядок с миграцией. Но не рубить с плеча. Не выплёскивать младенца вместе с грязной водой. И вообще, дружба народов – наше богатство и сила. Ни в коем случае нельзя этого забывать.

Насколько могу судить, такие аргументы не очень убеждают целевую аудиторию. Защитники межнационального единства не приводят примеров – когда именно российско-таджикская дружба так уж ярко проявляла своё богатство и свою силу. Может быть в конце 1980-х, когда десятки и сотни тысяч русских семей бежали из Душанбе и военных городков, спасаясь от погромов?

И что мешает российскому начальству разобраться: сколько «незаменимых иностранных специалистов» на самом деле требуется стране? Что мешает ввести трудовую миграцию в разумные, ясно очерченные берега?

Гасить проблему «пирогами и блинами и сушёными грибами», то есть рассказами о братстве народов, больше не получается. Поскольку это уже не просто экономическая проблема, и даже не просто социальная. «Доходы» с мигрантской темы, судя по всему, теперь пытаются получить не только дельцы и чиновники, но и настоящие, всамделишние враги России. Может быть, осознание этого обстоятельства заставит верхнее российское начальство, наконец, задуматься – куда приехали с этой миграцией. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Или – пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

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