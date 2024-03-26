Историческое достижение казахстанских шпажистов, медали турнира «Большого шлема» по дзюдо, разгромное поражение футбольной сборной РК и итоги чемпионата мира по фигурному катанию

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фехтование: отличное завершение отборочной кампании к Олимпиаде

Великолепные результаты показали казахстанские шпажисты на этапе Кубка мира в Тбилиси, закрывавшем квалификационный цикл перед летними Играми в Париже. «Бронза» в командном первенстве, победы над олимпийскими чемпионами и действующими чемпионами мира, высокое 5-е место в итоговом рейтинге и соответственно попадание в число 8 сборных, которые поедут на Олимпиаду, а также выход одного из наших «мушкетёров» в четвертьфинал личных соревнований – таковы итоги их вояжа в столицу Грузии.

Отборочная кампания длилась около года и включала в себя семь турниров – мировое первенство, зональные чемпионаты (в нашем случае чемпионат Азии/Океании) и пять этапов Кубка мира. После шести из них наша команда занимала 5-е место. Квартет сильнейших (Франция, Италия, Япония и Венгрия), который гарантированно попадёт на ОИ, был уже недосягаем, поэтому казахстанской дружине нужно было стать сильнейшей среди других, кроме японской, сборных с азиатского континента. Догнать её могла только корейская, отстававшая на 29 очков.

В 1/16 финала наши шпажисты победили шведов (45:32), в следующем раунде – немцев (45:36), после чего стало ясно, что они уже точно опередят корейцев, поскольку последние на этой стадии проиграли чехам, которые вели ожесточённую борьбу со швейцарцами за «европейскую квоту». В четвертьфинале казахстанцы встретились с японцами, действующими олимпийскими чемпионами, и сумели довольно уверенно одолеть их (45:30), тем самым взяв реванш за обидное поражение в «золотом» противостоянии на прошлогодней Азиаде.

Так наша команда пробилась в полуфинал, где её ждала чешская, которая к тому моменту ещё не решила до конца свою задачу. В поединке с более мотивированными соперниками казахстанцы проиграли (36:45), зато в сражении за «бронзу» взяли верх над действующими чемпионами мира итальянцами (45:35). А «золото» досталось французам, победившим в финале чехов.

Таким образом, наша сборная, за которую бились Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай, заняла в итоговом рейтинге 5-е место и получила право поехать на ОИ полным составом (три фехтовальщика). Кроме неё, участниками олимпийского командного турнира станут Франция, Италия, Япония, Венгрия, вошедшие в топ-4, а также Чехия (от Европы), Венесуэла (от Северной и Южной Америки), Египет (от Африки).

На снимке: капитан мужской сборной шпажистов Эльмир Алимжанов (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

В рамках этапа Кубка мира состоялось и личное первенство, в котором приняли участие 282 шпажиста. Алимжанов решил пожертвовать им, дабы сохранить силы для командных битв, Курбанов, входящий в топ-10, был освобождён от предварительной стадии и попал сразу в 1/32 финала, где его соперником стал …товарищ по сборной Сертай, проделавший ранее достаточно долгий турнирный путь. Выиграв этот бой (15:12), Курбанов затем преодолел ещё два раунда, но в четвертьфинале уступил бельгийцу и занял итоговое 5-е место.

Дзюдо: «золото», приблизившее завоевание олимпийской путёвки

Там же, в столице Грузии, позавчера завершился турнир «Большого шлема» по дзюдо. Казахстанцы выступили на нём лучше, чем на предыдущих. Они завоевали две медали, в том числе одну золотую, а ещё в двух случаях остановились в шаге от пьедестала почёта.

Наибольшего успеха добился Нурканат Серикбаев (самая лёгкая весовая категория до 60 кг), который лишь в прошлом году перешёл из юниоров во взрослые.

На снимке: Нурканат Серикбаев в финальной схватке (фото с сайта Международной федерации дзюдо)

Он одолел всех пятерых своих соперников (правда, особо титулованных среди них не было) и стал чемпионом. Что не менее важно, это принесло ему сразу 1000 очков в зачёт олимпийского рейтинга. Перед турниром в Тбилиси он занимал 20-ю позицию в данной весовой категории, ведя спор за путёвку на ОИ в Париж не только с конкурентами из других стран, но и со своими соотечественниками – Магжаном Шамшадином и чемпионом мира 2015-го, двукратным призёром Олимпиад, недавним безусловным лидером сборной РК Елдосом Сметовым, которые располагались недалеко – соответственно на 21-й и 25-й строчках. Теперь же Серикбаев намного оторвался от них.

В самом лёгком женском весе до 48 кг отличилась Галия Тынбаева, которая завоевала бронзовую награду. Но она, в отличие от Серикбаева, вряд ли может рассчитывать на участие в летних Играх, поскольку в этой категории есть Абиба Абужакынова, занимающая сейчас 5-е место в олимпийском рейтинге и фактически гарантировавшая себе поездку в Париж.

Опытнейший Ислам Бозбаев (до 100 кг) и супертяж Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 кг) остановились рядом с пьедесталом. В частности, второму путь преградили два представителя страны, принимавшей турнир: в полуфинале Ерасыл проиграл серебряному медалисту Олимпиады-2020 Гураму Тушишвили, а в поединке за «бронзу» – чемпиону мира 2021-го среди юниоров Сабе Инанейшивли.

Футбол: горькое разочарование после успешного группового этапа

Матч, которого казахстанские болельщики ждали с большим нетерпением и вроде бы с оправданными надеждами, обернулся конфузом: в стыковом поединке со сборной Греции наша национальная команда проиграла с разгромным счётом 0:5. Так бесславно завершился для неё отборочный турнир к чемпионату Европы – турнир, на групповом этапе которого она не раз преподносила приятные сюрпризы, одержав в общей сложности шесть побед, в том числе над весьма сильными соперниками, при четырёх поражениях.

На снимке: игроки сборной РК после крупного поражения от греков (фото с сайта Казахстанской федерации футбола)

Жеребьёвка стыкового раунда сложилась для нашей сборной неудачно, Во-первых, ей достался самый сильный из трёх потенциальных соперников: в рейтинге ФИФА Греция занимает 49-позицию, Грузия – 77-ю, Люксембург – 85-ю, Казахстан – 100-ю. А во-вторых, казахстанским футболистам предстояло играть с греками (кстати, в нынешнем году исполнится 20 лет их главному историческому достижению – завоеванию «золота» чемпионата Европы 2004-го) на поле последних.

Подгоняемые 25 тысячами зрителей, которые собрались на трибунах стадиона в Афинах, хозяева сразу же ринулись вперёд. И наша оборона, ослабленная отсутствием ключевого защитника Нуралы Алипа (он пропускал матч из-за перебора жёлтых карточек), не устояла перед этим натиском. Не прошло и десяти минут, как в ворота сборной Казахстана был назначен пенальти, что позволило грекам открыть счёт. Вскоре они провели ещё одну результативную атаку.

Ответный гол мог забить Ислам Чесноков: у угла чужой штрафной он воспользовался ошибкой соперника и нанёс вроде бы не очень опасный удар, но мяч, задев кого-то, изменил траекторию и едва не угодил в дальний угол ворот – его полёт остановила штанга. Впрочем, этот эпизод возник в общем-то случайно и благодаря индивидуальным действиям одного футболиста. А вот командная игра у нашей сборной абсолютно не получалась. Ближе к концу первого тайма она пропустила ещё два мяча, и вторая половина матча, по сути, превратилась в формальность. Точку в этой игре поставил гол, забитый одним из казахстанцев в собственные ворота.

Сегодня обидчики нашей дружины встретятся в Тбилиси с грузинами, выигравшими у люксембуржцев, и победителю этого противостояния достанется путёвка на Евро-2024.

На снимке: игроки сборной РК после крупного поражения от греков (фото с сайта Казахстанской федерации футбола)

Фигурное катание: выступил ниже своих возможностей

В канадском Монреале прошёл чемпионат мира. Нашу страну на нём в единственном числе представлял 19-летний Михаил Шайдоров, уроженец Алматы, тренирующийся в Сочи у победителя Олимпиады-1994 Алексея Урманова.

Как и год назад, он занял 14-е место в мужском одиночном катании. Но если тогда результат на дебютном для него взрослом мировом первенстве заслуживал положительной оценки, то теперь и сам он вряд ли удовлетворён своим выступлением. Ведь в конце прошлого года на этапе «Гран-при» он набрал в сумме 264,46 балла (получи он столько же в Монреале, быть бы ему на 7-й итоговой позиции), а теперь – только 234,19. К сожалению, Михаил допустил ошибки и в короткой программе, и в произвольном катании. Но потенциал у него, безусловно, есть: по коэффициенту сложности элементов, особенно прыжковых, он на нынешнем ЧМ вошёл в топ-5. Так что будем надеяться на успехи Шайдорова в недалёком будущем, особенно на Олимпиаде, до которой есть ещё два года.

А чемпионом мира впервые стал тоже 19-летний американец Илья Малинин, получивший в сумме 333,76 балла – это лишь на 1,54 меньше мирового рекорда, принадлежащего его соотечественнику, победителю Олимпиады-2022 Натану Чену. Второе место занял японец Юма Кагияма (309,65), третье – француз Адам Сяо Хим Фа (284,39).

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