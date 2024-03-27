«Почему Казахстан так низко пал в рейтинге дружественности к России?». «Казахстан создает региональный союз. Бишкек и Ташкент будут военными партнерами Астаны». «Будет ли у Казахстана новый герб и при чем здесь Назарбаев?»

Сетевой Казахстан 27 марта 2024г.

SPIK . KZ . «Почему Казахстан так низко пал в рейтинге дружественности к России?» — В новом «рейтинг дружественности коммуникационных режимов постсоветских стран» (по отношению к РФ), который недавно обнародовал российский Национальный исследовательский институт развития коммуникаций, Казахстан занял лишь 6-е место среди бывших союзных республик. Хотя всего два года назад был 2-м, совсем немного уступая Беларуси и значительно опережая все другие. За этот короткий период показатель нашей страны обрушился со значения 70,1 до 50,0… Так что, если будет на то обоюдная политическая воля, то и там, и здесь не составит особого труда урезонить людей, вбивающих клин между двумя соседними странами и народами…

NG . RU . «Казахстан создает региональный союз. Бишкек и Ташкент будут военными партнерами Астаны» — Президент Киргизии Садыр ЖАПАРОВ посетит с официальным визитом Астану. Главным по итогам переговоров с казахстанским главой Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ станет подписание договора о расширении союзнических отношений между Казахстаном и Киргизией. Астана и Бишкек не только примут на себя обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, способных навредить союзнику, но и в целом воздерживаться от любых действий и сотрудничества с третьими сторонами, которые могут угрожать безопасности Казахстана или Киргизии. Напомним, что аналогичный договор о союзнических отношениях Казахстан подписал с Узбекистаном.

KAZPRAVDA . KZ . «Сила герба – в простоте и емкости символики» — Мнением о том, каким должен быть Государственный герб РК, мы попросили поделиться кызылординского живописца и скульптора, члена Союза художников СССР и Казахстана, деятеля культуры РК, кавалера ордена «Құрмет» Амангельды КЕНЕНБАЕВА — Бренд-дизайнеры знают, что при разработке любого логотипа, лейбла, фирменного знака композиция с одного взгляда должна раскрывать свой смысл и быть понятной. На языке художников это означает, что все сложное должно изображаться просто для восприятия. Поэтому считаю, если уж создавать новый герб, то он должен быть максимально легким.

DW . COM . «Будет ли у Казахстана новый герб и при чем здесь Назарбаев?» — В Казахстане развернулись геральдические дискуссии. Их инициатором стал президент Токаев, предложив сменить герб страны. Что говорят сторонники и противники президентской идеи? Экономист Арман БЕЙСЕМБАЕВ — Герб — как символ. Изменение символа — как демонтаж старой системы. В экономике же это вряд ли даст какой-то заметный и быстрый эффект. Вместе с тем он считает, что тему герба не стоило трогать, поскольку, чем более стабильным и предсказуемым будет политическое поле в стране, тем лучше от этого будет экономике — Увы, но это наша исконная традиция: весь мир до основанья мы разрушим. Проходили — ничем хорошим это обычно не кончается. Только растерянность, дезориентация и деморализация.

TIME . KZ . Григорий ГАРАНИН — «Проговорился или ляпнул?» — Министр энергетики Алмасадам САТКАЛИЕВ щедро разбазаривает государственное имущество. По крайней мере, на словах — точно. Выступая на брифинге перед журналистами, он буквально вычеркнул “КазМунайГаз” из списка национальных компаний! Когда такие утверждения — о том, что КМГ является частной компанией — звучат из уст простого обывателя, еще куда ни шло. Всегда можно списать на незнание основ фондового рынка, отсутствие понимания понятия IPO и прочее, и прочее. Но когда такое (!) заявляет целый министр, к тому же ранее занимавший пост председателя Фонда национального благосостояния (ФНБ) “Самрук-қазына” — главного акционера “КазМунайГаза”, сразу же задаешься вопросом: ляпнул ли он не подумавши или же проболтался о том, о чем простые казахстанцы знать не знают и ведать не ведают?

«Будет — не будет, ждать — не ждать…» — Министру энергетики Алмасадаму САТКАЛИЕВУ во вторник пришлось комментировать сообщения зарубежных СМИ — якобы о продаже двух наших нефтеперерабатывающих заводов России, о рисках транспортировки казахстанской нефти из-за войны в Украине, а также о заманчивом предложении Туркменистана. Британская Financial Times на днях сообщила, что Вашингтон предупредил Киев о том, что атаки украинских беспилотников по российским НПЗ могут привести к росту цен на нефть и спровоцировать ответные меры. Речь идет о блокировке нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому западные компании, добывающие нефть в Казахстане, транспортируют ее на мировой рынок. В таком случае, разумеется, в зоне риска оказываются и казахстанские интересы. На это министр ответил дипломатично…

CARAVAN . KZ . «В Air Astana пояснили, почему их самолеты приписаны к Ирландии и ситуация не изменится» — «Эйр Астана» тщательно следит за своим авиапарком, регулярно обновляя и пополняя его. На данный момент у национального авиаперевозчика на балансе 50 воздушных судов западного производства, средний эксплуатационный возраст которых составляет 5,2 года. По крайней мере так написано на сайте компании… Отметим, что мы просили назвать сроки, когда самолеты будут переведены в отечественный реестр, но перевозчик не стал отвечать на данный вопрос. Также вызывает вопрос упоминание санкционных рисков – неужели руководство «Эйр Астаны» подозревает, что Казахстан может оказаться под санкциями настолько значительными, что это навредит авиаперевозкам?

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Приговор без наказания» — Итак, случилось то, о чем предупреждали самые отъявленные пессимисты и критики Нового Казахстана, которые прогнозировали избежание суровой судебной кары членами семьи экс-елбасы Нурсултана НАЗАРБАЕВА: его племяннику – бывшему первому заместителю председателя КНБ Самату АБИШУ назначили восемь лет условного (?!) наказания по делу о Кантарской трагедии…

Самат был у руля главной спецслужбы страны, наверняка не подчиняясь своему непосредственному начальнику Масимову, и выполняя негласные поручения своего дяди по сбору компромата на представителей власти и олигархов, на политических противников, и, весьма возможно, собрал вагон и тележку компромата на всех, кто ныне правит Казахстаном. Теперь он вооружен и потому непотопляем, а новая власть вынуждена с ним считаться?

GOLOS — NARODA . KZ . «Один из 200 – сколько казахстанцев получат бесплатные 10 соток в этом году?» — Согласно Земельному Кодексу, каждый казахстанец раз в жизни имеет право на получение бесплатного участка площадью 10 соток для строительства частного дома… Как сообщили редакции «Голос народа» в комитете по управлению земельными ресурсами МСХ РК, к середине марта 2024 года в очереди на получение участков под ИЖС по всей стране стоят почти 3,9 млн.человек. Как сообщили нам в госоргане, в 2024 году ожидается распределение чуть более 24 тысяч участков по всей стране. Это позволит получить гарантированную законом бесплатную землю лишь 0,6% заявителей. Или каждому 200 человеку в очереди.

NP . KZ . «Бедные люди. Условия труда и безработица в Казахстане» — По прогнозам Всемирного банка, в ближайшие годы миллионы граждан могут ощутить нехватку рабочих мест. Сегодня более 60 процентов всех вакансий сосредоточено в Алматы и Астане. В небольших городах Казахстана найти высокооплачиваемую работу непросто. Как показывает опыт отечественных соискателей, чтобы поднять уровень дохода, им приходится переезжать в крупные города. От этого потока людей ситуация с работой в регионах отнюдь не меняется в лучшую сторону, а лишь поощряет внутреннюю миграцию в стране.

RANKING . KZ . «Казахстан по частоте разводов уступает только Мальдивам» — Так, по данным Petrelli Previtera, обновленным 4 марта 2024 года, Казахстан — второй в мире по разводимости, после Мальдив. Коэффициент страны составил 4,6 на 1000 человек. Эксперты отмечают, что основными причинами разводов в стране являются вмешательство родственников (61%), отсутствие моральных ограничений (41%), легкий процесс развода (25%). Также среди проблем — сохранение достаточно жёстких гендерных ролей, что уже не подходит современным казахстанцам и казахстанкам, и в целом изменившееся отношение к браку. Интересно, что, несмотря на более высокий уровень разводов, казахстанцы по-прежнему ценят институт брака. Исследования показывают, что 82,5% молодых людей в РК (18–29 лет) видят свое будущее в браке и с детьми.

AZATTYQ . ORG . ««В ожидании неожиданного золота». Казахстан перед Играми в Париже: больше сомнений, меньше надежд?» — На данный момент у Казахстана 30 путёвок на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в июле. Министерство спорта заявляет, что всего страна может получить до 80 лицензий, но делать прогнозы относительно количества медалей и призовых мест не решается. Эксперты говорят, что после провала на Играх-2020 в Токио болельщики ждут от спортсменов больших побед и высших наград, но сейчас в стране нет явных фаворитов, которые имели бы высокие шансы получить олимпийское золото.

VLAST . KZ . Редакционное письмо читателям – «12 лет «Власти»» — Мы начали работать 12 лет назад. Мы никогда не были большим медиа с многомиллионной аудиторией, у нас никогда не было огромных бюджетов и ресурсов, но мы всегда были честны с читателями. Мы пишем о том, что считаем важным, пусть это и бывает в пику государственной информационной политике.

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