Исторический антирекорд казахстанских борцов, хоккейная команда РК на чемпионате мира с участием сильнейших сборных планеты и неожиданное «золото» нашей дзюдоистки на турнире «Большого шлема»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Борьба: провальное выступление наших палуанов

Мировым квалификационным турниром, который прошёл в минувший уик-энд в Стамбуле, завершилась отборочная кампания в этом виде спорта за право поехать на летние Игры в Париж. В каждой из 18 олимпийских весовых категорий (по шесть в вольной, греко-римской и женской борьбе) разыгрывались три путёвки в Париж. То есть нужно было либо добраться до финальной схватки, либо выиграть поединок за 3-е место.

К огромному сожалению, ни одному из 11 казахстанцев, поехавших на этот турнир, это не удалось. И в целом итоги олимпийского отбора оказались для нас неутешительными. В трёх видах борьбы представители РК завоевали в общей сложности лишь 7 квот (из 18 возможных), тогда как на все предыдущие Олимпиады, начиная с дебютной для независимого Казахстана (в 1996-м), наша страна делегировала, самое меньшее, 11 палуанов, а, например, на ОИ-2008 поехали 16 спортсменов.

Греко-римская борьба. На прошлогоднем чемпионате мира казахстанцы добыли одну лицензию, а в недавней азиатской квалификации – три. То есть оставались две весовые категории – до 67 кг и до 97 кг, в которых у нашей сборной не было квот. Сражаться за них доверили соответственно Динмухамеду Кошкару и Юсуфу Мациеву. Первому пришлось провести шесть схваток. В итоге Кошкар дошёл до поединка за 3-е место и за последнюю в этом весе олимпийскую путёвку, однако на этой решающей стадии уступил со счётом 0:8 египтянину Мохаммеду Ибрагиму Эль-Саиду, кстати, бронзовому призёру последней Олимпиады. Что касается Мациева, то он уже в стартовом раунде проиграл не очень известному борцу из Германии. Таким образом, у нас остались 4 лицензии – именно столько борцов поедут в Париж.

Вольная борьба. Перед стамбульским турниром сборная Казахстана имела олимпийские квоты в трёх весовых категориях из шести. Задача побороться за лицензии в трёх оставшихся была доверена Рахату Калжану (до 57 кг), Адлану Аскарову (до 65 кг) и Нурхоже Кайпанову (до 74 кг).

На снимке: Рахат Калжан (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Первый начал неплохо: одержав три победы, он дошёл до полуфинала. Но там проиграл американцу Спенсеру Ли, а в схватке за «бронзу» – китайцу Зу Уаньхао. Опытный Кайпанов уже в первой схватке уступил представителю Таджикистана, но поскольку тот в итоге занял 2-е место (и завоевал путёвку на ОИ), то Нурхожа получил право принять участие в утешительных раундах, где дошёл до поединка за «бронзу», в котором потерпел поражение от албанца с кавказскими корнями Чермена Валивеа. А Аскаров лишь дважды выходил на ковёр и оба раза капитулировал перед соперниками.

Женская борьба. А здесь случился полный провал. Напомним, что ни на чемпионате мира, ни в азиатской квалификации наши девушки не смогли добыть хотя бы одну олимпийскую путёвку. Поэтому на стамбульском турнире они выступали во всех шести весовых категориях. Однако ни одна из них даже не приблизилась к решающим схваткам. Марина Седнева (до 53 кг) и Лаура Алмагамбетова (до 57 кг) выбыли из борьбы после вторых своих выходов на ковёр, а Лаура Ганикызы (до 50 кг), Ирина Кузнецова (до 62 кг), Елена Шалыгина (до 68 кг) и Эльмира Сыздыкова (до 76 кг) – уже после первых. К слову, две последние когда-то становились бронзовыми медалистками ОИ, но очевидно, что лучшие их годы остались в далёком прошлом, а достойной смены нет. И если на все предыдущие Олимпиады ездили по три-четыре наши девушки, то в Париже не будет ни одной.

Хоккей: начали с победы, продолжили поражением

В минувшую пятницу в чешских городах Праге и Остраве начался чемпионат мира с участием команд элитного дивизиона. 16 сборных разделены на две группы, в каждой из которых пройдут турниры по круговой системе. По четыре лучшие из каждой затем продолжат борьбу за медали в «плэй-офф», по три следующие сохранят за собой прописку в классе сильнейших, а занявшие 8-ые, последние, места будут вынуждены покинуть его.

Как и на прошлом ЧМ, сборную Казахстана возглавляет Галым Мамбеталиев, который снова решил обойтись без натурализованных «легионеров». Год назад такая ставка сыграла: наша дружина взяла верх над соперниками в трёх матчах из семи. Посмотрим, как будет теперь.

Начали наши хоккеисты с победы над французами, которая может иметь очень важное значение с точки зрения сохранения прописки в высшем дивизионе. Ведь именно казахстанцам, французам, а также полякам, вернувшимся в элиту мирового хоккея после очень долгого перерыва, многие эксперты прогнозировали «борьбу за выживание» в группе «В».

В самом начале игры в ворота, которые защищал Андрей Шутов, влетела шайба. Но едва секундная стрелка успела совершить полный круг, как капитан нашей сборной и самый опытный в её составе Роман Старченко забил ответный гол, а ещё через четыре минуты Максим Мухаметов реализовал численное большинство.

На снимке: Роман Старченко празднует первый гол сборной Казахстана на чемпионате мира 2024-го (фото с сайта Международной федерации хоккея)

Ближе к концу второго периода казахстанская команда сама оказалась в меньшинстве, но смогла провести результативную контратаку, которую точным броском завершил Кирилл Савицкий. А в заключительной трети матча сыграла надёжно в обороне и сохранила победный счёт – 3:1.

Вчера наши хоккеисты встречались со словаками. Соперники, явно превосходящие их в классе, решили, что называется, сразу взять быка за рога: в первом периоде они сделали 18 бросков по воротам (тогда как казахстанцы – лишь три), из которых три оказались точными. В начале второй трети матча Алихан Асетов отквитал один гол, удачно сыграв на «пятачке». Но вскоре словаки получили право на буллит и реализовали его. А на первых минутах заключительного периода забросили еще две шайбы. Единственное, что удалось казахстанцам за оставшееся время, – сократить разницу в счёте до 2:6. Отличился Алихан Омирбеков.

Завтра казахстанцы встретятся на льду с латышами, 16 мая – со шведами, 17 мая – с немцами, 19 мая – с американцами, 20 мая – с поляками.

Дзюдо: неоднозначные итоги домашнего турнира

Местом проведения очередного турнира «Большого шлема», который важен в том числе и с точки зрения завоевания очков в зачёт олимпийского квалификационного рейтинга, стала Астана. Как обычно, стране, принимавшей его, дали возможность заявить большое количество спортсменов. В мужском дзюдо Казахстан представляли 28 атлетов (это почти 12 процентов всех участников), или по четыре в каждой весовой категории, в женском – 25 (тоже около 12 процентов). Тогда как, скажем, Япония, сильнейшая на планете в этом виде единоборств, прислала в нашу столицу 3-х парней и 4-х девушек, Франция – соответственно 8 и 3, Грузия – 7 и 2, Узбекистан – 4 и 8 (называем страны, добивающиеся высоких результатов на крупнейших международных турнирах). Поэтому большее, чем обычно, количество наград, завоёванных казахстанскими дзюдоистами в Астане, не должно вводить в заблуждение.

Тем не менее, стоит отметить выступавшую с самом лёгком женском весе (до 48 кг) Галию Тынбаеву.

На снимке: Галия Тынбаева (фото с сайта Международной федерации дзюдо)

Она одержала пять побед, в том числе в полуфинале над серебряной медалисткой прошлогоднего чемпионата мира француженкой Ширин Букли, а в финале над россиянкой Сабиной Гилязовой. Благодаря этому довольно неожиданному успеху Галия хорошо поднялась в олимпийском квалификационном рейтинге, но в Париж вряд ли поедет: безусловным первым номером сборной РК здесь считается Абиба Абужакынова.

Что касается нашей мужской команды, то ни один из 28 не смог добраться до финальных поединков. Трое завоевали бронзовые медали – это самый титулованный наш дзюдоист Елдос Сметов (до 60 кг), Бахытжан Абдурахманов (до 73 кг) и Абылайхан Жубаназар (до 81 кг).

Лёгкая атлетика: далеко от лучших результатов

В столице Катара прошёл этап «Бриллиантовой лиги» – серии престижных коммерческих турниров. В его программе были и женские соревнования по прыжкам в высоту, а среди участниц – наша Надежда Дубовицкая, лидер легкоатлетической сборной РК. К сожалению, она снова показала весьма невысокий для себя результат, остановившись на рубеже 1 метр 88 сантиметров (при личном рекорде ровно 2 метра), что принесло ей итоговое 5-е место.

Да и в целом спортсменки, среди которых не было нескольких сильнейших «высотниц» мира, включая действующую чемпионку мира украинку Ярославу Магучих и австралийку Николя Олислагерс, не впечатлили своими прыжками. Ни одна из них не смогла преодолеть планку на отметке 1.97, которая соответствует квалификационному олимпийскому нормативу (для отбора на ОИ). Ставшая победительницей сербка Ангелина Топич остановилась на 1.94, а поднявшиеся вместе с ней на пьедестал почёта украинка Ирина Геращенко и серебряный призёр последнего ЧМ австралийка Элеанор Паттерсон – на 1.91.

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