«Евровзгляд Токаева. Средние державы в двуполярном мире». «Посмотрим, как менялось окружение президента за последние 30 лет». «Виктор Храпунов: Моя главная ошибка в том, что я когда-то поддержал Назарбаева». «Интервью с тройным дном»

Сетевой Казахстан 29 мая 2024г.

365 INFO . KZ . «Евровзгляд Токаева. Средние державы в двуполярном мире» — 28 мая на Euronews вышел большой материал за авторством президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА под названием «Средние державы имеют возможность спасти многосторонность».

Даже те, кто пристально следит за внешнеполитической повесткой Акорды, могут почерпнуть много нового в этой статье. Понятно, что она в большей мере рассчитана на европейского читателя – политиков, политологов и простых граждан Старого света. Но для казахстанцев также немаловажно знать, о чем шла речь. Тем более, любой действие президента на международной арене следует расценивать как отражение национальных интересов. И мы сейчас объясним, почему.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – ««Президентская гвардия» в цифрах» — Посмотрим, как менялось окружение президента за последние 30 лет. В список для замера вошли руководители АП, их замы, советники, помощники, начальники канцелярии президента, секретари СБ, управляющие делами, госсоветники и госсекретари. Данные на 1 января 1994, 2004, 2014 и 2024 гг. В 1994 г. национальный состав выглядел так: казахи — 86,7%, русские — 6,7%, корейцы — 6,7%. В 2004 г. — казахи — 78,6%, русские — 14,3%. В 2014 и 2024 гг. — 100% казахи.

EXCLUSIVE . KZ . «Виктор Храпунов: Моя главная ошибка в том, что я когда-то поддержал Назарбаева» — Экс-министр энергетики Казахстана, опальный политик Виктор Храпунов предупреждает президента Токаева: клан Назарбаева может дестабилизировать ситуацию в стране, отключив основные объекты энергетики. Старый Казахстан продолжает контролировать энергетику Казахстана. При таком сценарии наша государственность может оказаться под серьезной угрозой.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Интервью, которое «не совсем баланс»» — О неосторожной формулировке Зеленского. Дабы быть максимально точным и корректным приведу цитаты из интервью. «У лидеров ваших не совсем баланс. Я считаю, они больше в «русскую сторону» — из-за страха перед Кремлём». Во-первых, насколько такая публичная оценка (скажу больше, обвинение в страхе перед другой страной!) корректна из уст президента другой страны, насколько она соответствует дипломатическим стандартам и элементарной этике? Ведь Зеленский, как равноправный партнер, общается с главами стран Центральной Азии. Как он будет смотреть им в глаза во время будущих встреч? Во-вторых, у каждой страны свои коренные интересы, своя особая ситуация в отношениях как с Украиной, так и с Россией, своя соответствующая линия поведения.

CHECK-POINT.KZ. Жан АБИШЕВ — «Интервью с тройным дном» — Впрочем, ЗЕЛЕНСКИЙ мог бы так не стараться, поскольку на встречу он пригласил не журналистов, а людей, заточенных против властей в своих странах, а таким и палец покажи — они рады будут. Вот уже и на Orda.kz отмечено, что приглашены были на встречу только «независимые СМИ». Вопрос, а кто бы еще поехал к Зеленскому, очевидно, для журналистов, присутствовавших на встрече, и не возникал. Ведь Владимир Зеленский, по существу, является не просто «хромой уткой» (выражение, широко использующееся в США, к примеру, по отношению к президенту, у которого закончился срок полномочий), а нелегитимным. Выборы президента в Украине должны были состояться 31 марта этого года. Однако Зеленский сумел в феврале уговорить парламент продлить его полномочия на 90 дней. Очевидно, что и этот срок закончился, потому легитимность полномочий президента вызывает сомнения, и любой здравомыслящий журналист это понимает.

KZ . KURSIV . MEDIA . ««Выдержит падение самолета». Вероятность аварии на АЭС равна одному случаю на 10 миллионов лет, уверяют власти» — Вероятность взрыва на АЭС равна одному случаю на 10 миллионов лет. Об этом «Курсиву» рассказал гендиректор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур ЖАНТИКИН во время форума стейкхолдеров «Перспективы развития атомной энергетики в Казахстане». «Нам говорят: у вас котлы на станциях взрываются, а если ваша АЭС бабахнет? Мы смотрим на современные реакторы, на которых применяется принцип эшелонированной защиты. Там керамическое топливо, стальные трубки, усиленный корпус, и сверху это накрывается железобетонным куполом, который называется контейнером. Он выдерживает падение самолета снаружи и вплоть до взрыва. Основное его назначение – удержать внутри продукты при самых невероятных авариях», – рассказал Жантикин.

SPIK . KZ . «Строительство АЭС: опыт Узбекистана на заметку Казахстану» — Официальный Ташкент выразил намерение относительно строительства атомной электростанции еще в 2017 году. Однако по прошествии более чем шести лет реальная работа на стройплощадке так и не началась. Кроме того, в ходе последнего визита президента РФ в Ташкент речь шла об изменении проекта – на строительство модульных АЭС небольшой мощности. Важно отметить, что Узбекистан — один из крупнейших мировых поставщиков урана. А потому часть выплат по кредиту на строительство АЭС можно осуществить за счет встречных поставок уранового сырья Российской Федерации (Казахстан тоже может настаивать на аналогичной схеме оплаты строительства АЭС).

TIME . KZ . «Машинные войны» — Петиция об отмене утильсбора набрала более 50 тысяч подписей всего за две недели. В Минпромстрое ее обещают рассмотреть и дать ответ до 5 июля. Петиция под названием “Народ против утильсбора и первичной регистрации” появилась на сайте epetition.kz 10 мая. И, несмотря на сложности подписания, за две недели набрала рекордное количество голосов – 50 125 подписей граждан, подтвержденных их электронно-цифровыми подписями (ЭЦП), и более 4000 комментариев.

«Туманный “Болашак”» — Центр международных программ ответил на претензии гарантов, которых кинула их бывшая коллега. ЦМП заявляет, что переадресация долга бывшей стипендиатки Валерии ГАВРИЛЕНКО на ее гарантов — Наталью ВОРОБЬЕВУ и Макпал ДАРИБАЕВУ — вполне законна, поскольку это было прописано в договоре.

ORDA . KZ . «Убийца, оппозиционеры и другие выпускники — в каких скандалах замешан фонд «Болашак»» — Центр международных образовательных программ «Болашак» оказался в центре скандала, после того как поручители одного из выпускников обвинили его в истинной выдаче документов о снятии с залога недвижимого имущества. Инцидент, произошедший в 2019 году под руководством Жанболата МЕЛДЕШОВА, стал лишь одним из громких скандалов, окружавшим фонд за 31 год его существования. Редакция решила вспомнить и другие громкие истории, связанные с «Болашаком».

DNI . ASIA . «Большие деньги растворятся в мутной воде?» — Акимат мегаполиса Алматы в очередной раз обещает решить проблему водоснабжения одного из алматинских микрорайонов за счет крупных бюджетных вливаний, но сумма проекта и некоторые технические и экологические аспекты будущих объектов водоснабжения и водоотведения вызывают большие вопросы. И вполне обоснованное подозрение в том, что проблемы жителей Ерменсая решены так и не будут, а 20 миллиардов бюджетных тенге уйдут в буквальном смысле в песок.

LITER . KZ . «Не ломаются, но быстро ржавеют – насколько надежные китайские автомобили» — На наши вопросы о качестве китайских авто ответил автомеханик Владимир ГАБДУЛЛИН. Все чаще к нему на ремонт подвески заезжают китайские автомобили, но связано это с тем, что самих “китайцев” на дорогах становится все больше — В целом машинки хорошие. Всё по ходовой неплохо. В некоторых стоит своя “ходовка”, в некоторых от Toyota или Nissan. Крепкие, надежные, ходят долго. Но есть большой минус – это металл, очень слабый. Но такая проблема у многих машин, в целом после двухтысячных годов стали делать их из непрочного металла. И многие китайские машины, как только люди берут их из салона, сразу едут ко мне наносить антикоррозионное покрытие.

CARAVAN . KZ . «Паводки ещё не кончились, пожары уже начались: почему готовность МЧС вызывает сомнения» — Степи и леса снова будут гореть. «Казгидромет» уже предупредил, что лето выдастся жаркое и засушливое, «особенно на западе, востоке и юге страны», так что «риски возникновения природных пожаров высоки» и послабления от природы ждать не стоит.

ZAKON . KZ . «Нашествие саранчи ожидается в Казахстане: как специалисты борются за посевы» — С конца апреля в южных регионах страны уже принимают меры для того, чтобы избежать прогнозируемого нашествия коварных насекомых. Zakon.kz разбирался, как ведется борьба с опасным вредителем и почему некоторые виды так ненасытны.

AZATTYQ . ORG . «Допросы, обыски, аресты. Борьба жителей Маралды против золотодобывающей фабрики» — Жители села Маралды Восточно-Казахстанской области говорят о давлении со стороны силовиков. После того как они потребовали остановить строительство золотодобывающей фабрики, полиция допросила активистов в селе и обыскала дом одного из них. Село объято страхом, говорят люди.

INFORMBURO . KZ . «Нельзя брать кредит без согласия супруга: закон направили на подпись Токаеву» — Согласие супругов потребуется при выдаче кредита предварительно на сумму свыше 1000 МРП. Мажилис согласился с предложениями сената по закону о кредитовании и защиты прав заёмщиков. Документ направили на подпись президенту.

«Правонарушения, совершаемые молодыми людьми, – это злость, помноженная на подростковые гормоны» — Семейный психолог и суицидолог Светлана Богатырёва о роли системы образования, семьи, социальных сетей в борьбе с подростковой агрессией.

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