Ещё три олимпийские лицензии в боксе, первая за много лет путёвка на летние Игры в триатлоне, Елена Рыбакина – в 1/8 финала открытого чемпионата Франции и неоднозначный результат женской волейбольной сборной РК

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Бокс: мужская сборная поедет на ОИ полным составом

Вчера в столице Таиланда завершился второй мировой квалификационный турнир, по итогам которого определилась последняя группа боксёров, получивших право поехать на летнюю Олимпиаду в Париж. Среди них оказались и три казахстанца – один парень и две девушки.

Напомним, что в мужских соревнованиях от Казахстана выступал только Мухаммедсабыр Базарбайулы, который бился за олимпийскую квоту в весе до 63 кг (во всех остальных шести категориях наши мастера ринга ранее уже отобрались в Париж). Победив первых трёх соперников из Филиппин, Турции и Италии, он в четвертьфинале встретился с кубинцем Эрислэнди Альваресом, серебряным призёром прошлогоднего чемпионата мира (правда, тогда он боксировал в более лёгком, неолимпийском, весе до 60 кг). По окончании примерно равного поединка судьи отдали преимущество представителю острова Свободы.

Но в этой категории, в отличие от большинства других, разыгрывались не три-четыре, а пять квот, и пятая, последняя, должна была достаться кому-то из проигравших в 1/4 финала. Поэтому среди них был проведён мини-турнир. Сначала Базарбайулы с трудом (счёт 3:2) победил колумбийца Хосе Виафару, а в решающем бою с более весомым преимуществом взял верх над молдаванином Александром Параскивом – 5:0. Он принёс нашей стране седьмую олимпийскую путёвку в мужском боксе, а значит, сборная Казахстана поедет в Париж максимально полным составом. Ранее аналогичного достижения добилась только одна команда – узбекская.

В женской части турнира приняли участие пять девушек из Казахстана. Улжан Сарсенбек (до 54 кг) и Наталья Богданова (до 66 кг) в первых же своих боях потерпели поражения – от соперниц соответственно из США и Сербии. Римма Волосенко (до 60 кг), одержав победу над немкой, затем уступила представительнице Индии и тоже осталась вне Олимпиады.

Зато как двукратная чемпионка мира, правда в прошлом, Назым Кызайбай и Валентина Хальзова, выступавшие в самой лёгкой (до 50 кг) и в самой тяжёлой (до 75 кг) весовых категориях, сумели решить стоявшую перед ними задачу.

На снимке: Назым Кызайбай (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Первая на своём пути сломила сопротивление девушек из Словакии, Южной Кореи и Великобритании, а в бою непосредственно за путёвку в Париж встретилась с северной кореянкой Канг Су-Хянг. Стартовый раунд остался за спортсменкой из КНДР, но затем Назым сумела переломить ход противостояния.

Что же касается Хальзовой, то после побед над соперницами из Украины и Монголии ей в поединке за олимпийскую квоту пришлось биться с колумбийкой Ширлейдис Орозко. Все пятеро боковых арбитров посчитали, что сильнее была Валентина. Таким образом, на предстоящей Олимпиаде наша страна будет иметь представительство в трёх женских весовых категориях из шести: ранее права поехать в Париж добилась Карина Ибрагимова (до 57 кг).

Триатлон: лицензия, которой ждали 16 лет

Впервые после 2008 года Казахстану досталась одна из олимпийских лицензий в этом виде спорта, где атлеты сначала плывут на открытой воде, затем едут на шоссейных велосипедах, а заключительный отрезок долгой дистанции преодолевают бегом – и всё это без единой минуты на отдых. Правда, завоевала путёвку в Париж не воспитанница отечественного триатлона, а натурализованная россиянка Екатерина Шабалина.

На снимке: Екатерина Шабалина (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Отбор будущих участников и участниц летних Игр осуществлялся согласно олимпийскому квалификационному рейтингу, в зачёт которого пошли результаты различных международных соревнований, проводившихся в течение почти двух лет. Женщинам выделили 55 лицензий, и одну из них получила Шабалина, хотя в итоговом рейтинге она расположилась лишь на 101-й позиции. Дело в тут особенностях распределения квот, а также в том, что в Азии триатлон развит довольно слабо. Екатерине досталась единственная путёвка, выделенная непосредственно Жёлтому континенту. Да, выше неё расположились пять представительниц Японии и две из сборной Китая, но каждая из этих стран, получив по одной квоте согласно общемировой «табели о рангах», на большее не могла рассчитывать – по две-три лицензии достались только тем национальным командам (из Европы, Северной Америки и с Зелёного континента), которые являются сильнейшими на планете.

Что касается мужчин, то по общемировому рейтингу от Азии отобрался только японец, а борьба за чисто континентальную квоту шла в основном между нашим Аяном Бейсенбаевым и Джейсоном Тай Лонгом из Гонконга. К сожалению, казахстанец немного проиграл своему главному сопернику – они расположились соответственно на 111-й и 108-й позициях. Причём такое происходит с ним во втором цикле подряд: перед предыдущей Олимпиадой он тоже пропустил вперёд себя спортсмена из Гонконга – тогда это был Оскар Коггинс, выросший в Великобритании, где умеют готовить триатлетов. Кстати, Тай Лонг внешне тоже не похож на уроженца Восточной Азии.

Теннис: завершилась первая неделя «Ролан Гаррос»

Позади первая неделя открытого чемпионата Франции – одного из четырёх турниров «Большого шлема». Из пятерых казахстанских теннисистов и теннисисток, выступавших в одиночном разряде, до экватора «Ролан Гаррос» добралась только 4-я ракетка мира Елена Рыбакина.

К сегодняшнему дню она прошла трёх соперниц, при этом не отдав им ни одного сета. Елена обыграла двух бельгиек: Гретье Миннен (86-я в рейтинге WTA) в стартовом круге – 6:2, 6:3, а также Элисе Мертенс (27-я) в третьем – 6:4, 6:2. Между этими поединками она взяла верх над голландкой Арантой Рус (50-я) – 6:3, 6:4. Сегодня в 1/8 финала Рыбакина встретится с украинкой Элиной Свитолиной (19-я), некогда 3-й ракеткой мира, той самой, которая три года назад не пустила её к олимпийскому пьедесталу. Тогда в противостоянии за «бронзу» Елена, уверенно взяв первый сет, отдала два следующих. В случае сегодняшней победы над Свитолиной она выйдет либо на итальянку Ясмине Паолини (15-я), либо на молодую россиянку Элину Аванесян (70-я).

Вторая представительница нашей страны в женской сетке одиночниц Юлия Путинцева (37-я) после неожиданно лёгкой победы на старте турнира над известной американкой Слоан Стивенс (35-я), которой она отдала за матч лишь три гейма, проиграла бывшей 2-й ракетке мира испанке Пауле Бадоса (ныне 139-я) – 6:4, 1:6, 5:7.

Второй круг стал непреодолимым препятствием и для обоих сильнейших казахстанских теннисистов-мужчин. Александр Бублик (19-й в рейтинге АТР), пройдя француза Грегуара Баррера (108-й), затем споткнулся об Яна-Леннарда Штруффа из Германии (41-й), причём уступил ему почти без шансов – 2:6, 2:6, 3:6. Александр Шевченко (61-й) сначала выдал пятисетовый матч с россиянином Асланом Карацевым (82-й). одержав в итоге победу со счётом 6:4, 4:6, 6:1,1:6, 6:4, но потом потерпел поражение от француза Корентена Муте (79-й) – 4:6, 2:6, 6:0, 3:6. А наш ветеран Михаил Кукушкин выбыл из турнирной сетки после первого же круга, проиграв Фабио Марожану (41-й) – 2:6, 2:6, 3:6.

Волейбол: продолжаем сдавать свои позиции?

В столице Филиппин прошёл турнир «Кубок вызова» с участием азиатских женских сборных. По его итогам казахстанские волейболистки заняли второе место. Возможно, кто-то посчитает это хорошим результатом, но нужно иметь в виду, что в Манилу не приехали три сильнейшие национальные сборные Жёлтого континента – китайская, японская и тайская. Не было также южных кореянок.

В их отсутствие основная борьба за главный трофей развернулась между командами Казахстана и Вьетнама. Они попали в одну группу, и в очном поединке наши девушки уступили – 1:3. В других матчах этого этапа они одержали победы со счётом 3:0, то есть не отдав ни одной партии, над соперницами из Сингапура, Индонезии и Гонконга. Таким образом, и вьетнамские, и казахстанские волейболистки вышли в полуфинал, где довольно уверенно выиграли соответственно у австралиек и филиппинок, ставших лучшими в другом квинтете.

В игре за первое место подопечные Ришата Гилязутдинова снова потерпели поражение от вьетнамок, на сей раз не сумев выиграть ни одного сета, – 0:3 (20:25, 22:25, 22:25). То есть теперь в женском волейболе мы отстаём ещё и от страны, которая прежде мало что представляла из себя в этом виде спорта. Между тем, наша команда поехала на турнир практически первым составом во главе со своим многолетним капитаном Сарой Анаркуловой, опытными Кристиной Аниконовой, Ириной Кузнецовой…

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