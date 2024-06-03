«Прогноз на лето: будет не до отдыха». «Президентское оповещение». «Экономическое неравенство: почему оно губительно для Казахстана?». «Я не предатель Родины»: китаевед Сыроежкин дал эксклюзивное интервью»

Сетевой Казахстан 3 июня 2024г.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИКОВ – «Прогноз на лето: будет не до отдыха» — Началась первая рабочая неделя лета 2024 года. Так уж повелось, что с началом июня все расслабляются, планируют отдых, а политическая жизнь в стране сама по себе затихает. Однако, судя по всему, лето предстоит жарким не только в плане погоды, но и политики, а также других сфер нашей жизни. Давайте немного спрогнозируем, что следует ожидать от ближайших трех месяцев в этом плане для государства и власти. В первую очередь, конечно, правительство и местные органы власти будут бороться с последствиями паводков. Определенная работа в этом направлении уже проводится, президент и общество держат это дело на контроле, но одно дело говорить и отчитываться, а другое – делать видимую работу. Ведь следует восстановить и построить заново тысячи домов. Помимо определения и выплат компенсаций, власти должны будут доказывать, что решения их справедливы.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Президентское оповещение» — Если раньше в аппарате была конкуренция не только людей, но и идей, и у лидера была возможность выбора, то в последние годы глава государства вынужден констатировать дефицит и того, и другого. Это требует практически «ручной сборки» стратегического видения. Системный подход к управлению государством требует наличия стратегии, выработанной, во-первых, на объективном анализе фактов, ресурсов и потенциала, а во-вторых, видения будущего, построенного не на том, какими общество и государство не должно быть, а на позитивной повестке преобразований. Без этого, государственный аппарат не сможет выработать тактику достижения базовых целей и будет вынужден (хотя и привычно) менять свои концепции и доктрины ежеквартально. Так что сейчас государство стоит на пороге формирования образа будущего и Токаев в своих выступлениях это видение отрабатывает.

«Бред сивой кобылы…» — Министерство труда и социальной зашиты населения просит внести в свои функции «разработку и утверждение правил определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном (регистрационном) порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих личность, а также в других документах, подтверждающих национальность претендентов«. С учетом того, что «этнические казахи» в принципе представляют собой сборную солянку из представителей разных рас (не считая внутрирасовых вариаций), то само понятие «этнического теста» представляет собой научный и правовой парадокс, не говоря уже о политических последствиях.

SPIK . KZ . Куат АКИЖАНОВ, PhD, Институт ЦАРЭС — «Экономическое неравенство: почему оно губительно для Казахстана? Часть 2» — «Последние двадцать лет шла классовая война, и мой класс победил», — эти слова, произнесенные в начале «нулевых» годов, принадлежат Уоррену БАФФЕТТУ, крупнейшему американскому инвестору. В 2022-м его состояние оценивалось в 104,4 миллиарда долларов. Ну, и что же здесь плохого, спросит читатель, кроме того, что богачи могут вызывать зависть у их менее удачливых/умных/образованных/предприимчивых (нужное подчеркнуть) сограждан? Экономическое неравенство из-за разрыва в доходах в Казахстане – это как расизм при апартеиде или как секс в ультраконсервативном обществе: они есть, но все притворяются, что их нет. Однако такое неравенство в нашей стране, как и в любой иной, представляет собой растущую социальную, политическую и экономическую проблему.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Это афера!»: ожидать ли пересмотра ставок утильсбора в Казахстане?» — Тема утилизационного сбора снова вызвала жаркие споры в обществе и высших кругах власти. Эпопея, похоже, закончится не скоро, ведь петиция за снижение ставок набрала необходимые 50 тысяч голосов и теперь чиновники просто обязаны рассмотреть ее. Уже назначена и дата – до 5 июля. Пока казахстанцы замерли в ожидании решения, министр промышленности и строительства РК Канат ШАРЛАПАЕВ обозначил свою позицию, заявив, что эту идею лоббируют не кто иные, как перекупщики. Эксперты же настаивают на прямо противоположном мнении – что космическими ставками утильсбора власть имущие годами продвигали интересы лишь автопроизводителей, которые так и не смогли построить казахстанское машиностроение. Чья же возьмет в этом споре?

TENGRINEWS . KZ . ««Слышали и молчали». Омбудсмен Закиева о том, как защитить детей Казахстана» — В Казахстане ежедневно совершается шесть уголовных преступлений против половой неприкосновенности детей. Об этом в интервью проекту ODAGAI заявила уполномоченный по правам ребенка Динара ЗАКИЕВА. По ее словам, каждый день в стране совершают попытку суицида или заканчивают жизнь самоубийством до двух детей. Детский омбудсмен специально для проекта ODAGAI ответила на вопросы о том, какие опасности грозят несовершеннолетним, как защищаются их права в Казахстане и как вести себя очевидцам насилия.

ORDA . KZ . ««Я не предатель Родины»: китаевед Сыроежкин дал эксклюзивное интервью Orda.kz после освобождения» — СЫРОЕЖКИН досрочно освободился из зареченской колонии общего режима в начале апреля 2024 года. Он отбыл пять с половиной из назначенных судом 10 лет и вернулся в Алматы. Живёт учёный у сестры, так как в мае 2019 года банк продал его квартиру с торгов — Мне предстоит ещё четыре с половиной года отмечаться в полиции как освободившемуся условно-досрочно. Поэтому я на ближайшие годы ничего не планирую. Жизнь сама всё расставит по своим местам.

TIME . KZ . «Не впадая в детство» — Через три года, согласно прогнозу, количество детей в стране возрастет до 8 миллионов с нынешних 6,8 миллиона. И уже сейчас важно как следует подготовиться к дальнейшему демографическому росту. Обо всем этом говорили на круглом столе в Службе центральных коммуникаций при президенте Казахстана в преддверии Международного дня защиты детей.

NP . KZ . «Мечом Фемиды — по основному инстинкту. За организацию сексуальных услуг посредством интернета — уголовная ответственность» — Несмотря на то, что правоохранительные органы Казахстана ведут постоянную борьбу с проституцией и сводничеством, об однозначной победе над этими негативными общественными явлениями говорить, увы, не приходится… О том, как сотрудники Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью (ЮРУБОП) 13 лет назад боролись с проститутками в Алматы, читателям «НП» рассказал экс-начальник Южного РУБОП, пенсионер МВД РК, полковник полиции в отставке Кайрат АЛТАЕВ.

AZATTYQ . ORG . «Мы сами отстроим свои дома». Как восстанавливали село Оргебас после наводнения 2020 года?» — Среди тысяч семей, оставшихся без крова из-за весенних паводков, есть те, кто ждёт обещанной властями компенсации, и те, кто не согласен с ее размером. Многие до сих пор не знают сумм ущерба. Власти заявили, что в отдельных регионах уже началось строительство домов. Так в Казахстане повторяется ситуация четырехлетней давности. Тогда в Узбекистане прорвало водохранилище, в результате чего были разрушены сотни домов в пяти приграничных селах Туркестанской области Казахстана. Что тогда происходило в селе Оргебас и как там живут люди сейчас?

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.