Уроки истории. Китайский Кантар

Сегодня годовщина «событий на площади Тяньаньмэнь»

Ровно 35 лет назад, в ночь с 3 на 4 июня 1989 года, войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в центр Пекина и «зачистили» главную площадь страны. До этого в течение полутора месяцев она оставалась захваченной противниками действующей власти.

Фото/regnum.ru

Солдаты НОАК и полицейские были вооружены автоматами. Армейские части активно использовали танки и бронетранспортеры. Протестующие кидали в них «коктейли Молотова», ставили на пути движения войск баррикады из перевернутых автобусов и грузовиков. Бои в центре Пекине продолжались в течение двух суток. Данные о количестве погибших расходятся на порядок. От нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Через несколько недель в Пекине, Шанхае и некоторых других крупных городах КНР состоялись показательные суды над участниками протестов. Были вынесены восемь смертных приговоров. Все они приведены в исполнение.

Решительность, с какой в Китае раздавили «ростки демократии», позволила удержать государство от хаоса и распада, от участи СССР. Тут надо ещё сказать, что требования у китайских борцов с режимом были разными и даже прямо противоположными. Например, студенты хотели более активных демократических преобразований. Однако значительную часть активистов на площади Тяньаньмэнь составляли рабочие. Они, наоборот, требовали возвращения социальных льгот и обуздания «рыночного беспредела». Китай в то время уже начал экономические реформы. Это сопровождалось нарастанием социального неравенства и другими вещами, болезненными, непривычными для наёмных рабочих, воспитанных в условиях социализма. Они требовали остановить реформы. Кого должна была послушаться власть, чьи требования удовлетворить?

На эти китайские события в значительной или даже в решающей степени повлияла ситуация в Советском Союзе, идущие там процессы и тот резонанс, который они вызывали. Напомню молодёжи, что до конца 1980-х в мире существовал так называемый «лагерь социализма». Вся Восточная Европа оставалась под контролем СССР. Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия были «младшими партнёрами» Москвы. Китай тоже входил в социалистический лагерь, правда, со множеством оговорок.

Однако после прихода к власти Михаила Горбачёва в СССР начали проводить в жизнь новую политику. Мягко сказать, удивительную. Она основывалась на утверждении, согласно которому время противостояния великих держав закончилось. Им больше не надо создавать «свои команды», удерживать в них влияние. Через два-три года младшие партнёры СССР начали всё более уверенно выходить из советского лагеря «на свободу».

Потом окажется, что они просто переходят в американский лагерь. В самом СССР в это время уже вовсю разоблачали преступления сталинизма и ставили под сомнение идеи Карла Маркса. Началось открытое брожение умов. Демонстрации и митинги протеста, забастовки шахтёров становились обычным делом. И вот китайские вольнодумцы тоже решили, что надо попробовать. Проверить власть на «слабо».

В те годы ещё никто не знал прикупа. Что принесёт «демократизация»? Многие люди в СССР, в первую очередь тогдашние «властители дум», модные экономисты и публицисты, были уверены, что она принесет не развал страны и крах экономики (таких версий поначалу вообще не было), а совсем другое. Позволит построить «нормальную жизнь как в Германии и Америке». Эта путаница в умах, эти надежды вперемешку с опасениями приводили к тому, что советские начальники во главе с Горбачёвым при подавлении даже открытых беспорядков, грубо нарушающих закон, действовали нерешительно и непоследовательно. В позднем СССР подобные беспорядки вспыхивали уже регулярно – в Нагорном Карабахе, потом в Тбилиси, в Прибалтике. Причём, центральная власть сначала вроде бы проявляла решимость. Но потом пятилась, прятала голову в песок. Это был фирменный горбачёвский стиль. До сих пор помню позорище с публичным выяснением обстоятельств разгона демонстрации в Тбилиси весной 1988 года. Специально созданная комиссия во главе с Анатолием Собчаком никак не могла добиться от Горбачёва и его заместителей, кто же отдал соответствующий приказ.

Ярко проявились эти качества и в ситуации вокруг декабрьских событий 1986 года в Алма-Ате. Сначала протесты казахских студентов были жёстко подавлены. Протестующих объявили «наркоманами и хулиганами». Потом, когда в среде национальной интеллигенции начала формироваться позиция «всё не так однозначно», Москва этому не препятствовала. Новая казахстанская власть (Колбина как раз сменил Назарбаев) чутко реагировала на ситуацию. И за два с половиной года – как раз к весне 1989-го, когда развернутся события на площади Тяньаньмэнь – казахские «наркоманы и хулиганы» уже почти превратились в героев. Я не уверен, что мятежные китайские студенты и рабочие знали об этом. Но они чувствовали атмосферу.

Власти КНР, проявив твёрдость и последовательность при наведении порядка на площади Тяньаньмэнь, показали пример многим другим политикам. Например, президенту РФ Борису Ельцину. В октябре 1993 года, тоже при помощи танков, он восстановил порядок в Москве. Удержал страну от хаоса и гражданской войны. Возможно, они показали пример и Касым-Жомарту Токаеву. Он тоже не дрогнул в январе 2022 года. Хотя эта казахстанская история в другом ряду. В том, где украинские и белорусские события, а не китайские и российские.

Сегодня в Китае не любят вспоминать о событиях на площади Тяньаньмэнь. Всё-таки это была трагедия, пролилась кровь. Даже когда участники протестов, со временем осознавшие свои заблуждения, рассказывают обо всём с «правильных» позиций – такие рассказы не поощряются, а попадают под запрет. В этом смысле характерной можно считать историю, когда к очередной годовщине событий на площади в интернете появился видеоролик с англоязычным выступлением известного китайского проправительственного журналиста. Он говорил, что боролся в конце 80-х за права человека, за соблюдение Конституции, участвовал в митингах на площади Тяньаньмэнь. Но потом, когда распался Советский Союз и началась война в Югославии, осознал, что «демократическое движение могло привести к ужасным результатам, если бы вышло из-под контроля». То есть коллега всё рассказал как надо. Наверное, рассчитывал на одобрение. Но ролик с его выступлением не только осудили зарубежные борцы за свободу, но и заблокировали в Китае.

В самом китайском обществе, – с сожалением отмечает российский эксперт из демократического лагеря, – не чувствуется запроса на «правду о собственной истории». Люди из поколения «восьмидесятников» отказались от идеалов юности и вполне вписались в современную китайскую конъюнктуру. Превозносят мудрую политику председателя Си. А для молодёжи, сытой и аполитичной, события на площади Тяньаньмэнь вообще пустой звук.

В России и Казахстане примерно та же ситуация: многие бывшие демократы превозносят начальство, новым поколениям нет дела до событий прошлого века. Так было, так есть и так будет в веках. Только китайцы, в отличие от нас с вами, пришли к пониманию этих вещей без обрушения экономики и всего на свете.

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