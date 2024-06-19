Война Миров. Мирный ультиматум Путина

Заморозке – категорическое нет, миру на своих условиях – да

Июньские предложения Владимира Путина по завершению войны в Восточной Европе – это игра с позиции силы. Последний раз такое было в самом начале СВО и строилось на довоенных отчетах силовиков вперемешку со сказками Медведчука. Сейчас все в курсе, что в Кремле появились люди, которые докладывают правду. Значит, за игрой на повышение ставок должны быть реальные козыри, которые можно предъявить 52-ум государствам, поддерживающим Украину оружием и наемниками.

Россия отвергает перемирие и согласна только на мир, причем на своих условиях. Потому что любое соглашение а-ля «Минск-3» в текущих геополитических раскладах – это последующее продолжение войны, но в более худших для Москвы реалиях.

Так называемые мирные предложения президента Путина сильно удивили многих наблюдателей и экспертов. Россия объективно слабее противостоящих ей 52-ух стран хоть по деньгам, хоть в военном плане (атомные бомбы оставляем за скобками). При этом российский лидер фактически предлагает коллективному Западу капитулировать.

Это не может быть блефом. Разумеется, невозможно предположить, что США и их союзники ответили бы на такое согласием. В Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне и других столицах предсказуемо сказали жесткое «нет», да еще в хамском и презрительном стиле.

Для российского военно-политического руководства после сделанного программного заявления снова начать юлить – означает бесповоротно потерять лицо. Это декларация очень серьезного уровня и обязывающая к действию. Попутно она закрывает все пути к «договорнякам», тема которых очень популярна в российском информационном пространстве.

Главная интрига: какие у Кремля есть козыри, если он делает заявление, вынуждающее Запад четко отказываться от любого мира? Вброс делался с полным осознанием того, что будет получен отказ. При этом зафиксировано: мы за разумный реальный мир. Москва готова остановиться на ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях, но категорически против перемирия.

Реальный гарантированный мир – базовый момент путинских предложений. Прозвучало все это в тот момент, когда США и Западу вообще нужна именно заморозка, которая означает войну через определенное время. Никаких заморозок.

Так или иначе в озвученных тезисах донесено, что если «нет», то Россия готова выводить конфликт на более высокий уровень. «Это провозвестие более долгой и более ожесточенной войны», – констатирует Лев Вершинин, историк и политконсультант.

Попутно было заявлено, что президент Владимир Зеленский нелегитимен, но в Киеве есть органы власти, с которыми российская сторона готова садиться за стол переговоров. Фактически это дополнительный момент, отсекающий возможность переговоров в текущих раскладах.

Логика конфликта существует сама по себе. И то, что вчера казалось невозможным, на определенном этапе может произойти. Аналитики в первую очередь примеряют это к ядерному оружию. Повышение ставок и угроза тотального поражения способны раскрутить спираль противостояния до тех вещей, которые пока кажутся неприемлемыми. В любом случае можно прогнозировать переход войны в более горячую фазу.

Один из очевидных козырей Кремля – это стабильная поддержка Китая. Американцы так много и громогласно заявляли о том, что после решения «русского вопроса» плотно займутся «китайским», что в Поднебесной им поверили. Разумеется, различные западные ограничения, в том числе финансовые, мешают российско-китайскому взаимодействию, но любая проблема возникает вместе со способом ее решения. В Сети гуляет скрин российской оплаты для китайской стороны на сумму $3 млрд (!!!) в биткоинах. Даже трудно вообразить, что за товар столько стоит.

Многие недооценивают тот момент, что российский лидер продвигает идею евразийского пространства безопасности без участия внешних сил. А здесь как ни крути США получаются. Следовательно, американское присутствие в тех зонах, которые Пекин рассматривает в качестве сфер своих жизненно важных интересов, тоже обозначено как нежелательное.

КНДР в определенном смысле является прокси-силой Пекина. За это КНР каждый год (с 2018-го) субсидирует Пхеньян на $2,6 млрд. Поэтому когда Москва покупает у Северной Кореи снаряды (по подсчетам южнокорейской разведки Российская Федерация уже получила 5 млн, а еще отправлялись баллистические ракеты), то делается это с санкции Китая.

Военное производство России, про которое в середине 2023 года казалось, что оно вышло на плато, потом продолжило рост. Каким-то образом решена проблема кадров – главный лимитирующий ресурс в российском ВПК. На военные заводы с начала СВО привлечено около 600 тысяч новых сотрудников, которые обеспечили пятикратный рост готовой продукции (по ряду позиций в 10-12 раз). Расширение станочного парка обеспечено в первую очередь за счет закупок в КНР.

В ходе озвучивания своих условий мира, Владимир Путин специально акцентировал такой момент, что по мере развития войны во времени и пространстве следующие требования Москвы будут жестче. Скорее всего значительно. Вообще многие вещи заявлены для стран глобального Юга: ничего лишнего Москва не требует, только свои «референдумные» области в полных границах и внеблоковый статус Украины. Запад все равно условия железно бы отверг, поэтому российская дипломатия ничем не рисковала.

Не все козыри Кремля заключаются в его силе, часть исходит из обнажившихся слабостей Запада. Пока европейские политики рвутся в бой, опросы западной молодежи демонстрируют совсем другие настроения. В Евросоюзе только 32% молодых людей готовы воевать, если их страна вступит в войну.

Предложение президента Путина хорошо встречено европейским обывателем. Умирать за Украину они не горят, поэтому предлагаемая опция мирного урегулирования легла на благодатную почву. Западные СМИ попытались данный эффект «затереть», но когда люди слышат то, что хотят слышать – это уже не сотрешь.

Все шесть более-менее отмобилизованных бригад бундесвера за все время войны в Восточной Европе так и не стали частями полной боевой готовности. Польша в военном строительстве смогла сделать рывок до 200-тысячной регулярной армии, однако новую планку в 300 тысяч взять не может. «Раскочегарить» европейский ВПК тоже не получается. Главными ограничителями называют отсутствие долгосрочного финансирования военных заказов и дефицит квалифицированной рабочей силы. Есть и внутринатовские проблемы: американским производителям снарядов не нравятся конкуренты из Чехии.

Действующие европейские политические элиты не пользуются достаточной поддержкой и доверием со стороны своих избирателей. Это довольно наглядно продемонстрировали последние выборы в Европарламент. Когда лидеры государств и правительств не имеют полноценного мандата на свои действия, особенно заведомо непопулярные, то это сильно сковывает их политический маневр в любых измерениях.

Не все хорошо у Запада и в экономической сфере. Саудовская Аравия не стала продлевать соглашение с США о торговле нефтью только за доллары, которое действовало 50 лет. А нефтедоллар до сих поря является серьезной поддержкой для собственно доллара и его инфраструктуры. Там еще было положение о размещении вырученных от продажи нефти «баксов» на счетах в банках из специального перечня. А теперь саудиты (и не только они) отозвали золото из американских хранилищ. Вроде бы всего пара сотен тонн, однако здесь неприятна сама тенденция.

«Окончательного завершения» конфликта придется ждать. Потому что Запад на такие вещи не готов по своей картине мира, а у Украины еще есть силы сопротивляться. Противоборствующие стороны остаются в ситуации тотальной неготовности к политическим договоренностям. Следовательно, все опять возвращается на поле боя. У России есть такое важное преимущество, как способность провести еще одну мобилизацию. Кремлевские власти не торопятся с данным козырем, поскольку не хотят нервировать общество, зато такая опция имеется в потенциале. А вот у Киева с людскими ресурсами уже совсем скудно.

Возвращение базовых акцентов на поле боя повышает потенциальный вес военных успехов каждой из сторон. Эффектные PR-акции тоже остаются востребованными, но все-таки на первый план выходят реальные победы и провалы «на земле» в исполнении военных. Военный эксперт Константин Сивков считает, что примерно через два месяца Россия проведет стратегическую наступательную операцию. Это следует из логики предложений Владимира Путина.

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