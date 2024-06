«Вице-министр считает, что налоговая реформа принесет бюджету дополнительно 1,4 трлн тенге, но эксперты сомневаются…». «Молодёжь бежит из казахстанских городов: помогут ли поручения Бектенова». «Бумажные СМИ в Казахстане умирают. Туда им и дорога?»

Сетевой Казахстан 25 июня 2024г.

EXCLUSIVE . KZ . «Станет ли Центральная Азия новым тигром экономического роста?» — На минувшей неделе Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал макропрогноз стран Центральной Азии на 2024–2026 годы. Эксперты прогнозируют, что темпы роста ВВП региона в текущем году будут выше мировых. Как отмечают аналитики банка, у Казахстана налюдаются стабильно высокие темпы экономического роста: прирост ВВП в 2023 году – 5,1%, по итогам 2024 года – 5%. В 2025-2026 гг. прогноируется прирост ВВП до 5,5%. Инфляция держится на уровне 8,3%. “Сейчас экономика испытывает негативное влияние паводка и в результате динамика краткосрочного экономического роста в мае продолжила замедляться. Однако опережающие индикаторы указывают на расширение деловой активности и высокий оптимизм в отношении перспектив роста казахстанский экономики. Полагаем, что государственная поддержка в сумме около 15 миллиардов тенге на возмещение ущерба пострадавшим, а также строительство новых домов, в короткие сроки стабилизируют ситуацию в экономике”, – отмечает старший аналитик Центра странового анализа Дирекции по аналитической работе ЕАБР Айгуль БЕРДИГУЛОВА.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Вице-министр считает, что налоговая реформа принесет бюджету дополнительно 1,4 трлн тенге, но эксперты сомневаются в реалистичности планов» — Около 1,4 трлн тенге дополнительно поступит в бюджет, если будет принят нынешний вариант проекта нового Налогового кодекса. Об этом заявил вице-министр национальной экономики Азамат АМРИН на брифинге в СЦК. «С учетом мер стимулирования и улучшения налогового администрирования мы оценочно ожидаем около 1,4 трлн тенге от нового Налогового кодекса», – сказал Амрин. Двадцать первого июня на сайте «Открытые НПА» был опубликован проект нового Налогового кодекса. Его обсуждение на платформе продлится до 5 июля. Если документ будет принят в парламенте и подписан президентом, то он вступит в силу с 1 января 2025 года.

CARAVAN . KZ . «Молодёжь бежит из казахстанских городов: помогут ли поручения Бектенова» — Малые и моногорода Казахстана с начала независимости переживают уже четвертый (или пятый?) кризисный период. Молодое поколение покидает отчие края с завидным энтузиазмом. В начале апреля на заседании правительства премьер-министр Олжас БЕКТЕНОВ поручил реанимировать там все что можно. И даже сказал, как это сделать. Лет 8-9 назад на одном из «круглых столов» в Алматы кто-то из независимых экономистов назвал эти города «полупокойниками». Потому что три госпрограммы по их поддержке так и не дали результата. Было 2-3 относительно удачных примера. Но сколько нервов, времени и бюджетных денег на них было затрачено – информации в открытых источниках нет.

TIME . KZ . «Как же взять быка за рога?» — Министр сельского хозяйства Айдарбек САПАРОВ рассказал, почему наша мясо-молочная промышленность проигрывает в “большой гонке” с соседями. Впрочем, все об этом знают… В понедельник на правительственном часе в мажилисе глава Минсельхоза решил поведать депутатам о положении дел в сельском хозяйства без прикрас. Он представил четыре основные проблемы отрасли. В первую очередь, это… дутые показатели — Хотя, согласно статистике, сырья в животноводстве достаточно, мы понимаем, что данные не соответствуют реальному положению дел. Например, ежегодно, по данным официальной статистики, производится порядка 6,5 млн тонн молока, при этом на 180 предприятиях перерабатывается всего 2,1 млн тонн. Парадокс: как при наличии такого объема молока имеется нехватка сырья для переработки? — развел руками министр.

«До последней капли» — Павлодар пережил настоящий водный коллапс. Что это было — масштабная авария или диверсия? Официальной информации об аварийной ситуации на городской насосной станции, оставившей 21 июня весь город без воды, нет до сих пор. В 34-градусную жару горожане скупили в магазинах всю негазированную воду. К тем немногим уличным колонкам, которые работали, выстраивались многочасовые очереди. Подвоз воды осуществляли только в медицинские и социальные учреждения. Все остальные жители 367-тысячного Павлодара были предоставлены самим себе.

AZATTYQ . ORG . «Минздрав сокращает закупки дорогих препаратов для больных раком и редкими заболеваниями» — В Казахстане всё больше критики поступает в адрес министерства здравоохранения. Бывший министр просвещения, а ныне депутат мажилиса Асхат АЙМАГАМБЕТОВ раскритиковал Минздрав за сокращение финансирования на лечение онкологических заболеваний. Недовольство работой ведомства и тем, как оно закупает лекарства, высказали также люди, страдающие редкими заболеваниями.

SPIK . KZ . Женис БАЙХОЖА — «Бумажные СМИ в Казахстане умирают. Туда им и дорога?» — 28 июня – профессиональный праздник работников СМИ. Раньше, когда Казахстан был частью СССР, подавляющее большинство журналистов отмечало его 5 мая, в День печати. Объяснение простое: так называемые периодические издания, то есть газеты и журналы, были в те времена самым массовым видом СМИ, а потому сотрудники их редакций составляли львиную долю «бойцов информационного фронта». Сегодня же в нашей стране бумажная пресса, можно сказать, умирает, и не только потому, что из многих наших граждан выветрился культ чтения… Содержать бумажную прессу сейчас могут позволить себе только госорганы, распоряжающиеся бюджетными деньгами. Но там другая беда. Акиматы установили такой диктат над финансируемыми ими изданиями, какого не было даже в советские годы…

CHECK-POINT.KZ. ««Мягкая сила» Казахстана» — Роль казахской диаспоры в сохранении духовных ценностей и традиций представляет собой, несомненно, значительный и многоаспектный процесс. Казахская диаспора, проживающая за пределами родины, играет ключевую роль в сохранении и передаче культурного наследия своего народа через разнообразные инициативы и активные мероприятия. Особое внимание уделяется сохранению языка и традиций, которые являются основой казахской культуры. Диаспора усиливает связи с родиной, организуя языковые курсы, мастер-классы по национальным ремеслам, а также праздничные мероприятия и фестивали, где поколения могут обмениваться опытом и знаниями.

ZAKON . KZ . ««Я не брал этот кредит!»: что делать, если вы стали жертвой мошенников» — Сегодня любой казахстанец может попасть в неприятную историю, вдруг узнав, что на его имя кем-то оформлен кредит. Часто об этом сообщают коллекторы, а иногда – приходит извещение от банка. Что же нужно делать, если вы узнали, что имеете кредит, который не брали. Самое плохое, что год от года количество граждан, пострадавших от действий мошенников, только растет. Если в 2022 году в печальную статистику попали 43,2 тыс. человек, то в 2023 уже 46,8 тыс. казахстанцев стали жертвами преступлений, связанных с мошенническими кредитами, сообщили в Первом кредитном бюро.

VLAST . KZ . «Асель Аушакимова, режиссерка: «С прошлого года заметно усилилась цензура и много стали говорить об идеологии»» — В 2024 году на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке драма «Велошах» Асель АУШАКИМОВОЙ победила в секции международных полнометражных фильмов. Это вторая полнометражная картина режиссерки, рассказывающая про казахстанскую журналистку Дину, через которую вещает государственная пропаганда. При этом девушка одновременно пытается балансировать между работой и поддержкой своей сестры — фемактивистки. Первая лента Аушакимовой Welcome to the USA рассказывала о девушке-лесбиянке, которая выиграв грин-карту, пытается решить, уезжать ли из Казахстана или остаться. Власть поговорила с Асель Аушакимовой о ее последних фильмах, взаимодействии с государством и постоянных поисках финансирования.

INFORMBURO . KZ . «Права осуждённых в Казахстане: за что могут объявить благодарность, а за что – отправить в карцер» — Осуждённые имеют право на труд, образование, вероисповедание и свободу совести. За хорошее поведение заключённых могут поощрить благодарностью и разрешить поговорить по телефону, а за нарушение – водворить в штрафной изолятор на десять суток. Но в любом случае люди, преступившие закон и оказавшиеся за это в местах заключения, имеют право на вежливое обращение, человеческое достоинство и безопасность. Когда эти права нарушаются, заключённые объявляют голодовку, устраивают бунты или намеренно калечат себя. В июне 2010-го пять заключённых в колонии строгого режима АК 159/6 («сороковая зона») Карагандинской области вскрыли себе животы, спустя всего месяц 27 человек, заключённых в тюрьме ЕС-164/4 Северо-Казахстанской области («жаман сопка»), сделали то же самое в знак протеста против жестокого обращения.

ORDA . KZ . «Судим за убийство и женат шесть раз: подробности жизни шамана, который истязал детей в Шымкенте» — На прошлой неделе в Шымкенте вынесли приговор приёмному отцу, который жестоко издевался над детьми. Его отправили на принудительное лечение. Стало известно, что Улыкбек СМАНОВ прежде был судим за убийство. Несмотря на тёмное прошлое, органы опеки доверили ему шестерых детей. Что известно об отце-садисте и как он погубил человека во время своего «спиритического» сеанса…

***

