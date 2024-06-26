«Мажилис: какие партии и как проявили себя в ходе прошедшей сессии?». «Казахстан — страна победившей симулякрократии». «Убьет ли искусственный интеллект духовное наследие казахов?». «Утечка мозгов из Казахстана: что заставляет молодежь уезжать»

Сетевой Казахстан 26 июня 2024г.

SPIK . KZ . «Мажилис: какие партии и как проявили себя в ходе прошедшей сессии?» — 30 июня завершится очередная сессия парламента. Его нижняя палата проработала в нынешнем формате 15 месяцев, а это достаточный срок, чтобы делать выводы. Оправдали ли себя решения вернуть в мажилис одномандатников и расширить представительство в нем политических объединений? Сменилась ли риторика трех партий-«старожилов»? Как проявили себя партии-дебютанты? Какие фракции и депутаты наиболее запомнились? А главное – чем? Слово экспертам. Мади ОМАРОВ, политолог, аналитик Центра социальных и политических исследований «Стратегия»: «Ключевые вопросы по-прежнему согласовываются из единого центра». Дина АЙКЕНОВА, политконсультант, Phd по политологии: «Нижняя палата проявила некоторую медлительность».

«Таинственное покушение в Киеве: не единожды солгавшим кто-то еще верит?» — Действительно ли в оппозиционного журналиста из Казахстана, который уже десять лет живёт в столице Украины, стреляли?..

Наталья САДЫКОВА, супруга и соратница Айдоса, обвиняет в случившемся не просто казахстанскую власть, а конкретно президента страны. Послушаешь её – и сразу представляешь, как глава государства, забросив другие дела, денно и нощно обдумывает планы ликвидации семейной четы, которая на протяжении последних десяти лет рассказывает на своём Youtube-канале «Бәсе» казахстанцам, сколь плохо им живётся под гнётом «чудовищного политического режима».

RATEL . KZ . Мапат АСИПОВ – «Казахстан — страна победившей симулякрократии» — Вся работа журналиста в Казахстане состоит в поиске несоответствия действий властей властями же декларируемым принципам… На мой неполитологичный взгляд вся проблема в том, что власть в Казахстане захватили симулякры, если угодно – фейки, изображающие, что они настоящие. Есть министры, а есть как бы министры. В кулуарах говорят одно, а когда доходит до дела, люди никак не могут понять, почему нужно вставать на час раньше и зачем в стране с очень условным автопромом нужен утильсбор. Мы видим не реальность вокруг себя, а ее какое-то придуманное отражение. Например, мы говорим детям, что нужно хорошо учиться, а они видят, как тупой хулиган становится большим начальником, потому что у него крутые родители. И этот тупой хулиган теперь решает, как жить хорошо учившимся деткам.

TIME . KZ . «Рабочий? Класс!» — В Казахстане около миллиона человек нуждаются в работе, но каждый третий из них к ней не приспособлен. На заседании правительства премьер-министр Олжас БЕКТЕНОВ сообщил, что с начала текущего года трудоустроено порядка 353 тысяч казахстанцев, это только 37 процентов от плана. В чем же дело? Трудоустройство должно быть реализовано в рамках национальных проектов, инвестиционных проектов областей и частных инициатив.

«За котлы ответят» — В правительстве опасаются, что снова далеко не все объекты энергетики будут готовы к зиме. Первый месяц лета уже подходит к концу, и кабинет министров обсудил подготовку к отопительному сезону. Впрочем, элементарная арифметика показывала, что обсуждать тут особо нечего, а нужно срочно принимать меры.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Глава Минпрома РК обвинил авторов петиции за отмену утильсбора в дискредитации процесса ее рассмотрения» — Авторы петиции за отмену утильсбора дискредитируют процесс ее рассмотрения, игнорируя заседания рабочей группы, считает глава Минпрома РК Канат ШАРЛАПАЕВ. По его словам, представители инициативной группы приняли участие только в первом заседании рабочей группы. «Насильно мил не будешь. Мы никого заставить, привести туда не можем, если люди, прикрываясь защитой интересов народа, отказываются со своим собственным народом разговаривать. Мне сложно на это реагировать», — заявил Шарлапаев на брифинге в правительстве.

EXCLUSIVE . KZ . «Убьет ли искусственный интеллект духовное наследие казахов?» — Мажилис совместно с министерством цифрового развития разрабатывает законопроект по искусственному интеллекту. Защитит ли этот закон интеллектуальную собственность и авторские права наших граждан? В Казахстане по законодательству авторское право может принадлежать только «физическому лицу, творческим трудом которого создано произведение науки, литературы, искусства». Но если искусственный интеллект может создать виртуальный продукт, то кто должен быть признан автором? И кто должен нести ответственность за возможное нарушение не только авторства, но и персональных данных, которые были использованы в процессе?

CARAVAN . KZ . «Утечка мозгов из Казахстана: что заставляет молодежь уезжать» — На прошлой неделе министр науки и высшего образования Саясат НУРБЕК в кулуарах правительства рассказал, какие страны выбирают для обучения казахстанские студенты. По словам министра, на сегодняшний день в зарубежных вузах учатся более 80 тыс. казахстанских студентов — «Больше всего студентов обучаются в России – свыше 60 тыс. В рамках программы «Болашак» у нас тоже свыше тысячи студентов сейчас, в основном в Великобритании, в европейских странах, также растет направление в США. Активно идет набор наших выпускников школ со стороны университетов Гонконга и Южной Кореи. Порядка 450 обучаются в Гонконге и 1 тыс. студентов в Южной Корее».

CHECK-POINT.KZ. «Наследие предков и забота о потомках. Часть III» — Мы, конечно, не будем говорить, что выработанные тысячелетиями ценности наших предков лучше чьих-либо других. И вообще, такие вещи не нуждаются в сравнениях, так как они относятся к разным народам, которые развивались в разных природных, хозяйственных (как сказали бы при соцреализме), политических и всяких других условиях. Мы, понятное дело, не призываем пересесть с «Лексуса» на лошадей или переехать из пентхауса в юрту (хотя периодически делать это никому не помешает) – речь именно о духовных ценностях, которые в нашем государстве наконец-то начали защищать законодательно. А наша задача – попытаться объяснить обществу, почему это важно.

GOLOS — NARODA . KZ . «Привелегии для богатых: сомнительно экологичные электрокары заполонят Казахстан?» — В мае 2024 года депутаты мажилиса приняли законопроект по популяризации экологически чистого транспорта. Поправки значительно упрощают жизнь любителям электротранспорта и в некоторых моментах притесняют владельцев обычных машин. Например, за парковку на месте для электрокара можно будет получить штраф. Некоторые такие изменения осудили и отметили, что электромобили не такие уж экологичные и доступны далеко не каждому казахстанцу. Получается, привилегии получат и так ничем не ущемленные граждане.

VLAST . KZ . «Казахстанский след в пожаре на греческом острове» — Пока греческие власти расследуют данные о том, что фейерверк, запущенный с суперяхты, вызвал пожар на острове Гидра, информация, полученная OCCRP, показывает, что на борту находились именитые казахстанцы, которые на следующий день покинули страну на частном самолете… Согласно документу, полученному журналистами, среди гостей яхты «Персефони I» было семь казахстанцев. Среди них был Данияр Абулгазин, один из богатейших бизнесменов страны… Судовой документ показывает, что на борту находились сын Абулгазина и его жена Айдан Сулейменова, глава одного из крупнейших благотворительных фондов Казахстана, а также ее заместительница. Среди других гостей была Умут Шаяхметова, председатель правления Халык Банка, а также ее муж Беимбет Шаяхметов, бывший топ-менеджер нефтяной компании KMG International NV, и их дочь.

AZATTYQ . ORG . ««Закладчиков» и наркокурьеров стали сажать всё больше. А что с организаторами преступления?» — 26 июня – день борьбы с наркозависимостью. В Казахстане растет и доля наркозависимых, и осужденных за преступления, связанные с наркотиками. Большинство из них приговорены к 10-15 годам лишения свободы за распространение наркотиков. Родственники просят смягчить им наказание, заявляя, что они «оступились». Между тем люди, организовывающие распространение наркотиков, остаются безнаказанными.

«Ленина снесли, Риддера не установили. Споры вокруг пустующего постамента в Восточном Казахстане» — В 2022 году в городе Риддере Восточно-Казахстанской области приняли решение установить памятник горному инженеру Филиппу РИДДЕРУ, который жил в XVIII–XIX веках. По заказу городского акимата изготовили монумент. Но общественное мнение разделилось. Сторонники установки памятника считают, что «историческая личность, открывшая месторождение, этого заслуживает». Противники видят в памятнике «пропаганду колониализма». После протестов готовый памятник так и не водрузили на постамент. Дискуссии продолжаются до сих пор.

ORDA . KZ . ««Жили очень замкнуто»: что мы выяснили о женщине, которая задушила дочь и сбросилась с колеса обозрения» — В понедельник новость о женщине, которая покончила собой, спрыгнув с колеса обозрения в Центральном парке развлечений города Алматы, потрясла казахстанцев. Позже стало известно, что перед этим женщина задушила свою пятилетнюю дочь. Корреспондент Orda.kz съездила в посёлок, где жили погибшие, и узнала подробности трагедии.

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