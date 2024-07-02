«Как Председатель КНР я в пятый раз посещаю Вашу очаровательную страну». «Точки роста: как удвоить, утроить, …удесятерить ВВП Казахстана?». «30 лет решения принимались в угоду олигархов». «Похоть нуждается в исследовании»

Сетевой Казахстан 2 июля 2024г.

INFORM . KZ . «Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам — Председатель КНР Си Цзиньпин» — Лето в разгаре, солнце в зените. В столь чудное время буду по приглашению Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА совершать государственный визит в Республику Казахстан и участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Как Председатель КНР я в пятый раз посещаю Вашу очаровательную страну. Блестящая культура Казахстана с яркой самобытностью, его невероятно потрясающие пейзажи, добродушный и гостеприимный народ — все это всегда вызывает у меня чувство особой симпатии. Предстоящий визит, от которого я очень многого ожидаю, позволит не только приятно посмотреть и восхититься обликом и достижениями нового Казахстана, но и обсудить с Президентом Касым-Жомартом Токаевым самые актуальные тематики двустороннего сотрудничества, наметить приоритетные направления китайско-казахстанских отношений и дальнейшего развития ШОС.

ZAKON . KZ . «Расул Рысмамбетов: «ШОС становится важным игроком на мировой арене, способным влиять на глобальные процессы»» — 3-4 июля в Астане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Уже сейчас в столицу Казахстана прибывают делегации стран – участниц ШОС. Zakon.kz поговорил с политологом Расулом РЫСМАМБЕТОВЫМ, чтобы выяснить, какие преимущества для страны несет в себе это событие — На данный момент Шанхайская организация сотрудничества объединяет восемь стран-членов, включая Китай, Индию, Казахстан, Россию и другие, с совокупным населением более 3 млрд человек и совокупным ВВП, превышающим 20 трлн долларов. Экономическое сотрудничество, развитие инфраструктуры и логистики, а также стимулирование торговли и инвестиций между странами-членами – все это важные вопросы, которые будут обсуждаться на саммите. Эти аспекты напрямую влияют на устойчивое развитие региона и укрепление экономических связей.

SPIK . KZ . «Должен ли премьер-министр РК встречаться с народом?» — В середине прошлой недели премьер-министр РК Олжас БЕКТЕНОВ побывал на Северном Аральском море. Жители прибрежных аулов, обеспокоенные состоянием этого водоёма, который даёт им работу и кормит их семьи, надеялись донести до главы правительства и приехавших вместе с ним министров экологии, водных ресурсов свои проблемы и чаяния. Но, к сожалению, такой возможности они не получили.

Куат АКИЖАНОВ – «Точки роста: как удвоить, утроить, …удесятерить ВВП Казахстана? Часть 1-я» — Краткий ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, – отказаться от экономической модели, которую я называю неолиберальной моделью не-развития. Подробный же ответ, особенно если это касается роста экономики, выгода от которого будет распределяться среди всех казахстанцев, а не кучки олигархов, и который приведет к процветанию всей страны, а не только левобережья Астаны, требует исторического экскурса.

GOLOS — NARODA . KZ . ««30 лет решения принимались в угоду олигархов» – депутат высказался о реформах в Казахстане» — Ерлан САИРОВ призвал соблюдать экономические интересы всех слоев населения — За эти 30 лет все решения принимались в угоду олигархов, конкретно членов семьи и так далее. Теперь мы должны научиться соблюдать экономические интересы всех слоев. Но мы должны понимать, что государственность — это наша высшая ценность, и все эти интересы не должны её разорвать. Миллионы людей нашей страны, и у каждого есть права и обязанности, потому что это государство наше, не президента, не премьер-министра, не депутатов, не министров, а всех нас.

EXCLUSIVE . KZ . «Что заставляет чиновников превращаться в правозащитников?» — В 2017 году Женевская прокуратура закрыла расследование дела по подозрению в отмывании денег, открытого в 2012 году в отношении семьи Храпунова? Оно шло семь лет. По версии бывшего чиновника, в середине 2000-х НАЗАРБАЕВ уже подумывал о своем уходе и поэтому начал убирать людей, которые могли доказать его преступления: НУРКАДИЛОВ, САРСЕМБАЕВ, Сарыбай КАЛМУРЗАЕВ и…ХРАПУНОВ. Но как и почему человек из самого близкого окружения Назарбаева стал правозащитником? Как и на каких условиях ему предлагали вернуться? Об этом в интервью exclusive.kz рассказал Виктор ХРАПУНОВ.

CHECK-POINT.KZ. «Соблюдайте осторожность — как в РК наказывают за фейки» — Важно доверять только официальным источникам информации. Об этом неоднократно говорил президент Казахстана. Особенно актуален этот вопрос был в момент, когда страна столкнулась с масштабными паводками. Тогда Касым-Жомарт ТОКАЕВ попросил граждан опираться на проверенные факты, а СМИ, блогеров и лидеров мнений не распространять непроверенную информацию. Насколько актуальна проблема сегодня? Как она влияет на общество? Своим мнением с нашей редакцией поделилась магистр юридических наук, старший преподаватель кафедры «Правовые дисциплины» Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева Екатерина БРЫЗГАЛОВА.

VLAST . KZ . «Как Казахстан пытается справиться с нашествием саранчи» — После небывалых весенних паводков наступило жаркое лето и фермеры в Казахстане жалуются на нашествие саранчи. Министерство сельского хозяйства прогнозировало, что в 2024 году саранчи будет в полтора раза больше, чем в 2023 и просило увеличить финансирование на борьбу с ней. В ответ на это было выделено 8,1 млрд. тенге, а правительство в июне стало уверять в полном контроле над ситуацией. Фермеры говорят об обратном.

ORDA . KZ . «Жизнь в аренду: почему молодые казахстанцы о собственном жилье могут только мечтать» — В апреле за рубежом вышел некий «молодёжный манифест». Молодое поколение Евросоюза, Британии и США возмущено нынешними ценами на жильё. Главный их аргумент — в годы их родителей недвижимость была куда доступнее. У казахстанской молодёжи дела не лучше. В наши дни молодые люди вынуждены скитаться по съёмным квартирам, даже при неплохом заработке. Почему молодёжи в Казахстане так сложно обзавестись своим жильём, разбиралась редакция…

AZATTYQ . ORG . ««Они говорили, что я вор, но я знал, что это не так». Жертвы судебной системы добиваются реформ» — Движение граждан Казахстана, пострадавших от несправедливых, по их мнению, судебных приговоров, призывает создать специальную комиссию для пересмотра их дел. Они утверждают, что существующая система правосудия непригодна для решения этой задачи, несмотря на обещания президента ТОКАЕВА создать «Справедливый Казахстан».

TIME . KZ . «Похоть нуждается в исследовании» — В Казахстане введут новый вид экспертизы — судебно-сексологическую. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Министерства юстиции Талгат УАЛИ и поделился еще двумя новостями: количество алиментщиков сильно сократилось и казахстанцы смогут покупать и продавать жилье в онлайн-формате.

LITER . KZ . «100 долларов от государства: на что тратят молодые казахстанцы» — Кому уже исполнилось 18 лет в этом году могут использовать 100 долларов от государства. Это молодые казахстанцы, которые родились в 2006 году. Их насчитывается более 304 тысяч человек. По проекту они могут потратить эти деньги на улучшение жилищных условий или на оплату учебы.

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