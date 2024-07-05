«ШОС — часть геополитического конструктора Китая». «Казахстан – не Украина: россиянин о страхах казахстанцев». «Что должно быть в приоритете – знание казахского языка или профессионализм?». «Иностранные инвестиции постепенно вытекают из Казахстана»

Сетевой Казахстан 5 июля 2024г.

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ – «ШОС — часть геополитического конструктора Китая» — Казахстан не в первый раз принимает у себя саммит ШОС. Хотя особенностью нынешнего мероприятия является то, что оно проходило в новой геополитической реальности, после начала войны в Украине, которая серьезным образом повлияла на расклад геополитических сил. Главным выгодополучателем от этого нового расклада является Китай, так как санкционное давление на Россию постепенно превращает её в экономического «младшего брата» для Пекина, по сути сведя ЕАЭС к роли канала для серого импорта из Поднебесной. А внутренние проблемы ОДКБ ещё больше расчищают место для ШОС как для единственного провайдера безопасности в ЦА. По крайней мере до тех пор, пока не появится еще один такой провайдер в лице военного альянса тюркоязычных стран.

AZATTYQ . ORG . «Саммит ШОС: Что сказали Токаев и Путин?» — В Астане состоялось заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Что на нем происходило? Саммит, который проводят ежегодно председательствующие страны, был примечателен, в частности, тем, что на него прибыл турецкий президент Реджеп ЭРДОГАН, страна которого состоит в Североатлантическом альянсе (НАТО) – военном блоке западных стран. Впервые на саммит этой региональной организации по безопасности прибыл генеральный секретарь ООН, который совершает турне по странам региона.

EXCLUSIVE . KZ . Руслан ИБРАГИМ — «Консервативный интернационал: зачем нужна ШОС» — В Астане завершился очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором приняли участие более 10 государств, а также члены иностранных правительств. Это первое международное мероприятие такого масштаба в Казахстане за время президентства Токаева. Но оправдывает ли размах реальную ценность саммита? Есть ли смысл в принятой Астанинской декларации? И как так получилось, что самые жесткие авторитарные режимы стали призывать к миру?

GOLOS — NARODA . KZ . «Казахстан – не Украина: россиянин о страхах казахстанцев» — В коридорах саммита ШОС в Астане российский политолог, кандидат исторических наук Сергей СТАНКЕВИЧ прокомментировал корреспонденту один из самых главных страхов казахстанцев: не придут ли российские войска в Казахстан, закончив военные действия в Украине? Как уверен политолог, будирование данной тематики выгодно отдельным представителям различных стран, однако абсолютно беспочвенно. «Я хочу разочаровать тех, кто ждет российского вторжения, а еще больше тех, кто торгует страхом российского вторжения. Ничего подобного не будет, вы торгуете пустыми страхами», – подчеркивает Сергей Станкевич.

SPIK . KZ . «Что должно быть в приоритете – знание казахского языка или профессионализм?» — Довольно часто в нашей стране публичные люди, не владеющие государственным языком на должном уровне, становятся объектами порицания и стеба. При этом никакие заслуги, опыт, профессиональные качества не спасают их от общественной порки. Такая ситуация порождает ряд вопросов. Что должно быть в приоритете – знание языка или компетентность? Если человек способен принимать и реализовывать эффективные управленческие решения, но при этом не может грамотно изъясняться на казахском, стоит ли его за это критиковать? И откуда вообще взялся стереотип, что только владеющий государственным языком может быть хорошим руководителем и патриотом страны?

«Плакать хочется. С чем Казахстан завершил отбор на Олимпиаду-2024?» — Завершилась отборочная кампания к летним Олимпийским играм, до начала которых осталось всего три недели. Сбылся прогноз, которым мы поделились в публикации полугодовой давности, от 8 января с.г., под заголовком «Мрачные перспективы казахстанского спорта перед Олимпиадой». В ней мы предположили, что право поехать в Париж получат от 75 до 80 наших атлетов. Завоёвано же 78 путёвок. Впрочем, возможно, еще одна-две добавятся после окончательного перераспределения квот. Тут следует напомнить, что в дебютных для Казахстана летних Играх 1996-го в Атланте приняли участие 98 наших спортсменов. На трёх следующих Олимпиадах этот показатель колебался в пределах от 117 до 132-х…

CARAVAN . KZ . «Иностранные инвестиции постепенно вытекают из Казахстана» — Наверное, чтобы упорядочить эту работу, на днях был создан Национальный центр по инвестиционной деятельности (НЦИД). А его главой назначен вице-премьер Роман СКЛЯР. «Создаваемый центр будет подразделением правительства, чтобы инвестиционный штаб, которым Скляр руководит, имел аппарат для подготовки необходимых документов, — уверен Данияр АШИМБАЕВ. — В правительстве нет такой структуры. Есть только отдел экономики. Поэтому Роман Скляр, руководя штабом, периодически запрашивает данные у Мурата Нуртлеу, главы МИД, тот — у Комитета по инвестициям, комитет — у «Казинвеста». Почему так сложно? Потому что как член совета директоров АО «Казах Инвест» напрямую он не может давать поручения этому предприятию». Вот так все сложно в Казахстане с инвестициями.

KZAIF . KZ . «Судьба АЭС – в руках народа» — В сентябре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ предложил провести общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС). Проведение такого референдума требует тщательной подготовки и всестороннего обсуждения, что включает участие различных стейкхолдеров, организации разъяснительных кампаний и создания условий для справедливого и прозрачного голосования. В конечном итоге результат референдума покажет, поддерживает ли население идею строительства АЭС и готово ли оно принять этот стратегически важный проект, направленный на обеспечение стабильного энергообеспечения и устойчивого развития страны.

VLAST . KZ . «Прошлогодняя утечка метана в Мангистау побила все антирекорды» — В течение 205 дней в 2023 году невидимое облако метана проникало в атмосферу с буровой площадки газового месторождения в Мангистауской области. Спутниковый мониторинг и исследование показали, что это был самый крупный из когда-либо зарегистрированных выбросов метана, вызванных сбоем инфраструктуры. В начале июня 2023 года инцидент на месторождении Каратурун, оператором которого является компания «Бузачи нефть», привел к масштабному пожару. Его усилили подземные запасы углеводородов, из-за чего огонь бушевал несколько месяцев. Правительство Казахстана до сих пор отрицает факт масштабной утечки метана в связи с аварией на Каратуруне.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Идет перезагрузка. Рынок ноутбуков в Казахстане сократился на четверть за год» — После бума продаж, вызванного массовым переходом на удаленку в 2020 году, на казахстанском рынке ноутбуков наступило затишье. «В нашей стране (и скорее всего, это во многих других) обновлять ноутбуки никто не торопится». «Будем пользоваться, пока не сломается» – примерно так звучат комментарии от пользователей. И как итог – замена происходит через пять – семь лет», – объясняет IT-менеджер сети магазинов бытовой техники и электроники. С учетом того, что средний срок службы ноутбука значительно короче, чем у настольного ПК, и определяется самими производителями в три – пять лет, стоило ожидать, что циклично продажи возрастут уже в текущем или следующем году…

ORDA . KZ . «В элитном ЖК «Нурлы Тау» уже не борются — дерутся за власть» — 4 июля жильцы комплекса «Нурлы Тау» в Алматы снова собрались, чтобы высказать возмущение ОСИ. Владельцев квартир и офисов в огромном ЖК беспокоит, что это самое ОСИ создали, по их словам, незаконно, подделав подписи собственников. С тех пор каждый день жильцов стал полон грубости, злобы и агрессии, а порой дело доходит до драк. ЖК «Нурлы Тау» ввели в эксплуатацию 17 лет назад, и с самого начала его обслуживала управляющая компания «Офис-Менеджмент». Жильцы были довольны, проблемы решались быстро и профессионально. Но всё изменилось в апреле.

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