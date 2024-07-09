К вопросу о коренных народах и черепомерках

Стать российским соотечественником пока намного проще, чем казахстанским кандасом. Но ситуацию обещают скорректировать

На днях в Госдуму РФ был внесён законопроект, устанавливающий определенные ограничения для желающих получить статус российского соотечественника. Авторы проекта пояснили, что сейчас по программе переселения соотечественников (она предусматривает некоторые льготы: приоритет в получении разрешения на временное проживание, компенсацию расходов на переезд, пособие на обустройство) – в Россию переезжают «преимущественно граждане Таджикистана, Казахстана и Армении». Которые, «как правило, не являются представителями народов, исторически проживающих на территории РФ». Поэтому ситуацию надо менять.

В новом законопроекте предлагается уточнить, что соотечественниками следует считать не всех бывших граждан СССР, «проживающих в государствах, входивших в состав СССР», а только тех людей и их потомков, которые относятся к народам, «исторически проживающим на территории РФ». Кроме них соотечественниками нужно считать «выходцев из РСФСР и РФ».

Такой проект не мог не вызвать критику с самых разных сторон. Например, люди, знающие матчасть, удивились, что в «отрицательный» список попал Казахстан. С какой стати? Оттуда в Россию едут в основном как раз этнические русские. Неужели депутаты Госдумы об этом не знают?

Более того. Списка народов, «исторически проживающих на территории РФ», пока не существует. Значит, закон просто не будет работать? Тут надо напомнить, что некоторое время назад предлагался другой вариант ограничений: признавать российскими соотечественниками только этнических русских, белорусов и украинцев. Эта поправка в закон была предложена ещё до начала СВО и вызвала обвинения её авторов в шовинизме. Или даже в расизме.

Новый законопроект порицают и за то, что он не даёт рекомендаций как поступать в том случае, если соискатель статуса соотечественника родился в смешанном браке. Или когда бабушка русская, а все остальные в семье киргизы или узбеки.

Будет ли теперь Госдума РФ уточнять норму относительно полукровок? Составят ли список «коренных» российских народов? Кто в него войдёт, а кто нет? На Украине такой список несколько лет назад составили и не включили в него русских. Это вызвало бурю возмущения в российских медиа и социальных сетях. Включат ли теперь украинцев в список коренных российских народов? Будет ли создан приоритет для русских, желающих переселиться в Россию?

Вокруг этих вопросов сейчас идёт полемика. Заодно, в очередной раз, делается попытка уточнить – кто такие русские и как они должны подтверждать свою «русскость». Считается, что простой и, казалось бы, очевидный ответ, тот путь, который проходит, например, репатриант в Германию или Израиль – доказывая при помощи документов, что его родственники по восходящей линии принадлежали, соответственно, к немецкому или еврейскому этносу – для нас не годится. Тут и правда есть сложности. Один мой московский коллега говорит так: я по отцу украинец, по маме поляк. Есть немножко калмыцкой крови. Но я русский! Я здесь родился и вырос, воспитан на великой русской литературе и не знаю никакого другого языка, кроме русского (правда, испанский ещё выучил, но это не считается). Почему я должен, доказывая свою «русскость», предъявлять бабушек и дедушек, а не самого себя?

Он, наверное, прав. Но какие из этого следуют выводы? Значит ли это, что, например, мои бывшие однокурсники, алматинские русскоязычные казахи, тоже в основном воспитанные на русской литературе и не знающие казахского языка, с такой же лёгкостью могут записаться в русские? Если вдруг захотят. В скобках замечу, что в Москве у казахов совсем другая ниша, чем, например, у киргизов, таджиков или узбеков. Как раз потому, что многие казахи без малейшего акцента говорят по-русски. Собственно, по этой причине у них и ниши какой-то особенной нет. Они «невидимы». Живут и работают как обычные москвичи.

Мне представляется, что здравое зерно в полемиках по поводу «русскости» выглядит примерно следующим образом, Да, так исторически сложилось, что в России и за её пределами есть некоторое количество русских «нерусского происхождения». И если у человека при этом нет «запасной идентичности», если он остаётся во всех ситуациях русским (а не оборачивается вдруг, когда стало удобно, патриотом Израиля или щирым украинцем, или поляком-русофобом), то всё в порядке. Но из этого никак не следует, что и русского этноса – то есть русских по крови, по происхождению – не существует. Он есть. Именно этнические русские вместе с представителями других коренных народов России это база, фундамент, опора страны.

Любопытно, что очередная медийная полемика вокруг «русскости» в этот раз почти совпала по времени с полемикой вокруг «казахскости». Недели три назад в казахстанских и некоторых российских СМИ довольно бурно обсуждалась инициатива Министерства труда и соцзащиты РК. Комитет по миграции этого министерства разработал методику для определения принадлежности соискателя статуса кандаса (аналог российского соотечественника) к «лицам казахской национальности». В отличие от России, где сейчас в соотечественники может записаться практически кто угодно, в казахские кандасы принимают только этнических казахов. Но как установить «в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих личность, а также в других документах, подтверждающих национальность претендентов» – казах перед тобой или нет?

Комитет по миграции предложил проверять кандидатов в кандасы посредством проведения с ними собеседования, «ориентированного на знание казахского языка, традиций, обычаев, культуры, родства и других факторов, позволяющих лицу идентифицировать себя как этнического казаха». А в наиболее сложных случаях проводить молекулярно-генетическую экспертизу.

Предложения вызвали вопросы и насмешки. Примерно того же рода, что и в России по поводу предложенных ограничений для кандидатов в соотечественники. Разумеется, прогрессивные люди вспомнили «черепомерку». Но перед сотрудниками комитета по миграции конкретная грубая задача. Им надо рассортировать кандидатов. Разобраться, казах перед тобой или не казах. Как это сделать? Насмехаться-то легко. А когда у соискателя статуса не осталось «доказанных» родственников в Казахстане, языка он не знает… Какие, скажите мне, есть ещё на свете методы для установления этничности, кроме проверки знания соискателем народных «легенд, преданий и родства»?

Что касается генетических тестов. Если через такой тест чиновники собирались устанавливать принадлежность соискателя к казахскому этносу, то, разумеется, это глупость. Если же таким образом предлагали проверять – действительно ли кандидат в кандасы является родственником тех казахов, родство с которыми (и, соответственно, свою принадлежность к этносу) он пытался, но не смог доказать при помощи документов – это разумная грамотная мера. Так поступают, например, в Израиле.

Кстати, в Израиле, не будучи евреем, практически невозможно получить гражданство. Теоретически есть перспектива сделать это через принятие иудаизма. Пройти так называемый гиюр. Но пройти гиюр – совсем не то же самое, что креститься или принять мусульманство. Надо сдавать сложный экзамен на знание истории иудаизма и еврейского народа (в том числе его легенд и преданий), доказывать специальной комиссии искренность и серьёзность своих намерений стать частью еврейского народа.

С Германией тоже всё очень интересно. Там претендент на этническую репатриацию должен не просто доказать своё немецкое происхождение по документам, но и вести себя он обязан «как немец». «Ваше поведение должно быть таким, чтобы другие воспринимали вас как человека немецкой национальности», – разъясняется в соответствующих правилах.

Любопытная ситуация и в Польше. Это одна из самых однородных в этническом отношении стран на планете. Поляки составляют там 95 процентов населения. При этом формального запрета или даже ограничений на получение польского гражданства «иногородними» не существует. Просто надо сначала на законных основаниях въехать в страну, получить там вид на жительство, найти работу, обеспечивающую стабильный и достаточный доход, и прожить 10 лет. После этого можно «подавать на гражданство». По факту этот путь проходят только этнические поляки. Больше никто. Как объяснил мне один знаток польской проблематики, «просто из-за давления общинных норм. Поляку там хорошо, а остальным, чтобы стало хорошо, надо стать поляками».

Для чего, вы спросите, нам эти истории из иностранной жизни? Ну, например, для кругозора.

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