«Казахстану нужна либерально-авторитарная модернизация». «Казахстан – нечитающая страна, а Астана и Алматы в числе аутсайдеров». «Публичные слушания о строительстве АЭС: необходимость или профанация?». «Как меняется Астана»

Сетевой Казахстан 10 июля 2024г.

EXCLUSIVE . KZ . Валихан ТУЛЕШОВ – «Казахстану нужна либерально-авторитарная модернизация» — На протяжении более 30 лет наша страна пыталась выстраивать свою внешнюю политику таким образом, чтобы выйти из предколлапсного состояния в первые годы независимости до ее сегодняшнего состояния средней державы – экономического лидера Центральной Азии. Таким образом, сегодняшняя ситуация позволяет Казахстану и всему региону органично перестраивать и переопределять свой внешнеполитический курс по отношению внешне-политическому курсу России, сохраняя с ней лишь взаимовыгодные (в том числе и из-за санкций) торгово-экономические и военно-технические (поскольку ОДКБ фактически потеряла свой изначальный смысл) связи. Это также помогает разрешать противоречия и значительно мягче сочетать интересы великих держав в регионе.

«Новый закон о госзакупках сделает Казахстан ещё более коррумпированной страной» — 1 июля Касым-Жомарт ТОКАЕВ с лёгкой руки подписал новую версию ключевого закона для страны с беспрецедентно высоким присутствием государства в экономике – «О государственных закупках». Власть убеждает общество в том, что этот закон направлен на увеличение прозрачности закупок и качества проделанных работ. Но почему-то закрывает глаза на то, что итоговый документ противоречит изначальным идеям и кратно увеличивает коррупционные риски.

SPIK . KZ . «Казахстан – нечитающая страна, а Астана и Алматы в числе аутсайдеров» — Вчера Министерство культуры и информации сообщило о том, что в Казахстане введена ещё одна праздничная дата – Национальный день книги, который будет отмечаться ежегодно 23 апреля. Такое решение принято с целью формирования в нашем обществе культуры чтения, которая за последние десятилетия была практически утеряна. Но придаст ли импульс её возрождению появление новой даты?

KAPITAL . KZ . Советник председателя правления Halyk Finance Мурат ТЕМИРХАНОВ — «Что нужно для развития пенсионной системы в Казахстане» — Группа экспертов, стоявших у истоков формирования финансового рынка и накопительной пенсионной системы Казахстана, разработала и направила на рассмотрение главе государства ряд предложений по повышению финансовой устойчивости и адекватности пенсионной системы. 14 июня 2024 года данные предложения были презентованы на Общественном Совете при ЕНПФ (ОС). Автор данной публикации является членом ОС, и он на заседании приветствовал то, что началась такая дискуссия по проблемам пенсионной системы, но также высказал критику по предложенным подходам развития пенсионной системы.

KZ . KURSIV . MEDIA . ««КТЖ – прибыльная компания». Министр транспорта не смог четко ответить, почему аудиторы предсказывают нацперевозчику дефолт» — Министр транспорта Марат КАРАБАЕВ прокомментировал заявление главы Высшей аудиторской палаты Алихана СМАИЛОВА о возможном банкротстве нацперевозчика «Казахстан темир жолы» на брифинге в правительстве. Его слова передает корреспондент «Курсива» — «Этот объем [долга КТЖ] – 2,9 трлн тенге – был потрачен на то, чтобы обновить подвижной состав и реализовать крупные инфраструктурные проекты. Но до сегодняшнего дня КТЖ не просрочил ни один кредитный заем. Все кредиты КТЖ выплачивает своевременно. Более того, с 2020 года компания является прибыльной. В 2023 году чистая прибыль компании после выплаты всех долгов и обязательств составила 134 млрд тенге», – заявил Карабаев.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Следующей зимой югу Казахстана грозят повальные отключения электроэнергии – эксперты» — Этой осенью казахстанцам предстоит определиться с судьбой АЭС. Ранее президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ анонсировал проведение обещанного референдума. Открытое голосование, к слову, определит не только решение по станции, но и будущее всей энергетики, чье положение нынче совсем незавидное. Дело в том, что 70% электричества в стране генерируется за счет угля. А ситуация с ТЭЦ практически во всех регионах плачевная: это многочисленные аварии с жертвами и заморозкой целых городов, падение труб, вредные выбросы в атмосферу и изношенность оборудования. Причем все это происходит на фоне катастрофического дефицита на юге страны, где блэкауты и частые отключения стали уже привычным делом. А из-за нехватки мощностей Казахстану приходится закупать электричество у России, что ставит нас в зависимое положение. Так сможет ли строительство АЭС восполнить этот дефицит и безопасны ли сейчас атомные станции, ведь до сих пор у многих на слуху трагедии Чернобыля и Фукусимы – эти и другие нюансы детально разобраны экспертами в материале…

ORDA . KZ . «Публичные слушания о строительстве АЭС: необходимость или профанация?» — По всему Казахстану уже несколько месяцев проходят публичные слушания по вопросу строительства АЭС. Это необходимая часть подготовки к референдуму, который состоится осенью, но пока сложно сказать, помогают эти обсуждения сформировать нужное властям общественное мнение или же мешают. Рассказываем, в чём суть публичных слушаний по АЭС и для чего они нужны властям Казахстана.

«Детский сад в центре Алматы превратили в притон для бездомных» — Три года акимат Алматы не может ввести в эксплуатацию детский сад по улице Маркова. Новое здание, оснащённое всем необходимым, начало разрушаться. Почему по сей день в стенах построенного и сданного в эксплуатацию детского сада пустынно и не слышен детский смех, остаётся загадкой. О царящей там разрухе можно судить по фото и видео, снятыми корреспондентом — разбитые окна, выломанные двери, повреждённые шкафы, кровати, пришедшие в негодность подушки, матрасы.

TIME . KZ . «Смех сквозь слёзы» — Министерство водных ресурсов и ирригации делает заявления, смысл которых не могут объяснить даже эксперты. В конце июня оно выдало несколько оптимистичных сообщений о состоянии северного Арала, расположенного на территории Казахстана, и подъема уровня воды в северо-восточной части Каспия. После критики, которая чуть не смыла руководство ведомства во время паводков, все выглядит как попытка демонстрации бурной деятельности. Вместе с международным экспертом Ерланом БАДАШЕВЫМ мы попытались разобраться, что стоит за цифрами, которыми так щедро поделились чиновники.

«Щебетунья» — Четырехлетняя девочка из Атбасара выучила пушкинское “Письмо Татьяны к Онегину” за два часа, а всего знает наизусть около 40 стихотворений поэтов-классиков. Алия КАЙЫРБАЕВА в детском саду огорошила воспитателей — хочу выучить стихотворение Абая. Те ахнули и кинулись за томиком произведений. Или вот пушкинская переписка влюбленной Татьяны и надменного Онегина — малышка знает ее всю, декламирует с чувством, толком, не путается в строчках. Да еще и на двух языках! Удивительно, но девочка не просто заучивает, а словно проживает стихотворения казахских и русских классиков.

AZATTYQ . ORG . Крис РИКЛТОН — ««Красиво выглядит с неба» и «Всё крутится вокруг машин и денег». Как меняется Астана» — Три десятилетия назад президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ перенёс столицу в центр Казахстана, начав трансформацию города в мегаполис с полуторамиллионным населением, который, словно магнит, притягивает внутренних мигрантов. Любовь к городу, который «красиво выглядит с неба», испытывают не все, но многие стали ценить его и находить в нём положительные моменты даже в сравнении с бывшей столицей Алматы.

ZAKON . KZ . «Что изменится с вступлением в силу закона по вопросам игорного бизнеса» — По мнению депутата Руслана БЕРДЕНОВА, в Казахстане очень много увлекающихся азартными играми и ставками, а официальная статистика не отображает истинные масштабы проблемы — «Цифры разнятся – от 1 до 4 трлн тенге в год люди тратят на букмекерские конторы и казино. Я думаю, что это, примерно, 15% от общего объема вкладов в казино. Букмекерские конторы (85% от общей суммы вкладов) более доступны, они работают онлайн. Если смотреть по транзакциям банков – во многих популярных казахстанских банках на первом месте стоят букмекерские конторы. У нас играют даже школьники. По информации Министерства просвещения, приблизительно 20% учащихся в школе уже знакомы с азартными играми. Закон очень важен, хотя некоторые специалисты предполагают, что игроки уйдут «в тень» и нужно будет еще тщательнее контролировать процесс».

GOLOS — NARODA . KZ . «Столичные чиновники пересели на электромобили за счет бюджета?» — Акимат Астаны заключил семилетний контракт с компанией, предоставляющей услуги такси. Всего проект предполагает привлечение 100 авто (36 из них — электрокары) для обслуживания местного исполнительного органа. Также по городу будет установлено 30 электрозарядных станций, первой локацией был выбран районный акимат. Редакция решила узнать, зачем сотрудникам городской администрации новомодные экологичные электромашины и по какому принципу выбирались места для установки зарядных станций.

CARAVAN . KZ . ««Забыл, что пил» – как пойманные пьяными чиновники пытались объяснить наличие алкоголя в своей крови» — Госслужащие регулярно попадают в скандалы, причем самые разные. Например, некоторые из них позволяют себе приходить на работу или садиться за руль в нетрезвом состоянии, что не остается незамеченным.

TENGRINEWS . KZ . ««У нас самый вкусный согым». Как живут в казахстанском Запорожье» — В Акмолинской области есть село под названием Запорожье. И говорят, что жить тут так же комфортно, как в городе. Тут и школа, и детский сад, и производство мебели, и крестьянские хозяйства. А еще доставка суши и свой фастфуд. По словам местных, люди здесь трудолюбивые, следят за чистотой и порядком. А еще здесь самый вкусный согым. Корреспонденты отправились в Запорожье, чтобы лично во всем этом убедиться.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.