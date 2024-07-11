«Астана: столица ШОС и… ОБСЕ». «Почему от Нацбанка РК ждут очередного снижения ставки». «Нужно запретить досрочное снятие пенсии». «Чем занимаются политические партии Казахстана?». «Общественные советы при госорганах РК: какой от них толк?»

Сетевой Казахстан 11 июля 2024г.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Астана: столица ШОС и… ОБСЕ» — С полным основанием можно поздравить Казахстан и лично президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА с саммитом ШОС в Астане: это было даже не знаковое, а эпохальное событие. “ОБСЕ умерла, да здравствует ОБСЕ” — вот что это было!.. Давайте вспомним, как родилась Шанхайская организация сотрудничества: она стала плодом распада СССР и, в частности, превращения советско-китайской границы в казахстанско-китайскую, российско-китайскую, киргизско-китайскую и таджикско-китайскую. Ее участниками стали именно эти приграничные государства, а конкретным предметом — делимитация общих границ.

«Подвал давно уже не ваш» — Как общедомовое имущество уходит в частные руки и можно ли этому противостоять. Подвалы в домах нынче не те. Редко уже хранятся там велосипеды, коляски да закрутки на зиму. Все чаще они уходят под бизнес-площадь. Бывает, открывают там и “запрещенку” — караоке-клубы и казино. Жители многоэтажек в ужасе: когда и кто успел продать общедомовое имущество без их ведома? Хозяева квартир в новостройках тоже в недоумении: подвалы загнали под коммерцию еще на стадии строительства. А что, так можно было?

KZ . KURSIV . MEDIA . Сергей ДОМНИН – «Почему от Нацбанка РК ждут очередного снижения ставки» — Аргументы в пользу вероятного снижения БС (базовая ставка) экспертному сообществу добавил сам Нацбанк. Перед решением НБ РК по ставке в мае ожидания экспертов, опрошенных Ассоциацией финансистов Казахстана, были сдержанными: половина респондентов полагала, что ставка будет сохранена на уровне 14,75%. Тогда эксперты не угадали настрой регулятора. И уже в июльском опросе 71% опрошенных экспертов ожидают, что на заседании 12 июля базовую ставку опять снизят до уровня 14,00–14,25%. Рынок настроился на смягчение казахстанской денежно-кредитной политики, слово за регулятором.

CARAVAN . KZ . Адил УРМАНОВ – ««Нужно запретить досрочное снятие пенсии»: получат ли казахстанцы свои деньги» — Накопительная пенсионная система Казахстана потеряла свой смысл после того, как людям разрешили досрочно изымать пенсионные накопления на жилье. Такое мнение высказал советник председателя правления АО «Халык финанс» Мурат ТЕМИРХАНОВ в публикации на сайте брокера… Группа экспертов, стоявших у истоков формирования финансового рынка и накопительной пенсионной системы страны, в том числе Григорий Марченко, Ораз Жандосов и Болат Жамишев предложили ряд мер по повышению финансовой устойчивости и адекватности пенсионной системы… При этом они как бы забыли принципы работы этой самой системы, которые они же сами и разработали. А именно — дисциплина и жесткость по отношению к пенсионным деньгам.

CHECK-POINT.KZ . Жан АБИШЕВ — «Не сезон: чем занимаются политические партии Казахстана?» — Напомню, что в Казахстане семь официально зарегистрированных политических партий, шесть из них представлены в парламенте страны. Однако трудно понять из разрозненных сообщений в СМИ, чем конкретно занимаются отечественные политические партии… Возьмем, к примеру, провластную партию Amanat. По идее, эта партия должна повсеместно поддерживать все то, что предпринимают президент страны и правительство. На первый взгляд, кажется, что так оно и есть. Однако если анализировать, то получается иная картина. Судите сами: власти объявили о начале широкомасштабной кампании по возврату незаконно выведенных за рубеж активов. Что делают аманатовцы в этой ситуации? Правильно: поддерживают. Но как? Пока не слышно, чтобы партийцы требовали гласности и прозрачности по этому вопросу, а именно это бы стало подтверждением серьезности шагов власти и того, что с этого пути не свернут.

Мурат ХАЛИЛОВ – «Осторожно, дезинформация!» — Мы продолжаем экскурсию в мир фейков и «недостоверной информации». В прошлый раз мы разобрали, как должен реагировать на такие вбросы рядовой казахстанец. Сегодня же, как и обещали, дадим несколько советов, как не попасть «на удочку» тем, кто сознательно вводит нас в заблуждение. Заметим, это полезно знать даже тем, кто уверен, что находится в ифнормационной безопасности.

SPIK . KZ . «Общественные советы при госорганах РК: какой от них толк?» — В следующем году исполнится 10 лет со дня принятия закона «Об общественных советах». Создавались эти структуры при различных госорганах – министерствах, других центральных ведомствах, акиматах и т.д. Однако, по данным Казахстанского института общественного развития, около 60 процентов граждан до сих пор не знают о существовании ОС, а 82,1 процента никогда не обращались к ним для решения социально значимых вопросов.

EXCLUSIVE . KZ . «Канат Тасибеков: Пробуждение национального самосознания не бывает за счет унижения других» — «Пробуждение национального самосознания иногда приобретает у нас уродливые формы. Некоторые казахи дают понять, что теперь «мяч на нашей стороне и теперь уже мы будем издеваться, ущемлять, диктовать свои условия». Есть в этом какой-то реваншизм, – считает популяризатор казахского языка Канат ТАСИБЕКОВ, ставший личным репетитором главного тренера сборной Казахстана по футболу, россиянина Станислава ЧЕРЧЕСОВА.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ, академик Академии журналистики Казахстана, член Общественной палаты при Мажилисе РК – «В труде и тренде» — 16 июля президенту Академии журналистики Казахстана, доктору исторических наук, профессору факультета журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби Сагымбаю КОЗЫБАЕВУ — 80 лет… Времена, общество и власти меняются. А он остается все тем же: сеющим разумное и вечное, пишущим (54 книг, не говоря об отдельных статьях), креативным, либеральным и толерантным (он общается практически со всеми представителями нашей профессии, невзирая на идеологические взгляды). Этим он интересен и ценен для Нового Казахстана. Он в труде и тренде.

AZATTYQ . ORG . «Казахстан планирует вакцинировать школьниц от ВПЧ, но среди родителей есть недоверие к вакцинам» — В Казахстане проводят информационную кампанию перед вакцинацией девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ), который считается онкогенным, то есть вызывающим рак — в основном шейки матки и наружных половых органов. Начать иммунизацию планируют в сентябре, после старта нового учебного года. Корреспондент Азаттыка побывала на одной из разъяснительных встреч с родителями школьниц, поговорила с врачом-онкологом и получила комментарии в Минздраве.

TENGRINEWS . KZ . «Наше будущее в цифровой ловушке? Как киберзависимость влияет на молодых казахстанцев» — Интернет-зависимость – болезнь, с которой чаще всего сталкиваются дети и подростки. Что о ней думают психологи и врачи, как с ней бороться, почему некоторые дети больше к ней склонны и чем занять свое чадо на летних каникулах — в материале…

GOLOS — NARODA . KZ . «Строительство LRT в Астане могут остановить: выявлен ряд нарушений» — Комитет промышленной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан провел внеплановую проверку на стройке ЛРТ. Они выявили ряд нарушений, которые могут привести к остановке строительства надземного метро.

ZAKON . KZ . «Кольца из проволоки: как заключаются браки в колониях Казахстана» — Каждый человек может создать семью вне зависимости от того, где он находится. Этим правом с начала 2024 года воспользовались 428 осужденных. Zakon.kz расскажет, как играют свадьбы в местах лишения свободы.

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