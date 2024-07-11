«Астана: столица ШОС и… ОБСЕ». «Почему от Нацбанка РК ждут очередного снижения ставки». «Нужно запретить досрочное снятие пенсии». «Чем занимаются политические партии Казахстана?». «Общественные советы при госорганах РК: какой от них толк?»

TIME.KZ. Петр СВОИК – «Астана: столица ШОС и… ОБСЕ» — С полным основанием можно поздравить Казахстан и лично президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА с саммитом ШОС в Астане: это было даже не знаковое, а эпохальное событие. “ОБСЕ умерла, да здравствует ОБСЕ” — вот что это было!.. Давайте вспомним, как родилась Шанхайская организация сотрудничества: она стала плодом распада СССР и, в частности, превращения советско-китайской границы в казахстанско-китайскую, российско-китайскую, киргизско-китайскую и таджикско-китайскую. Ее участниками стали именно эти приграничные государства, а конкретным предметом — делимитация общих границ.
«Подвал давно уже не ваш» — Как общедомовое имущество уходит в частные руки и можно ли этому противостоять. Подвалы в домах нынче не те. Редко уже хранятся там велосипеды, коляски да закрутки на зиму. Все чаще они уходят под бизнес-площадь. Бывает, открывают там и “запрещенку” — караоке-клубы и казино. Жители многоэтажек в ужасе: когда и кто успел продать общедомовое имущество без их ведома? Хозяева квартир в новостройках тоже в недоумении: подвалы загнали под коммерцию еще на стадии строительства. А что, так можно было?
KZ.KURSIV.MEDIA. Сергей ДОМНИН – «Почему от Нацбанка РК ждут очередного снижения ставки» — Аргументы в пользу вероятного снижения БС (базовая ставка) экспертному сообществу добавил сам Нацбанк. Перед решением НБ РК по ставке в мае ожидания экспертов, опрошенных Ассоциацией финансистов Казахстана, были сдержанными: половина респондентов полагала, что ставка будет сохранена на уровне 14,75%. Тогда эксперты не угадали настрой регулятора. И уже в июльском опросе 71% опрошенных экспертов ожидают, что на заседании 12 июля базовую ставку опять снизят до уровня 14,00–14,25%. Рынок настроился на смягчение казахстанской денежно-кредитной политики, слово за регулятором.
CARAVAN.KZ. Адил УРМАНОВ – ««Нужно запретить досрочное снятие пенсии»: получат ли казахстанцы свои деньги» — Накопительная пенсионная система Казахстана потеряла свой смысл после того, как людям разрешили досрочно изымать пенсионные накопления на жилье. Такое мнение высказал советник председателя правления АО «Халык финанс» Мурат ТЕМИРХАНОВ в публикации на сайте брокера… Группа экспертов, стоявших у истоков формирования финансового рынка и накопительной пенсионной системы страны, в том числе Григорий Марченко, Ораз Жандосов и Болат Жамишев предложили ряд мер по повышению финансовой устойчивости и адекватности пенсионной системы… При этом они как бы забыли принципы работы этой самой системы, которые они же сами и разработали. А именно — дисциплина и жесткость по отношению к пенсионным деньгам.
CHECK-POINT.KZ. Жан АБИШЕВ — «Не сезон: чем занимаются политические партии Казахстана?» — Напомню, что в Казахстане семь официально зарегистрированных политических партий, шесть из них представлены в парламенте страны. Однако трудно понять из разрозненных сообщений в СМИ, чем конкретно занимаются отечественные политические партии… Возьмем, к примеру, провластную партию Amanat. По идее, эта партия должна повсеместно поддерживать все то, что предпринимают президент страны и правительство. На первый взгляд, кажется, что так оно и есть. Однако если анализировать, то получается иная картина. Судите сами: власти объявили о начале широкомасштабной кампании по возврату незаконно выведенных за рубеж активов. Что делают аманатовцы в этой ситуации? Правильно: поддерживают. Но как? Пока не слышно, чтобы партийцы требовали гласности и прозрачности по этому вопросу, а именно это бы стало подтверждением серьезности шагов власти и того, что с этого пути не свернут.
Мурат ХАЛИЛОВ – «Осторожно, дезинформация!» — Мы продолжаем экскурсию в мир фейков и «недостоверной информации». В прошлый раз мы разобрали, как должен реагировать на такие вбросы рядовой казахстанец. Сегодня же, как и обещали, дадим несколько советов, как не попасть «на удочку» тем, кто сознательно вводит нас в заблуждение. Заметим, это полезно знать даже тем, кто уверен, что находится в ифнормационной безопасности.
SPIK.KZ. «Общественные советы при госорганах РК: какой от них толк?» — В следующем году исполнится 10 лет со дня принятия закона «Об общественных советах». Создавались эти структуры при различных госорганах – министерствах, других центральных ведомствах, акиматах и т.д. Однако, по данным Казахстанского института общественного развития, около 60 процентов граждан до сих пор не знают о существовании ОС, а 82,1 процента никогда не обращались к ним для решения социально значимых вопросов.
EXCLUSIVE.KZ. «Канат Тасибеков: Пробуждение национального самосознания не бывает за счет унижения других» — «Пробуждение национального самосознания иногда приобретает у нас уродливые формы. Некоторые казахи дают понять, что теперь «мяч на нашей стороне и теперь уже мы будем издеваться, ущемлять, диктовать свои условия». Есть в этом какой-то реваншизм, – считает популяризатор казахского языка Канат ТАСИБЕКОВ, ставший личным репетитором главного тренера сборной Казахстана по футболу, россиянина Станислава ЧЕРЧЕСОВА.
NOVGAZ.COM. Амиржан КОСАНОВ, академик Академии журналистики Казахстана, член Общественной палаты при Мажилисе РК – «В труде и тренде» — 16 июля президенту Академии журналистики Казахстана, доктору исторических наук, профессору факультета журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби Сагымбаю КОЗЫБАЕВУ — 80 лет… Времена, общество и власти меняются. А он остается все тем же: сеющим разумное и вечное, пишущим (54 книг, не говоря об отдельных статьях), креативным, либеральным и толерантным (он общается практически со всеми представителями нашей профессии, невзирая на идеологические взгляды). Этим он интересен и ценен для Нового Казахстана. Он в труде и тренде.
AZATTYQ.ORG. «Казахстан планирует вакцинировать школьниц от ВПЧ, но среди родителей есть недоверие к вакцинам» — В Казахстане проводят информационную кампанию перед вакцинацией девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ), который считается онкогенным, то есть вызывающим рак — в основном шейки матки и наружных половых органов. Начать иммунизацию планируют в сентябре, после старта нового учебного года. Корреспондент Азаттыка побывала на одной из разъяснительных встреч с родителями школьниц, поговорила с врачом-онкологом и получила комментарии в Минздраве.
TENGRINEWS.KZ. «Наше будущее в цифровой ловушке? Как киберзависимость влияет на молодых казахстанцев» — Интернет-зависимость – болезнь, с которой чаще всего сталкиваются дети и подростки. Что о ней думают психологи и врачи, как с ней бороться, почему некоторые дети больше к ней склонны и чем занять свое чадо на летних каникулах — в материале…
GOLOS—NARODA.KZ. «Строительство LRT в Астане могут остановить: выявлен ряд нарушений» — Комитет промышленной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан провел внеплановую проверку на стройке ЛРТ. Они выявили ряд нарушений, которые могут привести к остановке строительства надземного метро.
ZAKON.KZ. «Кольца из проволоки: как заключаются браки в колониях Казахстана» — Каждый человек может создать семью вне зависимости от того, где он находится. Этим правом с начала 2024 года воспользовались 428 осужденных. Zakon.kz расскажет, как играют свадьбы в местах лишения свободы.
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