Добро с кулаками

В Москве и регионах РФ набирает популярность «Русская община»

Пока это довольно загадочная организация. И отношение к ней у российских медиа очень разное. Большинство СМИ про «общину» молчат. Некоторые поддерживают. Некоторые называют ультраправой и даже нацистской. Или фашистской. Но эти последние СМИ ничего не говорят и не пишут о полукриминальных этнических диаспорах, набравших силу в российских регионах. Берегут дружбу народов. А создание «Русской общины» их возмутило и, кажется, напугало.

Фото/youtube.com

У телеграмм-канала «общины» уже более полумиллиона подписчиков. Каждый день прибавляются тысячи новых. И это только основной, федеральный канал. «Община» имеет отделения во многих городах страны, со своими медиа-ресурсами. На этих ресурсах и на федеральном канале регулярно размещаются видео и фотоотчёты о том, как «братья», «дружинники» в разных городах и сёлах России помогают русским людям решать их проблемы. Разбирают конфликты. Заступаются за девушек, которых обидели мигранты и другие гости с юга. Проводят с приезжими разъяснительные беседы.

При этом постоянно подчёркивается, что всё происходит в рамках закона. Члены общины действуют как помощники полицейских. Или передают им информацию о своих действиях и просьбы решить вопрос.

Отношение к этой организации очень разное не только в СМИ, но и у простых россиян. В социальных сетях у одних людей она вызывает полное одобрение. У других настороженность. У третьих острую неприязнь. Взгляд на такие вещи и не может быть у всех одинаковым. Наверное, казаху, который читает эти строки, неприятно, когда он слышит о том, что в Москве «обижают узбеков». Но этот читатель хорошо знает, как узбекский гастарбайтер должен вести себя в Казахстане и как не должен.

Проблема полукриминальных диаспор и распоясавшихся «гостей» существует в России на самом деле и становится всё более острой. На прошлой неделе силовики задержали очередного таджика-террориста, который планировал взорвать автовокзал в Ессентуках. В Самаре три отмороженных мигранта избили депутата Госдумы. Это лишь самые громкие из недавних происшествий. Не удивительно, что у организации, которая объявила себя помощницей правоохранительных органов в защите местного населения, растёт известность.

Координатор «Русской общины», её мотор, её лицо и главный спикер – 54-х летний Андрей Ткачук. Он, можно сказать, наш земляк. До 50 лет жил в Омске. Закончил там в начале 90-х технический вуз, но по специальности не работал, а стал журналистом. Быстро вырос от корреспондента до главного редактора. Активно участвовал в информационных войнах и весьма в этом деле поднаторел. Работал в коммерческих и муниципальных пресс-службах, стал депутатом городского совета, дослужился до должности вице-спикера. Четыре года назад решил перебраться ближе к столице. Поработал вице-мэром в подмосковном городе Долгопрудном. Но потом в мэрии сменилась команда, и Ткачук переехал в Ярославль, возглавил некий областной фонд развития. А с началом СВО плотно занялся патриотической работой на федеральном уровне.

Сейчас Андрей Ткачук прямо называет себя русским националистом. Любит рассуждать о том, что национализм это хорошо и правильно. Что не надо путать его с нацизмом. При отсутствии у Ткачука профильного образования и профильного опыта работы, это самопальное теоретизирование ничего не стоит. Гораздо важнее практика. Она пока противоречива. «Русскую общину», например, уже обвиняют в желании загрести жар чужими руками, присвоить плоды чужих побед. Представители других организаций, тоже занимающихся юридической и моральной защитой россиян от мигрантов, рассказывают на своих ресурсах историю о том, например, как они спасали москвича, незаконно обвиненного в превышении пределов самообороны, от преследования, как непросто шло это дело – а «Русская община» поторопилась сообщить о победе и о своей решающей роли в ее достижении.

Некоторые циничные политтехнологи называют «Русскую общину» «подментованной» организацией. Очередным «проектом», при помощи которого власти стараются собрать в одной структуре тех инициативных русских людей, которые возмущены сегодняшней ситуацией с национальным вопросом в стране. Чтобы они были под присмотром. И, дескать, всё может очень быстро закончиться, если изменится отношение к «Русской общине» на самом верху. Пока, похоже, руководителей страны убедили, что для снижения недовольства коренного населения поведением «гостей» надо обозначить наличие в стране русских «дружинников». Слово это хорошее, многозначное. Тут сразу Илья Муромец, тут советские ДНД (добровольные народные дружины), и вообще борьба за справедливость. Добро с кулаками.

Однако, говорят циничные политтехнологи, нет сомнений, что другие люди сейчас уже поют в царские уши о том, что «дружина» вызывает тревогу у нерусских россиян. Которые пока что геройски воюют на фронте и проявляют патриотическое терпение в тылу (об этом, кстати, была моя предыдущая заметка). И что «дружинники», набрав силу, почуяв поддержку 110-миллионного государствообразующего народа, начнут и с царя требовать отчётов – за не очень успешный ход СВО, за воров из Минобороны и так далее.

Вероятность того, что как нибудь с утра, под настроение, главное начальство скомандует кураторам дружины «стоп», совсем не нулевая. И в тот же день силовики перестанут брать дружинников с собой в рейды. Перестанут реагировать на их сигналы. Объявят самоуправством их мероприятия по вразумлению горячих нерусских парней. Ещё и срок дадут кому-то из самых ретивых дружинников. И всё. Растает новое общественное движение в воздухе. А деятельный Андрей Ткачук переместится на другой участок борьбы за народное счастье.

Возможно, по этой причине (а может просто так совпало), в последние дни «Русская община» стала подтормаживать на поворотах. Её федеральный телеграм-канал публикует меньше роликов, на которых брутальные дружинники вразумляют «гостей». Больше стало культурно-просветительских, исторических материалов, рассказов о православных праздниках.

Тем временем эксперты по вопросам миграции фиксируют отчётливо проявившуюся тенденцию: российские регионы один за другим ограничивают использование труда иностранцев в самых разных сферах народного хозяйства. После теракта в Крокус Сити Холле этот процесс заметно ускорился. На сегодня уже 35 регионов из 89 ввели те или иные запреты на трудоустройство иностранцев. Пишут, что при этом экономика области или края не рушится, не рвётся в клочья. Местные жители оказываются хорошими работниками, если им нормально платить. А преступность в регионе заметно снижается. К опыту этих регионов внимательно присматриваются соседи. И, присмотревшись, тоже берут на вооружение.

Это вынужденные меры. Однако они представляют собой менее травматичный, менее «силовой» способ решения проблемы миграции. Без противостояния стенка на стенку. Правда, большой вопрос, насколько новая практика окажется масштабной по факту. Разговоры о том, что «надо хорошо платить своим, тогда не понадобится завозить столько мигрантов» идут не первый год. И даже не пятый. Но пока эти разговоры, как видим, приводят совсем не туда, куда ожидалось.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.