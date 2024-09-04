«Референдум по АЭС – это референдум о геополитическом выборе Казахстана». «Почему эпоха Назарбаева закончила себя так бесславно?». «Продавец дождя с сомнительным оборудованием». «По ту сторону: как живут бомжи в Алматы». «Про аэропорт Алматы»

Сетевой Казахстан 4 сентября 2024г.

SPIK . KZ . Виктор ДОЛГОВ — «Референдум по АЭС – это референдум о геополитическом выборе Казахстана» — Акорда определилась со сроками проведения референдума относительно строительства АЭС. В первое воскресенье следующего месяца, 6 октября, гражданам и властям страны предстоит сделать важный геополитический выбор между интересами англосаксонского Запада и ключевых игроков Большой Евразии. Впрочем, при любом исходе голосования внешнеполитические расклады для Акорды ухудшатся. И вот почему… К конфронтации с Западом не готова компрадорская часть казахстанской элиты, а к конфронтации с непосредственными соседями и ключевыми торговыми партнерами не готова казахстанская экономика.

Асем ИЗБАСАРОВА — «Мухтар Джакишев и его избирательная «информированность»» — Экс-сиделец Мухтар ДЖАКИШЕВ активно работает в информационном поле Казахстана, очевидно, рассчитывая вернуться в пул действующих политиков. По слухам, делается это на бюджеты и с использованием медийных ресурсов одного весьма известного персонажа из казахстанского списка «Форбс». Но в таком случае господин Джакишев мог бы на тех же информационных площадках заодно прояснить ситуацию по нескольким контрактам на недропользование, заключенным в бытность его президентом национальной компании «КазАтомПром».

EXCLUSIVE . KZ . «Почему эпоха Назарбаева закончила себя так бесславно?» — Экс-председатель КНБ Нартай ДУТБАЕВ (декабрь 2001 – февраль 2006) разъясняет Exclusive.kz детали событий, происходивших в 2002-м и последующем годы в связи с обвинениями Еркина ТАТИШЕВА в преднамеренном убийстве его брата Ержана Татишева 19 декабря 2004 года. Нартая Дутбаева он, в частности, назвал в интервью от 2018 года «главарем банды», куда входили Мухтар АБЛЯЗОВ и Мухтар ДЖАКИШЕВ. Нартай ДУТБАЕВ — Триггером для возбуждения уголовного дела против меня в 2017 году послужил провал усилий по экстрадиции Аблязова из Франции в 2016 году. Тогда и была задумана фальсификация уголовного дела с тем, чтобы обвинить меня в оказании ему, якобы, помощи и дружбы с ним… В результате меня посадили по трём эпизодам на 12 лет… Хотел писать не столько о моих злоключениях и уголовном деле, сколько о том, чему был лично свидетелем. Сейчас пытаюсь изложить свою точку зрения – почему наша страна, в частности, сама система власти, выстроенная первым Президентом Назарбаевым, пришла в итоге к застою и чем все это закончилось…

AZATTYQ . ORG . «Об АЭС — только факты: сколько стоит, как долго строят и кто даёт на это миллиарды?» — По заявлению президента Казахстана, общенациональный референдум по строительству атомной электростанции проведут 6 октября. Если население одобрит проект, новую АЭС в стране обещают построить за восемь лет и максимум 12 миллиардов долларов. Релистично ли это? Почему в открытом доступе нет документов об этом проекте и появятся ли они? Как работают АЭС, сколько им нужно воды, что делают с радиоактивными отходами?

CHECK-POINT.KZ. «Космос с казахстанским флагом» — Байконур, Казахстан, космос — с 1957 года это неразрывно. Однако неизвестно, что в последние несколько лет происходит с казахстанской космонавтикой. Пролить свет на текущую ситуацию мы попросили Нурлана АСЕЛКАНА, главного редактора и издателя журнала «Космические исследования и технологии» — Это распространенная точка зрения: космос не наше дело. Авиация или высокие технологии — это не наше. Современное промышленное производство — тоже не наше. А что тогда наше, если мы собираемся строить суверенную страну? На базе архаизмов и нелюбви к просвещению и образованию? Это не просто обывательские настроения. Это взгляды потерянного поколения. Времени, когда страна деградировала. Мне вот один из наших космонавтов рассказывал о встрече в одном из регионов РК, где присутствующие молодые люди не задавали вопросы о космосе, науке, новых мирах и возможностях. Они интересовались лишь, как он, будучи на орбите, определял время для намаза, как он соблюдал уразу…

FORBES . KZ . Алмас ЧУКИН – «Про аэропорт Алматы» — Информационные табло размером с обычный домашний телевизор, на которых ничего не видно; объявлений о ситуации нет; нет питьевых фонтанов; незавершёнка; потопы — многовато проблем. Системный коллапс — другого слова не подберу. Я частый пользователь аэропорта и, как многие, ждал нового терминала и нового менеджмента с надеждой. Полный инфаркт старого здания был всем хорошо известен. Но то, что я дважды видел вчера, провожая родных, — дно.

VLAST . KZ . «Продавец дождя с сомнительным оборудованием» — Что думают ученые об Алтае Айнабеке, который «вызывает осадки». С середины июня в социальных сетях активно распространяются видео Алтая АЙНАБЕКА, обещающего наполнить дождевой водой и восстановить Аральское море благодаря технологии своей компании. Однако у технологии Айнабека, представляющегося международным экспертом в области климатических технологий, нет научного обоснования.

TIME . KZ . «Эффект должен прочувствовать каждый» — Правительство разработало план действий, необходимых для реализации послания президента-2024. Проект нового Налогового кодекса, как надеются в кабмине, будет принят до июля следующего года с тем, чтобы этот документ вступил в силу с 1 января 2026-го. В течение трех лет поэтапно повысят железнодорожные тарифы. Примут новые нормы потребления коммунальных услуг. Эти и другие меры обсудили во вторник на заседании правительства.

«Абитура не сдаётся» — Скандал с выдачей грантов не затихает, хотя учебный год уже начался. Еще 10 абитуриентов подали иски в суд против Министерства науки и высшего образования. На прошлой неделе Минна­уки опубликовало список из невостребованных 3928 грантов. Это обычная практика: каждый год остаются бюджетные места, которые присуждают дополнительно. Казалось бы, хорошая для всех новость. Но в этом году из-за неразберихи с грантами, возникшей после появления квоты ЧС для детей из регионов, пострадавших от паводков, она еще больше спутала карты… Изначально двое из ребят подали иски в административный суд, требуя признать распределение грантов по квоте ЧС незаконным…

GOLOS — NARODA . KZ . «Спасатели без вертолетов и алматинцы с квартирами: что покупали казахстанские чиновники в августе?» — Последний летний месяц в Казахстане традиционно – самая горячая пора. В регионы, наконец, приходят деньги на крупные инфраструктурные проекты, поэтому начинают строить так нужные еще вчера дороги, водопроводы и котельные. Но больше всего денег казахстанские чиновники все равно тратят на приобретение готовых квартир для граждан. Подробнее о самых крупных закупках августа 2024 года – в материале…

ZAKON . KZ . «По ту сторону: как живут бомжи в Алматы» — В городе, заполненном рекламными вывесками, кафе и магазинами, скрывается другая реальность – жизнь бездомных. Ежедневно они борются за выживание и ищут хоть какое-то пропитание. Причем за последние годы число таких людей в Алматы становится все больше. Их истории пересекаются в одном – алкогольная зависимость, опыт тюремного заключения, несчастный случай, а еще развод и потеря родителей, к этому добавляются инвалидность, выход из детского дома или мошенники, которые оставили их ни с чем. Оказавшись без жилья, зимой они чаще обосновываются в центрах временного проживания или на теплотрассах, а летом у всех один адрес – улица.

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