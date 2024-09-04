Война Миров. Битва при Telegramе

Демократический имидж ничто, ценная информация – все

«Угрозы заблокировать Telegram, если он не выдаст частные данные пользователей, ни к чему не приведут. Telegram защищает свободу и конфиденциальность», – говорил Павел Дуров, создатель этого кроссплатформенного мессенджера. Сейчас власти Франции проводят эксперимент, а что будет, если «заблокировать» одного из владельцев Telegram, а на другого выдать ордер на арест? Оставить Павла и Николая Дуровых в покое главные силы современного мира не могут, поскольку при населении планеты в 8,2 млрд человек 1 млрд пользуется Telegram. Природа власти и денег в информационном обществе требует от братьев Дуровых примкнуть к той или иной стороне баррикад.

Считается, что на текущий момент есть только две платформы, которые свободны от действенного контроля спецслужб. Это Telegram братьев Дуровых и сеть Х Илона Маска (550 млн физических лиц, поскольку есть люди, которые ведут по несколько аккаунтов). В качестве российского подтверждения независимости Telegram принято приводить тот факт, что при расследовании коррупционных преступлений в судах ни разу не всплывала переписка по этому мессенджеру. Тогда как сведения из WhatsApp и Viber, например, фигурируют постоянно.

Независимость Х, после того как Илон Маск купил Twitter, верифицируется массой информации против коронобесия, которая прежними владельцами соцсети цензурировалась. Очень много претензий к Х со стороны Евросоюза, поскольку на его площадке запросто размещается российская точка зрения на войну в Восточной Европе или взгляд «Хамас» на зверства в Секторе Газа.

Хронологически арест Павла Дурова совпал с появлением «звезд» в Telegram. «Звезды» – это что-то вроде внутренней валюты в мессенджере. Сейчас 50 «звезд» можно купить за 539 тенге, а 10000 за 106999 тенге. Если глянуть на нововведение со стороны авторов контента, то они получили возможность монетизации внутри Telegram. В общем, в мессенджере сформирована среда покупать/продавать как цифровые товары, так и обычные физические с помощью любой из платежных систем, которые она поддерживает.

А еще «звезды» можно конвертировать в Toncoin – криптовалюту, созданную для Telegram. Фактически братья Дуровы стали формировать рынок на 1 млрд человек, когда «вы не можете представить себе худшую макроэкономическую среду для финансовых активов, чем та, в которой мы сейчас находимся» (Пол Тюдор Джонс, управляющий хедж-фондом Tudor Investment Corporation).

По имеющейся в Сети информации, Павел Дуров сделал определенные шаги по сотрудничеству с российскими спецслужбами, а еще с турецкими (курдские боевики активно используют Telegram в своей деятельности). После этого «люди в штатском» на коллективном Западе не смогли безмятежно смотреть, как информационный и финансовый ресурс уходит в конкурирующее поле.

Павла Дурова в Париже 26 августа арестовали на основании, которое не выдерживает никакого натягивания совы на глобус. Это как хозяина автозавода посадить в тюрьму за то, что с помощью его продукции на дорогах давят людей в ДТП или производителя сковородок за убитых и покалеченных с их помощью отцов семейств.

Попутно в который раз оказались дискредитированы международные правозащитные организации вроде Human Rights Watch, Freedom House, «Репортеры без границ», «Международная амнистия»… В общем, все те, кто в 2014-ом сильно публично переживал за требования ФСБ к Дурову передать контакты евромайдановых сообществ, теперь не издают ни писка, хотя человек находится под давлением во Франции.

Еще хуже себя повела беглая российская оппозиция. Основатель Telegram в свое время отказался «душить» всю эту публику и вследствие давления спецслужб был вынужден уехать из России. А Юлия Навальная, Илья Яшин, Мария Певчих, Юрий Дудь и прочие персонажи за политзаключенного не вступились.

Помимо преступлений по линии Telegram, Павлу Дурову «шьют» насилие над одним из детей от Ирины Болгар (всего их трое). По данным СМИ, после того, как Дуров эмигрировал в ОАЭ, он потребовал от Ирины поехать к нему вместе с детьми, а когда женщина отказалась, то перестал платить ей на содержание детей (около 150 тысяч евро в месяц).

Тогда Болгар подала против создателя Telegram несколько гражданских исков, а также обвинила его в физическом насилии над младшим сыном, которое якобы имело место в 2021-2022 годах. Интересно, что власти Швейцарии, где проживает Ирина с детьми, долгое время отказывались принимать иск к рассмотрению, но теперь концепция поменялась. Как сообщает журнал Forbes, швейцарская полиция всерьез занялась делом, а «Франс пресс» информирует: Франция уже запросила соответствующую информацию у Швейцарии.

Это достаточно типичная схема преследования инакомыслящих на Западе, когда их «прессуют» не за само инакомыслие, а за якобы совершенные ими общеуголовные преступления. Так было с Джулианом Ассанжем, реальная «вина» которого заключалась в обнародовании нежелательной для США информации, однако формально его арестовали по обвинению в изнасиловании. Причем дело продолжали даже тогда, когда заявительница от всех претензий отказалась.

Павел Дуров в Telegram все-таки играет роль делового администратора, медийного лица и финансового директора. Реальный мозг предприятия его старший брат Николай – программист, математик и криптолог. Что ключи шифрования находятся у автора кандидатской диссертации «Метод вычисления группы Галуа многочлена с рациональными коэффициентами», а не у серийного донора спермы, французские спецслужбы вычислили довольно быстро и уже 28 августа Париж выдал ордер на арест Николая Дурова.

Судя по публикациям 2015 года, Николай Дуров по картине мира либерал. Да и кем может быть человек, годами работающий над расширением поля конфиденциальности обывателя и сокращением возможностей контроля над ним со стороны государства и его структур? Однако на планете физически нет места, где такой человек может укрыться от юрисдикции того или иного государственного образования. На момент ареста Павла Дурова его старший брат находился в Санкт-Петербурге.

Теперь вроде как ключи шифрования Telegram в России, а во Франции один из создателей мессенджера в качестве заложника. Пророческие слова Горбатого из «Место встречи изменить нельзя» «кабаки и бабы доведут до цугундера» подтверждают свой вневременной континуум.

Для России в условиях войны Telegram выполняет функции связи у многих подразделений на линии боевого соприкосновения и не только. Украинские военные его тоже используют, но российские больше.

При этом стоит помнить: в данном мессенджере общий удельный вес пользователей из Российской Федерации вряд ли превышает десятую часть. Европейские правительства враждебно относятся к Telegram из-за того, что он прорывает информационный купол на территории ЕС и позволяет формировать альтернативную точку зрения на различные актуальные вопросы.

Попутно с борьбой за Telegram идет тестирование открытого государственного давления на сеть Х. Коллегия федерального верховного суда Бразилии заблокировала доступ к данному ресурсу Илона Маска за отказ подчиниться цензурным требованиям. Для платформы бразильский рынок шестой по размеру и насчитывает более 22-ух млн пользователей.

Бразильская новинка в борьбе с Х заключается в том, что за пользование данной сетью назначен штраф в районе $9 тысяч (50 тысяч реалов) в сутки. То есть предусмотрено наказание для рядовых потребителей информации. Теперь остается посмотреть как все это будет реализовано на практике.

Демократия в ее текущем виде – это диктатура денег. Но в борьбе за власть, особенно глобальную, помимо денег важны информация и силовой ресурс. Особенность современного мира в том, что у противоборствующих групп деньги, информация и сила распределены неравномерно и с индивидуальной комбинаторикой в каждом конкретном случае. Стихотворение А. С. Пушкина

«Все мое», – сказало злато;

«Все мое», – сказал булат.

«Все куплю», – сказало злато;

«Все возьму», – сказал булат.

В третьем тысячелетии оно нуждается в дополнении про игроков с информационными козырями.

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