Что волнует душу казаха в начале сентября

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Панацея от проблем» — Одними из первых, кто по свежим следам очередного Послания народу Казахстана главы государства, из всех казахскоязычных СМИ откликнулось информационное агентство Qazaq Uni. Когда-то оно было печатным изданием под названием «Жас казак унi» под предводительством известного ныне общественного деятеля, политика, депутата мажилиса парламента РК от фракции партии «Ак жол» Казыбека Исы. Такая интересная деталь: в свое время у «Жас казак унi» были проблемы с регистрацией в Минпечати, которое возглавлял легендарный Алтынбек Сарсенбаев. И в этом Казыбеку Исе в самом начале XXI века (т. е., почти двадцать пять лет тому назад) помогла только что сама вылупившаяся на свет божий первая интернет-газета Казахстана «Навигатор». Она дала информацию об этом, и газете с юга республики тут же выдали свидетельство. Ныне «Жас казак унi» трансформировалась в виртуальное издание Qazaq Uni, и, учитывая, что ее бессменный вождь является парламентским депутатом, неудивительной выглядит в этом свете и оперативность в подаче таких политических материалов, как отклики на Послание.

Qazaq Uni опубликовала Асхата Қасенғали, который четко и сжато сумел охватить практически все узловые моменты Послания: «Президент Жолдауында не туралы айтылды?» — «Про что было сказано в президентском Послании?».

В чем польза таких кратких выжимок, с которыми аудитория знакомится в интернете? В том, что прежде всего это сравнительно небольшой и информативно легко выстроенный текст. Ему даже не нужны инфографика, видео и какие-то иллюстрации. Ну разве что фотография человека, чье важное и довольно объемное выступление объясняется в супер-лапидарном стиле.

Казахстанские ученые уверено голосуют за АЭС

YouTube-канал Nartay Aralbayuli (к нынешнему дню имеющий 521 тыс. подписчиков) собрал трех спикеров: Саябека Сахиева — генерального директора Института ядерной физики; Дарына Бөргекова — заместителя Института ядерной физики по астанинскому филиалу; Азаматхана Әміртая — представителя партии зеленых Baytaq. Выпуск называется «Қазақстанға АЭС керек пе? | Президент шешім қабылдады | 6 қазанда референдум болады» — «Нужна ли АЭС Казахстану? Президент постановил, что этому будет посвящен референдум». Совершенно неудивительно, что эти персоны в последнее время стали частыми гостями различных подакстов и собраний. Потому что Казахстан вот-вот будет решать на республиканском референдуме – быть или не быть атомной электрической станции в стране.

Понятно, что все трое стоят горой за атомную энергетику, утверждая в один голос, что в свете таких проблем, как острая нехватка электроэнергии, все другие виды ее производства являются достаточно проблемными, а АЭС – это едва ли ни единственная панацея при всех имеющихся раскладах. А они таковы, что Казахстан при всех своих потенциальных богатствах без собственной атомной энергетики перекочует в разряд стран третьего мира. Бояться, что не хватит своих национальных кадров, не надо — Казахстан, оказывается, может справляться своими силами. Тем более АЭС не строится мгновенно.

Айдын ОЛЖАЕВ – «Как испорченные агашки пользуются молодёжью» — «Похоже, всё уже решено без референдума: власти Казахстана не успокоятся, пока не начнётся строительство АЭС. Это стало очевидным во время завершающих общественных слушаний 20 августа в Астане. Выступали только спикеры с положительными речами о строительстве АЭС, а всем тем, кто имел противоположные мнения, закрыли рты. Работала мощная цензура.

Венцом тотального вранья стали слова депутата мажилиса Елнура БЕЙСЕНБАЕВА о том, что «общественные слушания прошли честно, всё было справедливо и открыто», —пишет Қуаныш ҚАППАС в газете «Жас Алаш».

«Самое гнусное – в свои грязные игры власть вовлекла молодёжь. Мало того, что детей поставили на массовку с плакатами, их ещё и опустили до уровня «титушек», заставив толкать, мешать проходу и вырывать микрофоны у людей с противоположными мнениями. Всю грязную работу сделали руками молодёжи.

Молодёжь Казахстана – это свыше 20 процентов населения страны, а значит, она должна выполнять роль движущей силы в развитии общества. Но власть старательно не даёт ей такую возможность. Особенно у студентов связаны обе руки: они в сильном подчинении у администраций университетов. Наша власть привыкла использовать студентов для своих политических кампаний. Таким образом, она выращивает инертную и покорную молодёжь, то есть наше будущее».

Томирис ТЛЕУБЕКОВА – ««Кумысом напилась?»: скандальный танец в хиджабе критикуют в Казнете» — В TikTok распространилось видео с танцующей девушкой в хиджабе, вызвавшее широкий общественный резонанс, сообщает информационный портал Skifnews.kz.

На видео неизвестная девушка в хиджабе неприлично танцует. Пользователи не смогли скрыть своего удивления и активно делились своими мнениями в комментариях.

«Что на это скажут муллы?», «Танцы — это не харам?», «Заблудшие души», «Разве нельзя повеселиться?», «Она не знает, чего хочет в этой жизни», «Кумысом напилась, что ли?», — писали они.

Место и время съемки видео остаются неизвестными, однако ролик уже собрал около пятисот комментариев и более тридцати тысяч просмотров.

Смешно или грустно? В TikTok обсуждают короткое бата на свадьбе

В Сети раскритиковали пожилого мужчину за слишком короткое благословение на свадьбе, сообщает Skifnews.kz.

В TikTok распространилось видео, на котором пенсионер произносит «бата», что вызвало бурное обсуждение. Некоторые пользователи выразили недовольство из-за краткости благословения, в то время как другие просто посмеялись.

«Бисмилләһир рахманир рахим, аллаһу акбар» — произнес старец на свадьбе.

Комментарии зрителей к этому «бата» разделились:

«И после этого мы критикуем молодежь?», «Не успел начать, как уже закончил», «Наверное, у дедушки нет времени», «Это не бата. Благословение надо просить у тех, кто многое видел, а не у тех, кто долго жил», «Самое короткое бата, которое я слышал», — пишут пользователи.

«Царица Томирис»: как в Жамбылской области встречали лжепрофессора

В Жамбылской области произошел инцидент, который вызвал широкий общественный резонанс. В одном из сел местные жители устроили торжественный прием для женщины по имени Гүлсара Суазқызы, представшей в образе «царицы Томирис». Она позиционировала себя как выдающийся специалист в области медицины, доктор медицинских наук, профессор и академик Проскопии. Об этом сообщает Stan.kz.

Мероприятие состоялось в сельском Доме культуры, где был организован концерт. Однако, как утверждает аким, администрация не причастна к участию школьников в торжественной церемонии. По словам очевидцев, взрослые, присутствовавшие на церемонии, попросили школьников помочь с поддержкой длинного подола платья гостьи, на что мальчики послушно пошли поддерживать подол платья. Руководство школы также заявило, что оно не организовывало встречу, хотя учителя добровольно собрали средства на проведение мероприятия.

Позже выяснилось, что привезенная Гүлсарой Суазқызы благотворительная помощь оказалась непригодной: одежда была старой и имела неприятный запах, а компьютеры и игрушки — сломанными. В результате школа была вынуждена вернуть эти вещи.

Назира ДАРИМБЕТ – «Про девушек в никабах с «оружием» и традицию целовать руку правителям» — В Сети разошлось видео, заснятое в Мангистауской области, на котором девочки-подростки пугали прохожих, разгуливая по ночному Актау в хиджабах и с муляжами автоматов, пишет Azattyq Ruhy.

«В ходе проведения проверочных мероприятий лица, причастные к данному происшествию, были задержаны и доставлены в полицию. Так, 15-летняя жительница Актау 26 июля примерно в 22:30 часов встретилась со своей 17-летней подругой, после чего ради развлечения они купили в парке «Акбота» игрушечные автоматы. Для составления видеоконтента сняли себя на видео, которое после загрузили в социальную сеть Тик Ток», — сообщили в Мангистауском областном департаменте полиции.

Зачем целовать руку президенту?

Таким вопросом задались журналисты Nege.kz после того, как в Сети распространилось видео, где президент Турции Реджеп Эрдоган дал пощечину пятилетнему мальчику, не поцеловавшему его руку.

Откуда вообще взялась традиция целовать руки, попытались разобраться журналисты издания.

Оказывается, эта традиция широко распространена в восточных странах, и в каждой из них есть свои отличия и смысл… Позже традиция целования руки монарха в Ватикане, Испании, Германии, Англии и ряде других стран осталась как часть этикета. В истории есть много интересных фактов, связанных с этой традицией. Например, в годы правления Екатерины II «целование рук» стало одним из важнейших требований. Однако жены французского и испанского послов отказались целовать руку императрицы, и между государствами возник дипломатический конфликт, говорится в публикации.

В этой связи издание напоминает, что и в Казахстане эта традиция имеет место быть. Но в обществе она воспринимается по-разному. Некоторые считают это проявлением подхалимства и рабского сознания, другие – «уважением и получением благословения».

В 2009 году на 70-летнем юбилее ныне покойного Абиша Кекильбаева его поздравлял экс-президент Назарбаев. Он присвоил писателю звание «Герой труда» и надел нагрудный знак «Золотая Звезда». В свою очередь растроганный Кекильбаев поцеловал руку Назарбаева, а в СМИ позже писали, что «политическая карьера Кекильбаева окончилась поцелуем руки Назарбаева», напоминает издание.

Хотя некоторые пытались тогда оправдать Кекильбаева. К примеру, поэт Советкали Нуржан, говорил, что ничего в этом такого нет — такая традиция была, мол, в казахской степи.

Из-за пьяного имама сменят главу ДУМК?

Скандал с задержанным за вождение в нетрезвом виде и арестованным на 15 суток главным имамом Костанайской области может послужить поводом для смены главного муфтия, пишет t-канал DALA INSIDE.

По информации источника канала, на днях должны начаться закрытые совещания по этому поводу:

«Пройдут совещания по срочной организации десятого юбилейного съезда Духовного управления мусульман Казахстана, на котором будет решаться вопрос о снятии с должности главы ДУМК Наурызбая Отпенова».

По словам источника, власти не раз обращались в муфтият с просьбой усилить работу, когда со стороны радикалов шли нападки на казахские традиции.

«ДУМК стал инертной организацией, которая не может внятно и четко довести свою позицию. Судя по всему, представители управления потеряли контроль над религиозной ситуацией. И это привело к тому, что радикалы противопоставляя ислам национальным традициям ослабили позицию традиционной религии и появились новые течения, основанные на тенгрианстве», — добавил источник.

Безусловно инцидент с пьяным имамом нанесет большой удар по имиджу ДУМК. По плану юбилейный съезд управления мусульман Казахстана должен был пройти в следующем году, но скорее всего он будет созван раньше срока. И именно на нем может быть снят глава ДУМК Наурызбай Отпенов, занимающий эту должность с 2020 года. Кстати, за последние десять лет в Казахстане сменились три главных муфтия, отмечается в публикации.

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