«Практически вся политическая верхушка «нового Казахстана» — родом из «старого». «Почему президент Токаев и его команда заложники?». «Взбучка от Назарбаева и русская прослушка». «Аким сказал, никто не сделал». «Гугл против казахского»

KZ . KURSIV . MEDIA . «Парад стран-участниц, важные гости и красочное шоу. V Всемирные игры кочевников стартовали в Астане» — В Астане на стадионе Astana Arena состоялась торжественная церемония открытия V Всемирных игр кочевников.

Мероприятие собрало более 2 тыс. спортсменов и официальных представителей из 89 стран. Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил с речью, приветствуя участников и гостей Игр. Он отметил важность этого события для сохранения и продвижения культуры кочевых народов, которая объединяет многие страны — «Игры кочевников — это праздник единства и дружбы. Пусть наша дружба будет вечной», — сказал Токаев, торжественно объявив открытие V Всемирных игр кочевников. Перед началом церемонии делегации стран-участниц устроили торжественное шествие вокруг стадиона Astana Arena, который вмещает до 30 тыс. зрителей.

AZATTYQ . ORG . ««Эволюционировал в типичного автократа-патриарха». Как оценивают правление Токаева и что пишут о геополитике» — Практически вся политическая верхушка «нового Казахстана» — родом из «старого», подчёркивают исследователи в публикации, анализирующей реформы президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА. В зарубежных изданиях на этой неделе отмечают, что геополитические трансформации сделали Центральную Азию уверенным игроком и регион не является чьим-то «задним двором». В прессе пишут также о предстоящем референдуме о строительстве АЭС в Казахстане.

KZ . MEDIA . «Почему президент Токаев и его команда заложники? Анализ KZ.expert» — И сам Касым-Жомарт Токаев, и его команда, и вся казахстанская правящая элита в целом были и остаются заложниками. Заложниками как системных, так и случайных внутриполитических проблем, а также усложняющихся и обостряющихся внешнеполитических процессов… Все попытки нынешней Акорды мобилизовать значимое число казахстанцев на поддержку себя и своего политического курса успешно проваливаются. А еще потому, что Касым-Жомарт Кемелевич вынужден «ходить по оврагам», «вырытым» его предшественником. А способов «зарыть» эти «овраги» и заменить их широкими и удобными путями в светлое будущее попросту нет… Идей, которые захватили бы умы значительной части казахстанцев и стали бы материальной силой, у нее нет.

ORDA . KZ . «Взбучка от Назарбаева и русская прослушка: экс-посол США поделился воспоминаниями о Казахстане» — Бывший посол США в Казахстане Ларри НЭППЕР опубликовал подробную статью в двух частях с воспоминаниями о своём опыте работы — о том, как строил отношения с Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, поражался казахскому гостеприимству и помогал организовать встречу президентов двух стран. Orda.kz вкратце пересказывает первую часть этой статьи, которую в оригинале опубликовал портал Eurasianet.

«Как под видом развития туризма в нацпарках строят усадьбы для VIP-персон» — Странный объект находится в Жонгар-Алатауском национальном парке в области Жетысу. Он представляет собой что-то вроде ранчо с различными постройками, включая большие коттеджи. Ходят слухи, что это владения местного богача Бауыржана ОСПАНОВА, замаскированные под туристический центр… Обратить внимание на эту ситуацию нас попросил активист Абай КЕМЕЛОВ. Его беспокоит, что под видом развития туристического бизнеса в Казахстане начнут застраивать охраняемые природные территории, а богатые и влиятельные персоны станут возводить себе виллы и поместья.

SPIK . KZ . Бауыржан МАХАНОВ — «На пути к «удвоению ВВП»: какие регионы тянут Казахстан назад?» — В утверждённом недавно главой государства Национальном плане развития Республики Казахстан до 2029 года закреплена задача удвоения ВВП в долларовом исчислении к концу названного периода. Не станем спорить относительно её выполнимости и поговорим о другом. ВВП страны не есть механическая сумма валовых региональных продуктов (ВРП) всех областей и городов республиканского значения, но именно из них он в общем-то и складывается. А потому есть смысл проанализировать динамику изменения ВРП за последние годы, чтобы понять, какие из регионов являются локомотивами, а какие выступают в роли тормоза – в том числе на пути к этому самому удвоению ВВП… В число замыкающих входят исключительно южные регионы: Алматинская область – 3,4, город Шымкент – 3,3, Кызылординская – 3,1, Жамбылская и Жетысуская – по 2,5, Туркестанская – 1,9 миллиона…

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ — «Возврат активов. Палки в колеса» — Одно дело перепрятывать в зарубежных юрисдикциях, а другое — ставить палки в колеса на родине. И в этом плане, как отмечалось, противники работают в разных направлениях. Одно из них — информационная поддержка. Мы не откроем большой тайны, если скажем, что в стране у них остались и даже появились в последнее время информационные ресурсы, которые работают против генеральной линии Акорды. Это может выглядеть странно, но некоторые СМИ и отдельные блогеры, которые позиционируют себя в качестве независимых и даже оппозиционных, на самом деле планомерно работают по дискредитации президента и его инициатив. Именно среди них можно найти немало тех, кто призывает к самым суровым мерам против олигархов и клептократов «старого Казахстана», но при этом не называя их имен. Кстати, их спонсоров можно найти как раз из тех, о ком они не упоминают — методом исключения, как говорится.

TIME . KZ . «Аким сказал, никто не сделал» — Как территория, под которой находятся стратегические магистральные водоводы, оказалась в частной собственности. Аким Алматы Ерболат ДОСАЕВ еще два года назад издал постановление о принудительном изъятии этого участка. Однако чиновники не спешат исполнять поручение своего шефа. Более того, в департаменте комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза считают, что это постановление не имеет юридической силы!.. Досаев перенаправил вопрос начальнику управления земельных отношений Гульнаре КОКОБАЕВОЙ, которая присутствовала на встрече — Постановление было, но, к сожалению, срок у него истек.

«Общий мешок с разными обстоятельствами» — Выступая на этой неделе с посланием народу, президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ затронул, пожалуй, одну из самых злободневных тем общества — работу системы обязательного социального медицинского страхования. Вместе с медицинским экспертом Данияром КАЛИЕВЫМ мы рассуждаем, к каким изменениям могут привести слова главы государства — Внедряя систему медстрахования, мы предполагали, что общество возьмет на себя солидарную ответственность за большую часть медицинской помощи, тем самым уменьшится нагрузка на госбюджет и, соответственно, финансовая зависимость от него. Но идея не реализовалась, потому что государство финансирует ГОБМП из наших налогов и оплачивает взносы в фонд медстрахования за 15 льготных категорий граждан. Здравоохранение по-прежнему во многом зависит от бюджетных средств, что неправильно.

TENGRINEWS . KZ . «Наступит ли “жажда“? Что нужно знать о ситуации с водой в Казахстане» — Вода — ключевой ресурс, особенно в условиях изменений климата и роста населения. Какова реальная угроза дефицита воды в Казахстане и что делается для решения этой проблемы?

Журналист обсудила это с министром водных ресурсов Нуржаном НУРЖИГИТОВЫМ — В Казахстане за год формируется около 100 миллиардов кубометров воды. При этом около 55 процентов этой воды образуется на территории Казахстана, а 45 процентов поступает из соседних стран — России, Китая, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Из этих 100 миллиардов кубометров мы в среднем используем около 25 миллиардов. Основная часть — около 70 процентов — идет на сельское хозяйство, примерно 20 процентов используется в промышленности, и около 5 процентов расходуется на питьевые и бытовые нужды.

GOLOS — NARODA . KZ . «Молодые казахи должны быть технарями: почему стране не хватает рабочих рук?» — Из года в год в Казахстане говорят о дефиците технических профессий. Молодежь, которая должны поднимать экономику страны, неохотно идет обучаться тяжелой работе. Особое внимание на проблему обратили в 2020 году. Вероятно, именно тогда стало наблюдаться сокращение числа технических специальностей в казахстанских вузах. Казалось бы, со всех сторон идет поддержка для увеличения количества технарей, однако молодежь все равно без особого желания выбирает это направление. Депутат Ирина СМИРНОВА в кулуарах мажилиса заявила, что Казахстан уже столкнулся с дефицитом технарей. Мажилисвумен указала на проблему неквалифицированных специалистов в стране.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему в сфере IT в Казахстане так мало женщин и как это исправить» — В Алматы 5 сентября прошел официальный запуск Women in Tech Kazakhstan Chapter – представительства глобальной организации Women in Tech в нашей стране. Перед началом конференции мы поговорили с Асем БОЛАТЖАН, директором Women in Tech Kazakhstan. Одновременно она является советником министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан — К сожалению, степень вовлеченности женщин в высокотехнологичную сферу еще низка – не более 30 процентов. Мы считаем, что этому мешают устаревшие социально-культурные стереотипы, традиции и предрассудки. Но мир стремительно меняется, и без участия женщин в технологиях человечество не может идти вперед.

NP . KZ . «Каждого — под надзор. Государство упорно ставит телегу впереди лошади» — Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) своим постановлением от 16 августа утвердило Правила проведения биометрической идентификации (изображений лиц) клиентов банков и микрофинансовых организаций (МФО). Те же банки собирают изображения лиц клиентов уже давно, а агентство лишь подкорректировало сложившуюся практику. И АРРФР, и инициатор узаконивания сбора изобразительной биометрии операторами мобильной связи внушают нам, что это необходимо для борьбы с интернет-мошенничеством и киберпреступностью в целом. А ведь именно биометрия (лицо, голос, тело) все чаще становится главным предметом вожделения умельцев использовать генеративный искусственный интеллект (ИИ) в неблаговидных и преступных целях.

CARAVAN . KZ . «Гугл против казахского: смешные и пугающие ошибки перевода» — Овладеть государственным языком в должном объеме не получается даже у компьютеров и некоторых профессиональных переводчиков. А вот пример, выглядящий даже цинично. В оригинале говорилось о том, что семья погибшего на производстве потеряла единственного кормильца, да так, что кусок в горло не лезет. Свою нехорошую роль сыграли фразеологизмы и отрицательные частицы, в результате вышло: “Сегодня семья Казалы не будет опечалена смертью любимого человека, и ей придется переживать за обед”. Далее вообще стоит фраза из ночного кошмара: “Стол не для мертвых, если это не для еды и питья”. Ну не знает тупой «Гугл» о садака и поминальных обедах, вот и выдал такой бред шизофреника.

