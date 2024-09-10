Мясо нам поможет

Политика криминализации животноводства и потребления мяса Евросоюзе открывает перед Казахстаном огромную нишу на мировом рынке

Политика криминализации животноводства и потребления мяса и мясной продукции в Евросоюзе, осуществляемая в рамках «зеленой повестки», открывает перед Казахстаном огромную нишу на мировом рынке. Спрос на говядину, баранину, свинину, курицу, в какой-то степени крольчатину не может сократиться кардинально, поскольку организм человека физиологически нуждается в животном белке. Однако к новым условиям нужно готовиться в быстром темпе, ибо кампания по борьбе с производством мяса и молока в Объединенной Европе форсируется, а потому Казахстану следует ускориться в наращивании объемов продукции животноводства.

Концепция уголовного преследования потребителей натурального мяса запущена с целью перехода спроса в сектора мясных суррогатов. Джоджо Мехта – исполнительный директор международной организации Stop Ecocide International (штаб-квартира в Великобритании, филиалы в полусотне стран), которая занимается борьбой с животноводством и рыбалкой – с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе заявляет, что современные сельхозработы и рыболовство – это «экоцид» и за них надо судить.

Если мы вспомним какие гигантские бюджеты поддерживали Грету Тунберг, пока она не «сбилась с пути», то понятно, что за проектом стоят силы с очень большими деньгами (властными и финансовыми ресурсами) и далеко идущими планами.

Новая директива ЕС об экологических преступлениях дает довольно широкое толкование преступлений против окружающей среды. Формально под уголовное наказание до 8-10 лет лишения свободы подпадают руководители крупных промышленных предприятий-нарушителей, но как это будет решено на уровне национальных законодательств стран-членов Евросоюза пока не понятно. Участники надгосударственного объединения должны внести соответствующие изменения в национальные уголовные кодексы в течение ближайших двух лет. Stop Ecocide International тем временем требует существенного расширения списка экологических преступления и ужесточения наказания за них.

Не только в Европе, но и по миру развернута уже многолетняя кампания о вреде коров. Остальным сельскохозяйственным животным тоже достается, но именно КРС на острие удара. Правительству Ирландии, например, предписано к 2030 году сократить выбросы метана на 30% по отношению к 2020 году. Местные «экологи» в 2023-ем услужливо подсчитали, что 35% вредных выбросов приходится на сельское хозяйство, а в нем 7,4 млн голов КРС и 200 тысяч буренок нужно забить немедленно, а 1,3 млн в перспективе. Благодаря тому, что фермеры активно «бодались» с чиновниками и бесноватыми веганами, пока забой коров идет на добровольных началах (за компенсацию из бюджета Евросоюза).

Уже применяются правительственные меры по сокращению производства мяса в Швеции, Дании, Нидерландах. Под предлогом спасения планеты, разумеется. У Австралии, которая членом ЕС не является, тоже есть норма о сокращении выбросов метана на 30% к 2030 году. И правительственные функционеры в этой связи заявляют, что сокращение поголовья скота является неизбежной мерой.

В Казахстане проблемы в мясном и молочном производстве несколько иные, чем у европейских производителей. Пока в Евросоюзе против мяса и молока (теперь объявляются вредными продуктами) постепенно вводится алгоритм, аналогичный табачной и алкогольной продукции, в Республике Казахстан вскрываются махинации с поголовьем. По информации вице-премьера Серика Жумангарина, с начала 2023 года выявлено 2 млн несуществующих голов крупного рогатого скота, 3,2 млн овец и коз (МРС), 3 млн тонн молока, на которые поступали государственные субсидии.

На 2025 год правительством запланировано порядка 1 трлн тенге льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ. В основном это связано с растениеводством, однако, как показывает практика, зерновое производство и животноводство остаются взаимосвязанными процессами. Последняя программа мясного животноводства в РК провалилась не только из-за системной коррупции, но и вследствие неразвитости кормовой базы. Однако это не повод повторить попытку, только с учетом ликвидации выявленных слабых мест. Программа производства сахара из сахарной свеклы ведь реинкарнирова, хотя предыдущая рухнула по всем параметрам.

Как показывает исторический опыт, Казахстан существенно отстает от мейнстримных европейских трендов, будь то ЛГБТ-повестка или «зеленая энергетика». Поэтому к тому моменту, когда в Евросоюзе заработает механизм «корова приносит ущерб окружающей среде – съел мясо коровы – сам преступник», в РК еще будет существовать скотоводство. Надо его объемы нарастить и продавать европейским «преступникам» либо мясным беженцам или релокантам.

Даже если в Евросоюзе здоровые силы общества отстоят свое мясное производство против проекта перевода потребителей на мясо насекомых или какие-нибудь изделия Химпрома, развитое натуральное мясное производство в Казахстане будет важно само по себе и всегда найдет покупателей на внутреннем и внешнем рынке.

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