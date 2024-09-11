«Как Токаев был премьером». «Формула кадровой политики Нурсултана Назарбаева». «Бектенов метит в кресло Генпрокурора». «Система медстрахования в глубоком кризисе. Как это исправить?» «Почему все чаще кумирами становятся шарлатаны и популисты?»

Сетевой Казахстан 11 сентября 2024г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Как Токаев был премьером» — В октябре исполнится 25 лет как 46-летний Касым-Жомарт ТОКАЕВ стал премьер-министром. Осенью 1999г. правительство БАЛГИМБАЕВА уходит в отставку и Токаев становится и.о. премьера. После некоторых размышлений Назарбаев назначает его премьером. Почему премьером стал дипломат? Президенту явно надоели разборки между экономистами и олигархами. Он хотел стабилизации политического пространства и стабилизации работы правительства. Представляя Токаева парламенту Назарбаев назвал его «высокопрофессиональным, опытным, авторитетным политиком«… В ходе ноябрьского кризиса 2001г Токаев вновь показал зубы, потребовав отставки «киндер-сюрпризов«.

«Формула кадровой политики Нурсултана Назарбаева» — В последние годы принято говорить, что кадровая политика времен первого президента была основана исключительно на коррупции и трайбализме, а результаты 30 лет его правления «создали огромные проблемы». Забавно, что этот тезис уже давно декламируют ушедшие в оппозицию чиновники, к которым присоединилась большая когорта «стремительно переобувшихся» лиц, которые, собственно, в «старом Казахстане» занимали достаточно высокие посты. Тот факт, что во власть они попали в свое время благодаря кадровой политике Нурсултана НАЗАРБАЕВА и за принятые тогда решения несут свою долю ответственности, никого особо не смущает… Назарбаев в мемуарах сам указывал, что одной из основных проблем его президентства были кадры. Но при этом его выдвиженцы под его руководством обеспечили построение независимого государства, переход экономики к капитализму (госкапитализму, если точнее), политическую стабильность, международное признание, доминанту казахстанского патриотизма и межнациональное согласие.

KZ . MEDIA . «Бектенов метит в кресло Генпрокурора. Инсайд KZ.expert» — В Астане ходят упорные слухи, что нынешний премьер-министр РК Олжас БЕКТЕНОВ может быть в скором времени отправлен в отставку. Причем по собственному желанию. По словам наших инсайдеров, Бектенов, возглавивший казахстанское правительство в начале 2024 года после достаточно краткого, с 3 апреля 2023 года по 5 февраля 2024 года, пребывания на позиции главы администрации президента, чувствует себя крайне неуютно в должности премьер-министра. И это вполне понятно. Олжас Абаевич лоб в лоб столкнулся с таким валом зачастую нерешаемых проблем в области экономики, финансов, производственной сферы, что ему впору посочувствовать. По словам наших инсайдеров, Олжас Бектенов уже обратился к ТОКАЕВУ с просьбой освободить его от занимаемой должности и вернуть на работу в силовой блок. Лучше всего на позицию Генерального прокурора РК.

FORBES . KZ . Елена ТУМАШОВА – «Бизнесу в Казахстане не хватает финансов. Почему и как решить проблему?» — Бизнесу в Казахстане не хватает финансирования. Однако кредиты в банках имеет лишь небольшая часть зарегистрированных и действующих предприятий. В малом бизнесе это 31 тыс. из 400 тыс., в среднем — 1 тыс. из 6 тыс., в крупном — 573 компании из 2 тыс. «Это говорит о том, что бизнес не использует кредитные средства», — прокомментировал CEO Первого кредитного бюро Руслан Омаров, представивший эти цифры на конференции «fcbk 2024: навстречу бизнесу». Он и участники дискуссии искали причины такой ситуации и ответ на вопрос: помогает или мешает государство кредитовать бизнес.

Татьяна БАТИЩЕВА — «Система медстрахования в Казахстане в глубоком кризисе. Как это исправить?» — Спустя восемь лет после запуска обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) система пребывает в глубоком кризисе. Модель гибридного финансирования — солидарного (на оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи — ГОБМП) и накопительного (за счет средств работодателей и самозанятых, с дополнительным объемом медуслуг) — окончательно перестала устраивать участников системы. Минфин жалуется на нехватку средств на финансирование ГОБМП, население — на невозможность оперативного посещения «узких» специалистов из-за очередей в прикрепленных поликлиниках, оператор системы, Государственный фонд социального медицинского страхования (ФСМС), недоволен ростом стоимости медуслуг и собственных затрат, работодатели — дополнительными затратами на соцпакет, которым работники оплачивают медуслуги частных поликлиник.

TIME . KZ . «Хочешь лечиться – страхуйся» — В пакете гарантированных госмедуслуг останутся только лечение шести социально значимых заболеваний, скорая помощь и санавиация. Все остальное перекочует в систему обязательного социального медицинского страхования. Об этой реформе, о переслащенном школьном питании, о состоянии отравившихся учащихся в Мангистауской области и получившего серьезную травму солдата-срочника Ербаяна МУХТАРА рассказала министр здравоохранения Акмарал АЛЬНАЗАРОВА во вторник на пресс-конференции в правительстве. Другими словами, из 13 социально значимых болезней в пакете ГОБМП останется только шесть: туберкулез, онкология, ВИЧ, СПИД, гепатиты и орфанные заболевания.

«Время подумать» — В правительстве с осторожностью восприняли выступления мажилисменов по поводу перевода стрелок часов… Вице-премьер Тамара ДУЙСЕНОВА ответила на вопрос, как в правительстве отреагировали на обращение группы депутатов мажилиса от фракции Amanat по поводу отмены в стране единого часового пояса — В последние 10 лет по переводу на другой часовой пояс работала большая группа специалистов и экспертов. И мы в течение прошлого года обсуждали мнение, что мы перейдем на единый часовой пояс. Теперь депутатский корпус поднял этот вопрос, мы, наверное, это предложение рассмотрим. Но в целом даже года нет, как мы перешли на этот пояс.

RITMEURASIA . RU . Сергей СМИРНОВ – «В Казахстане растет дефицит воды. «Казгидрогеология» – выход из тупика?» — Безусловно, водный вопрос становится одним из острых в Казахстане, обретая не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы. Тем не менее власти задумались о нем только тогда, когда проблема паводков и засухи достигла общегосударственного масштаба… И если не принять экстренных мер, то уже к 2040 году ситуация с водой необратимо ухудшится. Власти реагировали на ситуацию проведением парламентских слушаний, написанием множества концепций и программ («Питьевая вода» на 2002–2010 годы, «Ақ бұлақ» на 2011–2020 годы, Программа развития регионов до 2020 года, «Нурлы жол»). Однако из-за коррупции, миллиардных махинаций с бюджетами, дефицита специалистов (водных инженеров, мелиораторов, профессионалов, знающих современные технологии водоподготовки и водоподачи, строительства водохозяйственных объектов) госпрограммы реализуются лишь на бумаге.

EXCLUSIVE . KZ . «Полгода после паводков: дома продолжают восстанавливаться, бизнес разочарован, ЧС продолжается» — Прошло почти полгода после того, как часть регионов Костанайской области оказались захвачены водной стихией. Она буквально залила южные районы области, прошлась вода по селам и дачным сообществам, расположенным в пойме реки Тобол. Сотни людей потеряли свое имущество, остались без жилья и скота и многие из них изначально не думали, все можно будет исправить. Удалось ли решить их проблемы? В Костанайской области до сих пор сохраняется режим ЧС местного масштаба в 6 районах…

GOLOS — NARODA . KZ . ««Гордился, что служит в элитных войсках»: семья погибшего солдата дала большое интервью» — Марат БАРКУЛОВ пошел служить по собственному желанию. «Гордился, что пошел в элитные войска Республики Казахстан, он гордился, что попал именно в морскую пехоту», – говорит отец. «Он ранее никогда не просил у нас денег. Но позже он мог 2 или 3 раза подряд звонить и просить денег. Говорил, что складываются с ребятами на колонку. Возможно, кто-то из офицерского состава трясли детей на деньги, может они там наркоманы. Я думаю, что там есть вымогательства», – пояснили оба родителя. Кроме того, мать Марата рассказала, что в тот день на полигон к солдатам заступил молодой офицер, который и застрелил сына. Вероятно, он не умел вовсе обращаться с оружием.

«Давка, слезы, травмы: к каким трагедиям привели переполненные школы Казахстана» — Совсем недавно мы писали о том, что в некоторых школах Казахстана существует проблема переполненности. В кабинетах может находиться по 30–40 учеников, хотя по санитарным нормам должно быть не более 25. Но нарушение санпина – это не самое страшное, что может грозить детям. Нарушение наполняемости грозит и травмами. Неоднократно в СМИ появлялись новости о том, что дети пострадали от толкучки. Редакция собрала подборку случаев, когда столпотворение в школе привело к неприятным последствиям.

SPIK . KZ . Сауле ИСАБАЕВА – «Почему в Казахстане все чаще кумирами становятся шарлатаны и популисты?» — Казахстан, увы, становится не самым лучшим примером, ведь роль моральных авторитетов у нас все чаще достается шарлатанам и популистам, а не, скажем, талантливым ученым, героям труда, людям, занимающимся полезной для страны подвижнической деятельностью… На прошлой неделе Казнет облетело видео с визитом в одно из сел Жамбылской области «целительницы» Гульсары СУАЗКЫЗЫ, которую в народе называют «царицей Томирис». Оно вызвало широкий резонанс в соцсетях, причем комментаторов возмутила не столько сама его героиня, вышедшая к своим почитателям в царском одеянии и с личной свитой из школьников, певцов, журналистов, а сколько то, как ее чествовали местные жители — с цветами, овациями, концертом и пышным застольем.

AZATTYQ . ORG . ««Только наличные!» Как выживают активисты-«экстремисты» после выхода из тюрьмы» — Казахстанские активисты, отбывшие срок за нарушение расплывчатых законов об «экстремизме», выходят из тюрьмы и не могут жить нормальной жизнью. Их трудности с поиском работы и доступом к основным услугам объясняются тем, что они находятся в списке лиц, «финансирующих экстремизм». Правозащитная организация Human Rights Watch призвала правительство снять эти «произвольные» ограничения.

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