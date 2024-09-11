В Казахстане начали штрафовать блогеров за распространение «фейков»: обзор первых результатов работы закона об онлайн-платформах

В начале сентября исполнился год со дня вступления в силу нового закона «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе»

В начале сентября исполнился год со дня вступления в силу нового закона «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». Редакция Ranking.kz проанализировала первые результаты работы пользователей интернета и блогеров в рамках новых правил и узнала, как профессиональное сообщество относится к законодательным новеллам.

Напомним: ключевым новшеством закона стало наделение всех пользователей онлайн-платформ административной ответственностью за распространение ложной информации. Речь идёт о размещении «фейковых» сообщений через социальные сети и мессенджеры, комментирование с недостоверной информацией в различных онлайн-каналах блогеров или СМИ. В Кодексе об административных правонарушениях появилась отдельная статья, предусматривающая ответственность за «фейки». Стоит отметить, что в уголовном законодательстве также есть статья о распространении заведомо ложной информации. Однако в ней нет определения каналов размещения таких данных и есть акцент на «причинение существенного вреда», который квалифицирует именно уголовно наказуемое деяние. Новая же статья КоАП как раз выделяет онлайн-каналы распространения данных и наделяет ответственностью за «фейки» простых пользователей и блогеров.

Согласно данным из отчётов Комитета правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК, за январь–июль текущего года в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 77 административных правонарушений по статье 456-2 КоАП «Размещение, распространение ложной информации». Сравнивать пока не с чем, так как в первом полугодии прошлого года закон ещё не работал. Большая часть зарегистрированных правонарушений (67) была совершена пользователями онлайн-платформ, которые своих комментариях к новостям или постам разместили информацию, создающую условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан. Что касается «фейков» от блогеров, было зарегистрировано 5 таких правонарушений, к ответственности привлечены 2 человека.

Меньше половины (30) зарегистрированных правонарушений было рассмотрено уполномоченным органом (Министерством культуры и информации РК), ещё 38 дошли до суда. К ответственности привлекли 50 человек. Им придётся заплатить штраф. Общая сумма финансовых взысканий по этой статье за семь месяцев составила 2,8 млн тг. Из них 2,5 млн тг пришлось как раз на административные штрафы, наложенные на пользователей. Взыскано пока только 63,2%. Нужно отметить, что сумма штрафа за распространение ложной информации в соцсетях или написание комментариев, содержащих «фейки», может быть довольно ощутимой для семейного бюджета: 20 МРП или 73,8 тыс. тг.

Максимальная планка штрафов для блогеров, согласно КоАП, чуть выше: 30 МРП, или 110,8 тыс. тг. По данным КПСиСУ ГП РК, за январь–июль текущего года за распространение ложной информации казахстанских инфлюэнсеров оштрафовали на 166,1 тыс. тг. Из них взыскано 55,4 тыс. тг. Один из кейсов стал известен СМИ. Костанайского блогера финансово наказали за то, что он разместил на своём канале ложную информацию о тонировке лобовых стёкол автомобилей. Специализированный суд по административным правонарушениям оштрафовал инфлюэнсера на 77 тыс. тг.

Численность казахстанцев, привлечённых к ответственности за «фейки», позволяет только поверхностно оценить борьбу с неправомерной информацией в соцсетях и онлайн-каналах. В отчётах КПСиСУ ГП зафиксированы только те дела, которые дошли до уполномоченного органа или суда. Вне поля зрения общественности остаются все случаи, в которых разбирательства идут на уровне жалоб между пользователями и владельцами аккаунтов или рассматриваются в гражданском судопроизводстве. Часть из них освещается в ежемесячных бюллетенях Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз». Например, в июне эксперты фонда рассказывали о ситуации пользователя соцсетей из Актобе Темирхана Аруна. Мужчина опубликовал пост о благотворительной организации, которая собрала целевые деньги на операцию его сына, но так и не передала их. Казахстанец прошёл через суды двух инстанций, чтобы доказать, что опубликованная им информация не является недостоверной и он не нанёс ущерба деловой репутации фонда.

Другим принципиально новым требованием в законе «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» стала обязанность блогеров регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и маркировать свою рекламу. Редакция Ranking.kz проанализировала отношение экспертного сообщества к нововведениям. Общая оценка была положительной, так как блогосфера, набирающая всё больший вес в медиапространстве, ранее не имела никакого законодательного контроля. Эксперты, медиаюристы отмечают, что введение ответственности заставит инфлюэнсеров в будущем более взвешенно подходить к решениям о публикации непроверенной информации о различных финансовых пирамидах, кибербуллинге и т. д.

Критике новшества подверглись за требования «представлять запрашиваемые уполномоченным органом сведения о пользователях на основании судебных актов, запросов правоохранительных органов» и декларативность положений об онлайн-рекламе. В частности, в правилах маркировки онлайн-рекламы пока не указаны чёткие механизмы регулирования. То есть блогеров обязали помечать рекламные сообщения специальными словами, но делают ли они это, пока непонятно. Технически рекламные сообщения блогосферы государством не фиксируются.

Для сравнения: в России в сентябре прошлого года также были введены требования об обязательной маркировке интернет-рекламы. Согласно новшествам, рекламодатели должны регистрировать такие сообщения у Оператора рекламных данных с помощью специальных токенов. Федеральная антимонопольная служба разработала список признаков информации, которую можно считать рекламой. За нарушение требований предусмотрена ответственность в виде штрафов.

В августе редакция Ranking.kz писала о том, что за последние несколько лет интернет-канал занял ведущие позиции среди рекламодателей по доле инвестиций. По итогам прошлого года 47% всех рекламных инвестиций было вложено именно в онлайн-рекламу. Теперь рассмотрим, сколько денег получают производители рекламного контента в интернете в сравнении с другими каналами распространения. По данным Центрально-Азиатской рекламной ассоциации, в прошлом году стоимостный объём онлайн-рекламы в РК достиг 53,8 млрд тг. Это рекордная сумма за последние несколько лет и самая большая в сравнении с другими медиаканалами. Всего за год показатель вырос на 56,4%. В первом квартале 2024 года рекламодатели заплатили за размещение своих роликов, постов или статей в интернет-изданиях и соцсетях уже 10,8 млрд тг — на 35% больше, чем в аналогичном периоде 2023-го.

Для сопоставления объёмов онлайн-рекламы мы привели данные и по другим каналам, имеющим весомые доли в общем объёме рекламных инвестиций. Это телевизионная и наружная реклама. По данным профильной ассоциации, стоимостный объём рекламы, публикуемой в этих категориях медиа, в 2023-м и в первом квартале текущего года тоже увеличивался, однако общие суммы были значительно меньше.

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