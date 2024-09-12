Из чего складывается пенсия в Казахстане? Детальный разбор

Общество 152 0
132 тысячи тенге составила средняя пенсия в РК

По состоянию на 1 августа 2024 года численность пенсионеров в Казахстане составила 2,4 млн человек.

Средний размер совокупной пенсии — 132 110 тг, в том числе размер солидарной пенсии — 89 479 тг, базовой пенсии — 42 631 тг.

Тем временем сумма средней ежемесячной выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в связи с достижением пенсионного возраста составила 33 847 тг, а максимальная сумма ежемесячной выплаты — 945 752 тг. Подобная разница между средним и максимальным значениями объясняется множеством факторов. К слову, базовая и солидарная пенсия у каждого человека также существенно отличаются; причины те же, о них поговорим позже.

Для начала разберём, из чего в целом складывается пенсия казахстанцев. Совокупная пенсия в Республике Казахстан формируется за счёт выплат из двух источников:

  • из государственного бюджета в виде базовой и солидарной пенсии;
  • из ЕНПФ за счёт имеющихся накоплений (взносов и начисленного инвестиционного дохода).

 

Some Image

Что Казахстану и Евросоюзу нужно друг от друга? Что Казахстану и Евросоюзу нужно друг от друга?
15131

 

Далее рассмотрим каждый компонент отдельно. За счёт государственного бюджета выплачивается базовая и солидарная пенсия.

Базовая пенсия — государственная пенсионная выплата, которая назначается всем гражданам, достигшим пенсионного возраста. Примечательно, что если ранее она предоставлялась всем в одинаковом размере, то с июля 2018 года размер базовой пенсии стал определяться для каждого получателя индивидуально, в зависимости от стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе до 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Если стаж участия в пенсионной системе не достигает 10 лет или отсутствует, размер базовой пенсии составляет 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет её размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия в 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума. При стаже более 30 лет она устанавливается в максимальном размере: 105% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в ЕНПФ осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц. Чем регулярнее и в полном объёме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

BRICS Bridge поможет простым людям BRICS Bridge поможет простым людям
1790

Тем временем правом на солидарную пенсию обладают лица, имеющие по состоянию на 1 января 1998 года не менее 6 месяцев трудового стажа. Размер солидарной пенсии зависит от количества лет трудового стажа, выработанного на 1 января 1998 года, и уровня предпенсионного дохода (чем больше стаж и доход, тем выше размер солидарной пенсии).

 

Some Image

 

Что касается выплаты из ЕНПФ, она состоит из двух компонентов — обязательного и добровольного.

Обязательная накопительная система включает в себя 10% ОПВ работника и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) работодателя в размере 5% от дохода работника, занятого в опасных условиях труда.

С 1 января 2024 года накопительная пенсионная система дополнилась новым компонентом — обязательными пенсионными взносами работодателя (ОПВР).

Мясо нам поможет Мясо нам поможет
965

Размер ОПВР будет зависеть от ежемесячного дохода работника и финансироваться за счёт средств работодателей. В целях поддержания сбалансированной нагрузки на работодателя ОПВР будут перечисляться с поэтапным увеличением взноса:

  • с 1 января 2024 года — 1,5%;
  • с 1 января 2025 года — 2,5%;
  • с 1 января 2026 года — 3,5%;
  • с 1 января 2027 года — 4,5%;
  • с 1 января 2028 года — 5%.
    На сегодняшний день уже 3,9 млн казахстанцев охвачены ОПВР.

В свою очередь, добровольная накопительная система включает в себя пенсионные выплаты за счёт добровольных пенсионных взносов (ДПВ), стимулирующие личную ответственность граждан за пенсионное обеспечение.

В совокупности эти компоненты формируют пенсию гражданина Казахстана.

Как было отмечено ранее, во всех компонентах особую роль играют факторы, от которых зависит итоговый размер пенсионных выплат:

  • стаж участия в пенсионной системе;
  • регулярность начисления ОПВ;
  • размер заработной платы;
  • объём начисления ОПВ.

Все эти факторы влияют на размер как выплат из ЕНПФ, так и базовой и солидарной пенсии.

***

Информация предоставлена Ranking.kz

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.