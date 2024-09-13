«Мир без Бога станет царством порока, эгоизма и жестокости». «Виллы и апартаменты казахстанских нефтяников в Дубае». «Рейтинги акимов: нужны ли они, и можно ли им доверять?». «Я сделаю всё возможное, чтобы сын не пошёл служить, пока в армии не будет порядка»

Сетевой Казахстан 13 сентября 2024г.

ZAKON . KZ . «Мир без Бога станет царством порока, эгоизма и жестокости – митрополит Астанайский и Казахстанский Александр» — В стремительном XXI веке, когда идеи глобализма овладевают умами большой части молодежи, остро встает извечный вопрос о предназначении человека, о его нравственных ценностях. Как противостоять потокам дезинформации и лжи – в интервью главы Православной Церкви Казахстана — Мир без Бога, где нет понятий о «добре» и «зле», о «грехе» и «добродетели», неизбежно превращается в царство порока, эгоизма и жестокости. Сегодня все, кто исповедует важнейшие цивилизационные принципы: веру в единого Бога-Творца, общее понимание фундаментальных основ человеческой жизни, глубокую приверженность вековым традициям, восприятие семьи как союза мужчины и женщины, стремление к добру и справедливости, призваны объединить свои усилия для того, чтобы сохранить человечество.

SPIK . KZ . «Рейтинги акимов: нужны ли они, и можно ли им доверять?» — Общество вправе знать, как те или иные акимы справляются с возложенными на них обязанностями, кто из них может служить примером для остальных, а кто не соответствует занимаемой должности. Для этого жители регионов должны иметь хотя бы объективную сравнительную информацию о том, как их руководители выглядят на фоне других своих коллег. К сожалению, появляющиеся время от времени рейтинги акимов от разного рода аналитических центров в значительной степени дискредитировали себя и не внушают доверия. О том, почему это произошло и как можно удовлетворить соответствующий общественный запрос, мы беседуем с политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ — У Администрации президента есть свой рейтинг акимов, но он носит закрытый характер, хотя пару раз утекал в свободный доступ… Я давно занимаюсь анализом деятельности акимов, но только от ОФ ЦСПИ «Стратегия» получал предложения принять участие в экспертных опросах на тему оценки их эффективности. Ни от каких других исследовательских центров анкеты мне не поступали.

AZATTYQ . ORG . «Расследование Азаттыка: Виллы и апартаменты казахстанских нефтяников в Дубае» — Более полутора тысяч граждан Казахстана владеют около 2700 объектами недвижимости в Дубае общей стоимостью более миллиарда долларов, говорится в отчёте экспертов Евросоюза за 2022 год. Корреспондент Азаттыка изучил данные о виллах и апартаментах действующих и бывших высокопоставленных лиц Казахстана, а также их родственников и увидел роскошные дома своими глазами. Первая из шести частей расследования посвящена недвижимости топ-менеджеров нефтегазовой отрасли.

GOLOS — NARODA . KZ . «Дорогое сено, голодный скот: фермеры заговорили о подорожании мяса в Казахстане» — Год назад Казахстан столкнулся с экстремальной засухой и неурожаем травы всех видов. В некоторых регионах скот приходилось кормить даже картоном. И цена на сено выросла до небывалых 18 тысяч тенге за тюк. В этом году, казалось бы, проблем с дождями по Казахстану не было, сена должно быть вдоволь, а цена на него, по законам рынка, должна была бы стремительно пойти вниз. И фермеры признаются, что надеялись на это. Но не тут-то было.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Что ждет партию «Ак Жол» и ее лидера Азата Перуашева после скандала с коррупцией и харассментом» — Новая сессия мажилиса началась с громких скандалов в демократической партии Казахстана «Ак Жол». Под критику общественности попал лишенный депутатского мандата Аскар САДЫКОВ, которого лидер партии Азат ПЕРУАШЕВ обвинил в харассменте сотрудницы парламента и вмешательствах в процедуры госзакупок. Кроме того, КНБ подтвердил задержание зампредседателя «Ак Жол» Дмитрия ВАСИЛЬЕВА по делу о взятке. Причины «внутрипартийных войн акжолевцев» уже начали обсуждать комментаторы в соцсетях, однако в самом мажилисе громких партийных дискуссий нет… Политолог Газиз АБИШЕВ считает, что в партии есть признаки кадрового кризиса… Политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ считает, что партии «Ак Жол» давно пора наладить работу с избирателями.

Сергей ДОМНИН – «Чьи кибератаки наиболее разрушительны для правительств и компаний стран СНГ» — Ситуация в РК несколько отличается от общей по СНГ. Аналитики PT обращают внимание на высокую долю числа атак СМИ (19%), в числе которых оказался и «Курсив». На второе место попали госучреждения (12%), за ними следуют финансовые организации (12%) и телекоммуникации (7%). «Две трети всех атак на Казахстан (65%) были связаны с использованием вредоносного ПО, а в каждой второй (53%) применялись методы социальной инженерии. Более трети атак (35%) заканчивались утечкой конфиденциальной информации. Наибольшим спросом пользовались персональные и учетные данные. Эксперты национальной службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT назвали инфостилеры, с помощью которых злоумышленники похищали персональные данные. В их число вошли ReadLine, Vidar, Raccoon и Azorult», – указывается в исследовании.

KZAIF . KZ . «На первый-второй рассчитайся!» — Два года назад ООН известила, что население земли достигло восьми миллиардов человек. При этом прирост в один миллиард занял 12 лет, в основном из-за высокого и устойчивого уровня рождаемости африканских стран – при низком уровне жизни. О ситуации с народонаселением Казахстана наша беседа с Аяулым САГЫНБАЕВОЙ, национальным экспертом-демографом — Осознанность ценности детей постепенно истончается. Планируя урбанизацию в 70% к 2050 году, мы должны понимать, что она несет риски снижения рождаемости. Проживание в городских квартирах не располагает к большим семьям, да и нет необходимости в дополнительной рабочей силе, как в сельской местности. Пока горожане обеспечивают высокий показатель рождаемости, будучи первым поколением мигрантов или переехавших в 90-е из сельской местности. С остатками её жизненного уклада и репродуктивных установок.

EADAILY . COM . Алан ПУХАЕВ – «Власти Казахстана прикрывают деятельность американских биолабораторий в стране» — В Алма-Атинской области Казахстана увеличивается число пациентов, поступающих в больницы с симптомами сибирской язвы. Их количество достигло 11. Село, в котором произошла вспышка, закрыто на карантин… В целом, по данным казахстанского Минсельхоза, за 2023 год случаи сибирской язвы были зарегистрированы в пяти областях Казахстана: Абайской, Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской и Карагандинской. Стоит отметить, что при том, что подобное происходит в Казахстане ежегодно, ни в Киргизии, ни в Узбекистане, ни в Туркмении, такое не наблюдается. А построенная на деньги Пентагона Центральная референс-лаборатория в Алма-Ате (Алматы), работа которой, как заявляется, как раз заключается в борьбе с распространением опасных инфекций, ни разу не делала связанных с этим официальных заявлений. Более того, если проследить по хронологии, то вспышки опасных инфекций в Казахстане стали происходить после 2016 года, когда эта лаборатория начала свою работу.

INFORMBURO . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ, юрист, блогер – «Я сделаю всё возможное, чтобы сын не пошёл служить, пока в армии не будет порядка» — В последнее время в казахстанских вооружённых силах происходит какая-то жесть. Сначала солдат Национальной гвардии получает тяжёлую черепно-мозговую травму. Здоровый, сильный парень становится инвалидом. А на прошлой неделе в Мангистауской области погибает солдат-срочник, потому что… ему в лицо стреляет офицер, якобы случайно… С 2020 года в Казахстане погибло 270 военнослужащих. В мирное время, отмечу, погибает по 90 человек в год. И это не мои домыслы, а официальные данные Генеральной прокуратуры. Они, правда, утверждают, что основная часть смертей приходится на болезни и ДТП, а самоубийства и неуставные отношения – это «всего» 20%. Но 20% за три года – это больше 50 человек. Если в вашей армии за три года решают покончить жизнь самоубийством 50 человек, то это не единичные случаи. Это системный бардак.

CHECK-POINT.KZ. Талгат МАМЫРАЙЫМОВ – «Самоубийство как ответ проблемной реальности» — Конечно, причин суицидов в нашей стране – множество, но в этой статье рассматриваются, на наш взгляд, ключевые факторы, подвигающие людей на принятие решения уйти из жизни. Речь идет о глубинных причинах, а не о симптомах-катализаторах, которые порой, как в случае с лудоманией, поспешно объявляют главным фактором суицидов в отдельных случаях. Ведь люди нередко игры рассматривают как способ заработать, чтобы решить какие-то свои сложные жизненные проблемы. Это отчасти подобно тому, когда сорвавшаяся попытка самоубийства, по сути, то же самое, что и сам суицид с летальным исходом. Потому что причина зачастую никуда не уходит, а становится лишь отложенным действием, особенно, если она прячется за рисковыми увлечениями. Думается, что с учетом этих показателей «отложенного» суицида наша страна входит в число мировых лидеров. К тому же некоторые самоубийства у нас, вероятно, фиксируются под другими «названиями».

TENGRINEWS . KZ . «“Никакого секрета в нашей работе нет“. Интервью с генеральным директором ТРК Президента» — Телерадиокомплекс Президента более двух лет находится в стадии глубокой трансформации. Какие изменения произошли за это время, в интервью корреспонденту рассказала генеральный директор ТРК Президента Раушан КАЖИБАЕВА — В 2022 году, оценив состояние и перспективы развития вошедших в структуру Телерадиокомплекса СМИ, мы кардинально пересмотрели подходы Kazakh TV к работе с отечественной и зарубежной аудиторией, потребности и ожидания которой принципиально разные. 1 сентября 2022 года эфир канала был разделен на внутренний и международный, а каждая из эфирных веток получила новое название. Международный эфир стал выходить под брендом Silk Way и продолжил традиции вещания Kazakh TV, которому на момент перехода в структуру Телерадиокомплекса было без малого 20 лет. Контент для казахстанцев стал выходить в эфир нового телеканала Jibek Joly.

CARAVAN . KZ . «Тайны казахской диаспоры в США: как теряется культура» — 270 казахстанцев проходят научную стажировку в ведущих университетах США по программе «500 ученых» в рамках «Болашак». Среди участников проекта — Гульнаш АСХАТ, ученый из Алматы. Она проводит исследование казахской диаспоры в США. По данным, предоставленным заведующей кафедрой Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, за рубежом проживает около 5 млн этнических казахов. «Представители старшего поколения берегут традиции, обычаи, особенности религии и языка. Но они переживают за молодежь. Молодое поколение забывает свой язык, так как они изучали его только в детском саду и школе. После этого уехали за границу. Казахских культурных центров тут почти не осталось. Именно поэтому мы готовим специальное предложение в правительство», — отметила Гульнаш Асхат… В то же время количество казахов в США превышает 100 тысяч.

LITER . KZ . «Что произойдет, если не подать декларацию?» — До 15 сентября отчетность обязаны предоставить ИП и их супруги, а также учредители или руководители ТОО и других юридических лиц, включая их супругов. За первое нарушение предусмотрено предупреждение, за повторное в течение года — штраф в размере 51 750 тенге (15 МРП). В случае непредоставления декларации или подачи недостоверных данных, за первое нарушение будет предупреждение, а за повторное в течение года — штраф 10 350 тенге (3 МРП). Если же скрыт объект налогообложения, то штраф составит 200% от суммы неуплаченных налогов за первое нарушение и 300% за повторное.

TIME . KZ . «Свобода ему теперь будет только сниться» — Муратхану ТОКМАДИ, отбывающему наказание за убийство банкира Ержана ТАТИШЕВА, отказали в условно-досрочном освобождении. Такое решение приняла апелляционная коллегия Алматинского областного суда в Конаеве. Заключенный так и не раскаялся в том, в чем сам сознался еще семь лет назад… Напомним, глава Банка ТуранАлем (БТА) Ержан ТАТИШЕВ погиб на охоте почти 20 лет назад. Трагедию сначала признали несчастным случаем: ружье, которое держал в руках бизнесмен Муратхан ТОКМАДИ, якобы выстрелило случайно, когда машина подскочила на кочке.

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