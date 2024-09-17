«Токаев: Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима». «Денег нет? Деньги есть! Как увеличить доходы бюджета РК». «Сегодня вы заберёте воду, а что будет завтра». «Выйдет ли казахский язык из переходного периода, в котором он застрял?»

Сетевой Казахстан 17 сентября 2024г.

TIME . KZ . «Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: Россия непобедима. А с Украиной у нас никогда не было разногласий. Надо договариваться» — Высказывание главы нашего государства стало одним из центральных событий визита канцлера Германии Олафа ШОЛЬЦА в Астану. Во время переговоров в Акорде Касым-Жомарт ТОКАЕВ по просьбе гостя высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины. Токаев не стал избегать этой темы и четко выразил свое мнение: — Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества, и прежде всего для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов.

«Всё будет в восточном стиле» — Туркестан получит особый статус с собственным дизайн-кодом, изменятся полномочия его властей. Соответствующие положения прописали в законопроекте “Об особом статусе города Туркестана”, который в понедельник в мажилисе представил вице-министр национальной экономики Бауыржан ОМАРБЕКОВ. Он напомнил о поручении главы государства придать особый статус Туркестану как духовной и исторической столице.

FORBES . KZ . «Денег нет? Деньги есть! Как увеличить доходы бюджета РК» — Проблема собираемости налогов в республиканский бюджет всегда была на повестке дня. За первое полугодие 2024 года было собрано налогов только треть от плана, что явилось антирекордом за прошедшие 23 года. Даже во время мирового финансового кризиса и в ковидные годы исполнение плана в первом полугодии не было таким критически низким.

AZATTYQ . ORG . «Сегодня вы заберёте воду, а что будет завтра». Как спасти Сырдарью и всё живое вдоль её течения?» — Доктор PhD, эколог и эксперт по водным ресурсам, руководитель Центра экосистемных решений EcoMind Арман УТЕПОВ верит в то, что Сырдарью, а с нею Арал может спасти так называемый экосистемный подход. Он также считает, что среди прочего на реке необходимо убирать все гидротехнические сооружения, которые сравнивает с тромбами в живом организме. В интервью Азаттыку Утепов размышляет об экологическом состоянии Сырдарьи и Арала и о том, почему спасением водных ресурсов Казахстана необходимо заниматься прямо сейчас — Это большая удача, что казахский язык не перешел на какой-то из неграмотных вариантов латиницы. Напомню, были предложены три алфавита, и все они показали некомпетентность тех, кому поручили данную работу.

SPIK . KZ . «Выйдет ли казахский язык из переходного периода, в котором он застрял?» — В своем недавнем Послании народу глава государства обошел стороной языковую тему, хотя прежде она всегда присутствовала в таких его выступлениях. Это, конечно, не означает, что реформы в данной сфере отодвинуты на периферию внимания властей, но возможна смена акцентов, и явно не пользу перехода на латинский алфавит. Обсудить его будущее в Казахстане, а именно то, при каких условиях может состояться такой переход, мы решили с лингвистом и публицистом Дастаном ЕЛЬДЕСОВЫМ.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему казахстанские студенты выбирают вузы Китая и России» — Только за последние два года количество казахстанских студентов, обучающихся в вузах России, составило порядка 67 тыс. человек. И это самый высокий показатель среди иностранных студентов, обучающихся в России. На втором месте по популярности – Китай, где сейчас учатся более 14 тысяч человек. Много это или мало? И какова специфика образования в Китае?

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – «Прошлое ради будущего. Дух номадизма» — Несмотря на то, что на протяжении тысячелетий наш народ сталкивался с серьезными вызовами и настоящими трагедиями, мы сумели сохранить свою идентичность. Более того, к духу свободы, рожденному в глубине веков, стали приобщаться другие народы и народности. В итоге сейчас сложилось единое казахстанское общество. Возможно, внутри него есть некоторые противоречия, но объединяющих факторов больше. И для того, чтобы понять это, необходимо взглянуть в ту самую Историю, которая всех нас делает одним народом — народом Казахстана.

ORDA . KZ . «Убийства, коррупция, нефть и Назарбаев: что экс-посол США вспоминает о Казахстане» — В начале сентября бывший посол США в Казахстане Ларри НЭППЕР опубликовал на портале Eurasianet большую статью в двух частях, в которой поделился воспоминаниями о своей работе в нашей стране. В первой части этих мини-мемуаров дипломат рассказал о русской прослушке, взбучке от Назарбаева и казахском гостеприимстве. Orda.kz публикует сокращённый перевод второй части статьи — в которой Нэппер повествует о таинственных смертях, коррупционном скандале и штанах Дональда Рамсфелда. В начале нулевых отношения между Казахстаном и США осложняли разногласия по поводу демократии и защиты прав человека. Американских и европейских дипломатов не устраивало, что Нурсултан НАЗАРБАЕВ сурово преследовал политических оппонентов.

TENGRINEWS . KZ . «О проблемах с дорогами, старых поездах и коррупции. Интервью с министром транспорта» — Состояние дорог, устаревшие поезда и проблемы с авиацией — эти вопросы вызывают много критики среди казахстанцев. В интервью министр транспорта Марат КАРАБАЕВ ответил, как правительство собирается решать накопившиеся проблемы и какие вызовы стоят перед транспортной отраслью — На первом месте стоит превышение скорости, которое составляет 37 процентов причин всех аварий. На выезд на встречную полосу приходится 13 процентов, а несоблюдение дистанции вызывает еще 10 процентов ДТП. Таким образом, 60 процентов происшествий связаны с нарушением правил дорожного движения. Остальные 40 процентов тоже в большинстве случаев вызваны различными нарушениями этих правил.

CARAVAN . KZ . «От ненужного хлама до миллиардных прибылей: как магазины фиксированных цен манипулируют нашими покупками» — Ничто так не опустошает кошелек, как желание побольше сэкономить. Маркетологи давно изучили это свойство человеческой психики и хорошо этим манипулируют. Как нам не попасться на их уловки? «Все по 200 тенге», «Все по 350» или «300.500.1000». Вывески нередко менялись каждые несколько месяцев, в зависимости от курса доллара, округленного до «красивой» цифры.

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