«Почему Казахстану нужно теневое правительство». «Волки сыты и овцы целы – это дипломатический принцип, на войне так не бывает». «Казахстан предлагает полноценную интеграцию Европы и Азии». «Мусорный коллапс: если свалки горят, значит это кому-то нужно?»

Сетевой Казахстан 19 сентября 2024г.

EXCLUSIVE . KZ . Эдуард МУХАМЕДЖАНОВ, доктор юридических наук, профессор, г.н.с. НИИ «Публичного права» Каспийского университета – «Почему Казахстану нужно теневое правительство» — Президент ТОКАЕВ презентовал своё ежегодное послание в парламенте ввиду того, что это высший представительный орган государства как бы представляющий казахстанское общество в его «многообразии». Комментарии разнообразны – от восторга до сдержанной критики. Есть и те, кто любое Послание воспринимает как прожектёрскую программу, не связанную с реальными запросами общества и страны. Однако, есть способ – это изменить. Факт такого нигилизма объясняет 30-летний период нашей государственности, когда тексты посланий очень хорошо были приспособлены для раздачи обещаний, но не для реального и точного их исполнения.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Волки сыты и овцы целы – это дипломатический принцип, на войне так не бывает» — «Арбаны да сындырмай, өгізді де өлтірмей» («и арбу не сломать, и быка не убить»). Именно эту казахскую поговорку я вспомнил слушая ответы президента ТОКАЕВА вопрос своего германского коллеги Олафа ШОЛЬЦА, который в эти дни побывал в Астане. Такое дипломатически выдержанное и политически консенсусное определение казахи обычно используют, когда имярек желает учесть интересы обоих конфликтующих сторон, не желая быть обвиненным в аффилированности к одной из них, как говорится, всем сестрам по серьгам, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Хотя возникает вполне резонный вопрос: а почему, зная специфику отношений Казахстана с двумя воюющими странами, немецкий канцлер задал такой вопрос только казахтанскому президенту? Почему он публично (как это было с Токаевым) не поинтересовался об этом у президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, когда встречался с ним за день до этого в хлебном городе Ташкенте? Или позиция Узбекистана относительно украинско-российского военного конфликта не так важна для Германии (читай: для всего Европейского союза)?

ZAKON . KZ . «Казахстан предлагает полноценную интеграцию Европы и Азии» — Выступая на саммите «Центральная Азия – Германия», президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ предложил интеграцию Транскаспийского транспортного маршрута (ТМТМ) с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) для поддержания растущих объемов торговли между Востоком и Западом. По словам главы государства Касым-Жомарт Токаева, стратегическое расположение Казахстана делает его ключевым внутрирегиональным центром торговли и логистики в Евразии. Средний коридор (Middle Corridor – так еще называют ТМТМ) в настоящее время является самым коротким и надежным маршрутом в Европу с потенциальной пропускной способностью до 10 млн тонн грузов.

SPIK . KZ . Сауле ИСАБАЕВА – «Рейтинги акимов: почему им далеко до объективности? Часть 2-я» — На прошлой неделе вместе с политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ мы пытались разобраться в рейтингах акимов, которые то и дело публикуются в Казахстане: какие из них заслуживают доверия, в каких составители допускают методологические ошибки, а какие и вовсе являются пустышками, рассчитанными на пиар отдельных руководителей. В продолжение этого разговора мы решили затронуть такой вопрос: возможно ли в принципе провести качественное ранжирование глав регионов в казахстанских реалиях? — Можно, конечно, заменить пару-тройку человек, но вопрос: на кого? К тому же президент страны ввел правило — не просто увольнять людей, а заставлять их работать. Ведь многое зависит от требовательности центра, его умения адекватно видеть ситуацию на местах, прислушиваться к запросам жителей.

GOLOS — NARODA . KZ . «Мусорный коллапс в Казахстане: если свалки горят, значит это кому-то нужно?» — Мусор в Казахстане стал предметом повышенной опасности. Он заполняет города, он горит на вполне себе официальных мусорных полигонах и на неофициальных свалках возле населенных пунктов. Между тем, из года в год чиновники рассуждают о том, что бытовые отходы должны стать дополнительным источником дохода для Казахстана. Сбудутся ли когда-нибудь эти планы? И кто виноват в том, что полигоны в Казахстане горят с незавидной регулярностью попытался понять «Голос народа».

ORDA . KZ . «Школу для одарённых детей «Бобек» превращают в инклюзивную. Родители против» — В редакцию Orda.kz обратились родители учащихся образовательного центра «Бобек». Они крайне встревожены планами Минпросвещения по превращению школы в инклюзивную. Кроме того, некоторые из них считают, что реорганизация школы — это хитрый план по отчуждению её шикарной территории. Центр «Бобек» был основан в 1997 году Сарой НАЗАРБАЕУВОЙ и официально был направлен на физическое оздоровление детей, их духовное развитие и образование. В 2001 году Сара Назарбаева инициировала проект нравственно-духовного образования «Самопознание». Финансировался центр из республиканского бюджета. Обучение в нём было и остаётся бесплатным. Но есть нюансы: родители платят за питание и развозку. В месяц на это уходит около 60–70 тысяч тенге.

«Экоактивисты Алматы пытаются спасти яблоневые сады от алчных застройщиков и чиновников» — Алматинские экоактивисты провели для журналистов пресс-тур «Яблоневые сады Алматы — не всё потеряно». Тур охватил территории бывшего совхоза «Горный гигант», сады КИЗ, районы Каменское плато и Ремизовка. Это немногие зоны, где ещё уцелели яблоневые сады в границах города Алматы, сообщает корреспондент Orda.kz.

TIME . KZ . «Ни купить, ни продать, ни родиться» — Чем сейчас живёт население капшагайского Сингапура? Готовы ли наречённые горожане в масштабах своего двора строить умный мегаполис будущего? Жители нового города Алатау в Алматинской области, а точнее новоиспеченных его микрорайонов, сейчас словно подвисли в воздухе. Статус горожан греет душу, и только: в цифровых базах этих людей пока нет. Им недоступны никакие сделки и изменения в статусе. Ни кредит взять, ни рассрочку оформить! И когда народ обратно развиртуализируют, не знает никто.

FORBES . KZ . «Как 26-летний казахстанец создал одну из самых скачиваемых мобильных игр в СНГ» — Несколько лет назад мировое технологическое сообщество заговорило о метавселенных – виртуальном пространстве, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары… Заядлый любитель игр данного жанра 26-летний Роман ЛИНЕЙЦЕВ, участник рейтинга Forbes Kazakhstan «30 до 30», не сомневается в том, что игровой жанр будет становиться еще популярнее за счет роста индустрии мобильных игр в целом. К слову, по данным Mordor Intelligence, размер рынка мобильных игр оценивается в $100,54 млрд в 2024 году и, как ожидается, достигнет $164,81 млрд к 2029 году, то есть среднегодовой темп роста составит 10,39 %. В 2022-м Роман запустил собственную мобильную игру Grand Mobile. За два года его игра многократно занимала первое место в топах Google Play и App Store. Хотя пока она существует только в русскоязычной версии, но смогла набрать свыше 55 млн скачиваний, более 5 млн уникальных пользователей, ежедневно в нее играет более 500 тыс. человек. А обороты компании исчисляются миллионами долларов в месяц. Как вчерашний геймер смог построить такую компанию?

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.