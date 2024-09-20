«Кто придет на смену Токаеву? Следующие президентские выборы будут уже через пять лет». «Наш энергетический переход: два ракурса строительства АЭС». «Теперь не казахи, а узбеки – главные животноводы в Центральной Азии?». «Что мешает бизнесу в Казахстане расти?»

KZ.MEDIA. «Кто придет на смену Токаеву? Следующие президентские выборы будут уже через пять лет» — Одной из любопытных и одновременно шокирующих особенностей «Нового Казахстана» является исключительность Касым-Жомарта ТОКАЕВА как главы государства. В подтверждение наших слов сошлемся на казахстанские государственные, Одной из любопытных и одновременно шокирующих особенностей «Нового Казахстана» является исключительность Касым-Жомарта ТОКАЕВА как главы государства. Провластные и просто нейтральные средства массовой информации – там нынешнего главного обитателя Акорды очень часто упоминают лишь по должности, опуская при этом имя, отчество и фамилию. Из-за этого более чем частого умолчания вольно или невольно создается ощущение, что Токаев мало того, что является единственным в истории республики главой государства и что у него не было предшественника в лице Нурсултана НАЗАРБАЕВА, но и что он будет править вечно…
NOMAD.KZ. Данияр АШИМБАЕВ – «Атомный потенциал Казахстана» — Одни противники АЭС упирают на экологические риски, другие — на экономические, третьи — на геополитические. Вторые при этом как-то быстро переходят на необходимость инвестировать в ветряные и солнечные станции, что несколько нивелирует их аргументы. Третьи выступают не против АЭС вообще, а против проекта Росатома, что очень легко объяснить исходя из источников их финансирования. А вот первые, которые за экологию, во многом исходят из атомофобии, подменяя понятия атомной энергии и ядерного оружия. В Казахстане есть печальный опыт Семипалатинского испытательного полигона… Ядерная энергетика и атомная промышленность — это не принципиально новые и неизвестные для Казахстана отрасли, а сферы, где у нас есть мощные научная, технологическая, сырьевая и перерабатывающая база и огромный опыт, причем интегрированный в мировую науку и экономику. Есть своя радиационная медицина и экология, законодательство, уполномоченный орган. Развивается система подготовки кадров.
RATEL.KZ. Жарас АХМЕТОВ – «Наш энергетический переход: два ракурса строительства АЭС» — Нам предлагают принять решение без рассмотрения всех альтернатив, без независимых оценок и анализа, вне единой продуманной концепции развития отрасли. Намедни мне позвонили из министерства национальной экономики и спросили про мое отношение к строительству АЭС. Я ответил, что все еще не определился. На проблему строительства АЭС можно посмотреть с двух ракурсов: первый — необходимости развития энергетических мощностей; второй – невнятно проговоренных общественных опасений, большей частью, так или иначе, связанных с высоким уровнем коррупции в Казахстане. Если эти два ракурса совместить, то получится третья точка зрения: новые мощности, генерирующие электроэнергию, нужны, но не меньше, а даже больше, нужны институциональные преобразования. И их следует проводить прежде или хотя бы одновременно со строительством АЭС.
FORBES.KZ. Елена ТУМАШОВА – «Что мешает бизнесу в Казахстане расти?» — «Какие возможности вы видите для увеличения доходов в два раза и верите ли в удвоение ВВП к 2029 году? Каков инвестиционный климат в Казахстане?» — такие вопросы поставил модератор, издатель Forbes Kazakhstan Арманжан БАЙТАСОВ перед участниками одной из панельных сессий на прошедшем 19 сентября в Алматы Kazakhstan Growth Forum. Цель увеличить объем национальной экономики в два раза, до $450 млрд, к 2029 году за счет стабильного экономического роста на уровне 6-7%, отметим, обозначил в своем послании в сентябре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Экономист Ораз ЖАНДОСОВв считает, что с точки зрения цифр добиться такой цели не удастся, если считать в реальном выражении с «оглядкой» на инфляцию — как и полагается. «Это исходя из трендов, которые сейчас наблюдаются. Но если случится чудо и что-то изменится, то потенциально цифры достижимы», — уточнил спикер. Владелец Aitas Group Серик ТОЛУКПАЕВ не изменил своего мнения на этот счет, которое он, по его словам, высказывал год назад: экономика страны вырастет на 3,5% в 2024 году. «Я говорил об этом осенью 2023 года, думаю, к этому мы и придем. Потому что делать то же самое и ожидать другого результата очень странно», — обосновал свою позицию бизнесмен.
SPIK.KZ. Женис БАЙХОЖА – «Теперь не казахи, а узбеки – главные животноводы в Центральной Азии?» — Если на закате советской эпохи Казахстан более чем вдвое превосходил Узбекистан по численности КРС и в три с половиной раза по количеству овец и коз, то за годы независимости ситуация коренным образом изменилась. По состоянию на конец прошлого года наши южные соседи, согласно официальной статистике, имели крупного рогатого скота в 2, а мелкого – в 1,3 раза больше, чем мы. Да, лошадей и верблюдов там меньше, чем у нас, но если брать в целом, то можно сделать вывод, что Узбекистан отобрал у Казахстана статус главной «животноводческой державы» Центральной Азии.
CARAVAN.KZ. «Более миллиарда тенге украли чиновники по программе переселения граждан из южных в северные области РК» — Почему большие программы в Казахстане проваливаются? Генеральная прокуратура РК выявила «вопиющие факты» злоупотреблений и хищений. Затея была правильной. Исполнение программы – как обычно: без коррупции не обошлось. Куда же без неё, родимой. Сначала несколько цитат от надзорников. «Переселенцами числились подставные лица, а документы оформляли на заведомо непригодное для проживания жилье либо аварийные здания, которые приобретали по низким ценам. В отдельных случаях граждане даже не знали, что по документам их переселили. Такие факты выявлены в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской областях, а также в областях Абай и Улытау… В Успенском районе Павлодарской области работник Центра трудовой мобильности находил дешевые дома и предлагал переселенцам их покупать по завышенной цене, забирая часть полученных от государства денег. Идет досудебное расследование, работник центра под домашним арестом». Прокуроры начали уже 20 досудебных расследований.
ORDA.KZ. ««Жертвы старого Казахстана» создают собственный комитет по возврату активов» — 19 сентября активисты движения «Жертвы старого Казахстана» провели пресс-конференцию, на которой они объявили, что создают общественный комитет по возврату активов. Почему у них возникли вопросы к аналогичному комитету при Генпрокуратуре и какими кейсами они уже занимаются, рассказывает Orda.kz. Как заявил на пресс-конференции общественник Жаркын КУРЕНТАЕВ, основная претензия к Комитету по возврату активов при Генпрокуратуре — это его отчёты.
INFORMBURO.KZ. «Вернуть апорт, или Как яблоневые сады могут спасти Алматы от смога» — О последствиях вырубки яблоневых садов и попытках возродить фруктовый символ Алматы. Яблоневые сады на протяжении почти 100 лет не только придавали уникальность облику Алматы, но и были частью экологического щита, гарантирующего городу-саду чистый воздух. Уникальные яблоневые насаждения на территории бывшего совхоза «Горный гигант» и Казахского института земледелия (КИЗ) в районах Каменского плато и Ремизовки до сих пор приносят обильные урожаи.
«Казахстан вошёл в число стареющих стран – социолог» — Как доля пожилого населения влияет на экономику и что нужно менять в стране, чтобы старикам жилось лучше. По официальным данным, на 1 сентября 2024 года в Казахстане насчитывается 2 млн 405 тысяч пенсионеров. Средний размер совокупной пенсии – 131 872 тенге, в том числе солидарной – 89 275 тенге, базовой – 42 597 тенге. Пенсии в Казахстане не самые плохие хотя бы в сравнении с аналогичными пособиями на постсоветском пространстве. Но этого явно недостаточно для обеспечения достойной старости казахстанцев.
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