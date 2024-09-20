«Кто придет на смену Токаеву? Следующие президентские выборы будут уже через пять лет». «Наш энергетический переход: два ракурса строительства АЭС». «Теперь не казахи, а узбеки – главные животноводы в Центральной Азии?». «Что мешает бизнесу в Казахстане расти?»

Сетевой Казахстан 20 сентября 2024г.

KZ . MEDIA . «Кто придет на смену Токаеву? Следующие президентские выборы будут уже через пять лет» — Одной из любопытных и одновременно шокирующих особенностей «Нового Казахстана» является исключительность Касым-Жомарта ТОКАЕВА как главы государства. В подтверждение наших слов сошлемся на казахстанские государственные, Одной из любопытных и одновременно шокирующих особенностей «Нового Казахстана» является исключительность Касым-Жомарта ТОКАЕВА как главы государства. Провластные и просто нейтральные средства массовой информации – там нынешнего главного обитателя Акорды очень часто упоминают лишь по должности, опуская при этом имя, отчество и фамилию. Из-за этого более чем частого умолчания вольно или невольно создается ощущение, что Токаев мало того, что является единственным в истории республики главой государства и что у него не было предшественника в лице Нурсултана НАЗАРБАЕВА, но и что он будет править вечно…

NOMAD . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Атомный потенциал Казахстана» — Одни противники АЭС упирают на экологические риски, другие — на экономические, третьи — на геополитические. Вторые при этом как-то быстро переходят на необходимость инвестировать в ветряные и солнечные станции, что несколько нивелирует их аргументы. Третьи выступают не против АЭС вообще, а против проекта Росатома, что очень легко объяснить исходя из источников их финансирования. А вот первые, которые за экологию, во многом исходят из атомофобии, подменяя понятия атомной энергии и ядерного оружия. В Казахстане есть печальный опыт Семипалатинского испытательного полигона… Ядерная энергетика и атомная промышленность — это не принципиально новые и неизвестные для Казахстана отрасли, а сферы, где у нас есть мощные научная, технологическая, сырьевая и перерабатывающая база и огромный опыт, причем интегрированный в мировую науку и экономику. Есть своя радиационная медицина и экология, законодательство, уполномоченный орган. Развивается система подготовки кадров.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Наш энергетический переход: два ракурса строительства АЭС» — Нам предлагают принять решение без рассмотрения всех альтернатив, без независимых оценок и анализа, вне единой продуманной концепции развития отрасли. Намедни мне позвонили из министерства национальной экономики и спросили про мое отношение к строительству АЭС. Я ответил, что все еще не определился. На проблему строительства АЭС можно посмотреть с двух ракурсов: первый — необходимости развития энергетических мощностей; второй – невнятно проговоренных общественных опасений, большей частью, так или иначе, связанных с высоким уровнем коррупции в Казахстане. Если эти два ракурса совместить, то получится третья точка зрения: новые мощности, генерирующие электроэнергию, нужны, но не меньше, а даже больше, нужны институциональные преобразования. И их следует проводить прежде или хотя бы одновременно со строительством АЭС.

FORBES . KZ . Елена ТУМАШОВА – «Что мешает бизнесу в Казахстане расти?» — «Какие возможности вы видите для увеличения доходов в два раза и верите ли в удвоение ВВП к 2029 году? Каков инвестиционный климат в Казахстане?» — такие вопросы поставил модератор, издатель Forbes Kazakhstan Арманжан БАЙТАСОВ перед участниками одной из панельных сессий на прошедшем 19 сентября в Алматы Kazakhstan Growth Forum. Цель увеличить объем национальной экономики в два раза, до $450 млрд, к 2029 году за счет стабильного экономического роста на уровне 6-7%, отметим, обозначил в своем послании в сентябре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Экономист Ораз ЖАНДОСОВв считает, что с точки зрения цифр добиться такой цели не удастся, если считать в реальном выражении с «оглядкой» на инфляцию — как и полагается. «Это исходя из трендов, которые сейчас наблюдаются. Но если случится чудо и что-то изменится, то потенциально цифры достижимы», — уточнил спикер. Владелец Aitas Group Серик ТОЛУКПАЕВ не изменил своего мнения на этот счет, которое он, по его словам, высказывал год назад: экономика страны вырастет на 3,5% в 2024 году. «Я говорил об этом осенью 2023 года, думаю, к этому мы и придем. Потому что делать то же самое и ожидать другого результата очень странно», — обосновал свою позицию бизнесмен.

SPIK . KZ . Женис БАЙХОЖА – «Теперь не казахи, а узбеки – главные животноводы в Центральной Азии?» — Если на закате советской эпохи Казахстан более чем вдвое превосходил Узбекистан по численности КРС и в три с половиной раза по количеству овец и коз, то за годы независимости ситуация коренным образом изменилась. По состоянию на конец прошлого года наши южные соседи, согласно официальной статистике, имели крупного рогатого скота в 2, а мелкого – в 1,3 раза больше, чем мы. Да, лошадей и верблюдов там меньше, чем у нас, но если брать в целом, то можно сделать вывод, что Узбекистан отобрал у Казахстана статус главной «животноводческой державы» Центральной Азии.

CARAVAN . KZ . «Более миллиарда тенге украли чиновники по программе переселения граждан из южных в северные области РК» — Почему большие программы в Казахстане проваливаются? Генеральная прокуратура РК выявила «вопиющие факты» злоупотреблений и хищений. Затея была правильной. Исполнение программы – как обычно: без коррупции не обошлось. Куда же без неё, родимой. Сначала несколько цитат от надзорников. «Переселенцами числились подставные лица, а документы оформляли на заведомо непригодное для проживания жилье либо аварийные здания, которые приобретали по низким ценам. В отдельных случаях граждане даже не знали, что по документам их переселили. Такие факты выявлены в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской областях, а также в областях Абай и Улытау… В Успенском районе Павлодарской области работник Центра трудовой мобильности находил дешевые дома и предлагал переселенцам их покупать по завышенной цене, забирая часть полученных от государства денег. Идет досудебное расследование, работник центра под домашним арестом». Прокуроры начали уже 20 досудебных расследований.

ORDA . KZ . ««Жертвы старого Казахстана» создают собственный комитет по возврату активов» — 19 сентября активисты движения «Жертвы старого Казахстана» провели пресс-конференцию, на которой они объявили, что создают общественный комитет по возврату активов. Почему у них возникли вопросы к аналогичному комитету при Генпрокуратуре и какими кейсами они уже занимаются, рассказывает Orda.kz. Как заявил на пресс-конференции общественник Жаркын КУРЕНТАЕВ, основная претензия к Комитету по возврату активов при Генпрокуратуре — это его отчёты.

INFORMBURO . KZ . «Вернуть апорт, или Как яблоневые сады могут спасти Алматы от смога» — О последствиях вырубки яблоневых садов и попытках возродить фруктовый символ Алматы. Яблоневые сады на протяжении почти 100 лет не только придавали уникальность облику Алматы, но и были частью экологического щита, гарантирующего городу-саду чистый воздух. Уникальные яблоневые насаждения на территории бывшего совхоза «Горный гигант» и Казахского института земледелия (КИЗ) в районах Каменского плато и Ремизовки до сих пор приносят обильные урожаи.

«Казахстан вошёл в число стареющих стран – социолог» — Как доля пожилого населения влияет на экономику и что нужно менять в стране, чтобы старикам жилось лучше. По официальным данным, на 1 сентября 2024 года в Казахстане насчитывается 2 млн 405 тысяч пенсионеров. Средний размер совокупной пенсии – 131 872 тенге, в том числе солидарной – 89 275 тенге, базовой – 42 597 тенге. Пенсии в Казахстане не самые плохие хотя бы в сравнении с аналогичными пособиями на постсоветском пространстве. Но этого явно недостаточно для обеспечения достойной старости казахстанцев.

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