Синьцзян: передовой рубеж сотрудничества Китая с Казахстаном

СУАР – главный регион КНР в партнерстве с РК

В июле этого года успешно прошел Третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва, который полностью продемонстрировал решительную приверженность Китая неуклонно расширять открытость и содействовать высококачественному развитию за счет высокоуровневого внешнего взаимодействия. Синьцзян, являющийся главными воротами открытия Китая на запад и ключевой зоной Экономического пояса Шелкового пути, в полной мере использует преимущества своего географического положения, политики и ресурсов, продолжает углублять и расширять открытость на более высоком уровне, активно способствуя созданию «золотого коридора» между Азией и Европой и выступая ключевым пунктом открытия на Запад. За первые семь месяцев этого года общий объем внешней торговли Синьцзяна составил 253,27 миллиарда юаней (около $35,65 млрд), что на 39,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, демонстрируя устойчивую тенденцию к улучшению. По мере того как Синьцзян продолжает высококачественное совместное строительство инициативы «Один пояс и один путь», поезда Китай-Европа становятся более частыми и доступными, экономика приграничных районов процветает, а новые отрасли, виды деятельности и модели бизнеса активно развиваются. Это способствует не только улучшению благосостояния местного населения, но и открывает новые возможности для стран, находящихся вдоль маршрута.

ЦЗЯН ВЭЙ, генеральный консул КНР в Алматы. (Фото: генконсульство КНР в Алматы)

Казахстан является местом, где впервые выдвинули инициативу «Один пояс и один путь», и первой остановкой на пути открытия Синьцзяна на Запад. Более 1700 километров границы между Китаем и Казахстаном расположены в Синьцзяне, что обеспечивает естественные географические преимущества для сотрудничества между Синьцзяном и Казахстаном, а также дополняющие особенности экономики и схожие культурные основы. В последние годы обмены на всех уровнях между двумя сторонами стали более активными, сотрудничество в различных областях углубляется, и достигнуты значительные результаты.

Во-первых, укрепление «плотности» местных связей. СУАР и Казахстан наладили партнерские отношения между девятью городами. После установления побратимских отношений между СУАР и Алматинской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Жетысуской областями в 2023 году обе стороны активно используют свои отраслевые преимущества, делятся возможностями развития, расширяют пространство для сотрудничества и способствуют выведению развития региональных обменов на «скоростное движение». Частые взаимные визиты правительственных и деловых делегаций обеих сторон, подписание ряда соглашений в таких сферах, как торговля, транспорт, инфраструктура, трансграничная логистика, сельское хозяйство и туризм, значительно способствуют высококачественному развитию инициативы «Один пояс и один путь» и непрерывно придают региональный импульс китайско-казахстанским отношениям на высоком уровне.

Во-вторых, увеличение «скорости» практического сотрудничества. Синьцзян неизменно играет ведущую роль в сотрудничестве Китая с Казахстаном. За январь–июль этого года объем торговли Синьцзяна с Казахстаном составил $13,9 млрд, увеличившись на 33,8%, что составляет почти 55% объема двусторонней торговли. В ноябре прошлого года была официально открыта Китайская (Синьцзянская) зона свободной торговли, а Китайско-Казахстанский международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» воспользовался возможностями для расширения трансграничной торговли и инвестиций с помощью практических мер поддержки и льготной политикой. По состоянию на август этого года, количество посетителей центра превысило 4 миллиона человек, что на 81% больше по сравнению с прошлым годом. В первой половине 2024 года более 200 тысяч автомобилей китайских брендов были экспортированы через пограничные пункты Хоргос и Алашанькоу в Казахстан и другие страны мира, что придало новый импульс росту торговли между Китаем и Казахстаном и стабильности глобальных цепочек поставок. Такие мероприятия, как VIII ЭКСПО «Китай-Евразия», III Форум межрегионального сотрудничества Казахстан-Китай и XIX Выставка китайских товаров в Казахстане, предоставили важные площадки для углубления взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Казахстаном.

В-третьих, улучшение «интеграции» взаимосвязанности. СУАР и Казахстан имеют семь круглогодичных пограничных пунктов пропуска, пять трансграничных нефтегазопроводов и две железнодорожные линии. По состоянию на август этого года через железнодорожные погранпереходы Хоргос и Алашанькоу прошло более 10 тысяч грузовых поездов в рамках маршрута «Китай-Европа» (Центральная Азия), что на 9% больше по сравнению с прошлым годом. На территории Казахстана идет активное строительство третьей трансграничной железной дороги между Китаем и Казахстаном «Тачэн–Аягоз», в августе этого года в Урумчи был официально открыт логистический центр системы МДП (Международные дорожные перевозки, TIR), а TIR-сообщение между Алматы и Или стало двусторонним. Постепенно формируется интегрированная транспортная схема «соединения точек в линии» и «сплетения линий в сеть» между двумя странами.

В-четвертых, выявляется «технологичность» промышленного сотрудничества. СУАР и Казахстан продолжают раскрывать потенциал в таких новых сферах, как современное сельское хозяйство, трансграничная электронная коммерция и возобновляемые источники энергии. Стороны активно развивают всестороннее, многоуровневое и широкомасштабное научно-техническое сотрудничество через совместные научные исследования, академические обмены, подготовку кадров и продвижение технологий, что способствует повышению уровня инновационной активности. В июне этого года в Урумчи прошел Форум научно-технического сотрудничества «Китай (Синьцзян)-Центральная Азия», на котором Синьцзян и страны Центральной Азии, включая Казахстан, достигли важного консенсуса по созданию взаимовыгодных научно-технических партнерских отношений. Кроме того, университеты двух сторон активно обмениваются студентами, создают Институты Конфуция и Школу Шелкового Пути, способствуя подготовке кадров по программе «Китайский язык плюс профессиональные навыки», что отвечает современным потребностям социального развития Китая и Казахстана.

В-пятых, повышение уровня «открытости» общественных обменов. С ноября прошлого года действует соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Китаем и Казахстаном. В этом и следующем году стороны организуют «Год туризма Казахстана в Китае» и «Год туризма Китая в Казахстане», что усиливает интерес к двустороннему туризму, способствует взаимопониманию между народами двух стран и укрепляет социальную основу дружбы в Китае и Казахстане. Синьцзян постоянно увеличивает интенсивность «приглашения внутрь» и «выезда наружу», активно продвигает инициативы по упрощению пограничного режима и улучшению качества туристических услуг, а также расширяет возможности туризма способом кино и телевидения для процветания трансграничного туризма между Китаем и Казахстаном. За январь–июль этого года Синьцзян принял 165 миллионов отечественных и иностранных туристов, и Казахстан занял первое место среди стран-источников въездного туризма.

В июле этого года по приглашению Президента РК К.К. Токаева Председатель КНР Си Цзиньпин совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Лидеры двух стран предприняли новые шаги в планировании всестороннего сотрудничества, что придало мощный импульс высококачественному развитию китайско-казахстанских отношений. Генеральное консульство готово совместно с казахстанской стороной в полной мере реализовать важные договоренности между лидерами двух стран, усилить сопряжение стратегий развития Синьцзяна и Казахстана, делиться плодами реформ и развития Синьцзяна, чтобы раскрылся «золотой эффект» Синьцзяна как «золотого коридора» между Азией и Европой для повышения «золотой ценности» китайско-казахстанских отношений вечного всестороннего стратегического партнерства.

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