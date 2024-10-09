«Новый рейтинг влиятельных Forbes Kazakhstan: «цифровые» бизнесмены врываются в чарт». «Когда начнётся реальный процесс возврата активов?». «Выгорание, отсутствие кадров и низкие зарплаты: что происходит с журналистикой в Казахстане»

Сетевой Казахстан 9 октября 2024г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ, прибывший с рабочим визитом в Москву, принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Президент Казахстана поблагодарил Владимира ПУТИНА за традиционно теплый прием и плодотворную работу России в ходе председательства в СНГ. Глава государства отметил, что для Казахстана дальнейшее укрепление потенциала СНГ как авторитетной международной организации, созданной на основе Алма-Атинской Декларации 1991 года, является безусловным приоритетом.

FORBES . KZ . «Новый рейтинг влиятельных Forbes Kazakhstan: «цифровые» бизнесмены врываются в чарт» — В новом октябрьском номере журнала Forbes Kazakhstan опубликован рейтинг самых влиятельных казахстанских бизнесменов. Рассказываем, какие изменения произошли в списке: кто впервые попал в рейтинг, у кого позиция снизилась, а чье влияние стало больше. Из трёх новичков списка двое — Арсен Томский и Рауан Кенжеханулы — представляют сегмент цифровых технологий… Ну и главное: вершину опять захватил глава KAZ Minerals Владимир КИМ.

EXCLUSIVE . KZ . «Когда начнётся реальный процесс возврата активов?» — С принятия в Казахстане закона «О возврате государству незаконно приобретённых активов» прошло уже чуть больше года. За это время «Антикор» смог вернуть в основном только те активы, которые приватизировал Кайрат Сатыбалды. Из вернувшихся в страну активов на общую сумму 1,09 трлн тенге ему принадлежало 72%. У остальных же олигархов власти пока не спешат отбирать нечестно нажитое. Почему? Ответ частично кроется в механике работы этого закона. Возвращение незаконно отобранных активов – это, безусловно, не уникальное изобретение Казахстана. Коррупция и незаконные действия олигархата возможны везде, и поэтому отслеживанием приватизаций и возвратом украденных капиталов занимаются власти различных стран мира.

TIME . KZ . Лэйла ТАСТАНОВА — «Каждый слышит, как он дышит, или Не задавайте глупых вопросов!» — Министр энергетики Алмасадам САТКАЛИЕВ не устает гарантировать, что строительство и эксплуатация АЭС будут абсолютно безопасными. А первый вице-премьер Роман СКЛЯР уже обрисовал примерные сроки начала возведения атомной станции. Обо всем этом они рассказали во вторник на пресс-конференции в правительстве.

«Чем дальше в лес, тем меньше насаждений» — Глава кабмина уличил акиматы во лжи. Некоторые чиновники, как выяснилось, занимаются приписками, предоставляя красивую статистику о высаженных сеянцах и посаженных деревьях. За это они будут наказаны. Вопросы увеличения государственного лесного фонда обсудили во вторник на заседании правительства.

ORDA . KZ . «Семь тысяч конкурсов за полгода: зачем тендермены ломают систему госзакупок в Казахстане» — После публикаций, посвящённых весьма странным конкурсам в сфере туризма в Алматы и Астане, Orda.kz решила проверить, нет ли таких странностей в других регионах. И в большинстве регионов, именно в туризме, мы странностей не нашли. Разве что в Шымкенте… И в итоге именно этот шымкентский контракт вывел нас на целую сеть тех, кого принято называть тендерменами.

CARAVAN . KZ . «Девушки портят статистику: депутаты предложили переориентировать на мужчин обучение в сельскохозяйственных вузах» — На днях депутаты Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» направили запрос премьер-министру Олжасу БЕКТЕНОВУ. По их мнению, девушки, получающие гранты на аграрные специальности, портят статистику трудоустройства в сельском хозяйстве. Как указано в депутатском запросе, сегодня дефицит аграрных специалистов в сельской местности стал кричащей проблемой. По официальным данным, в 23 вузах страны на аграрные специальности обучаются 7 653 студента. Причем подавляющее большинство (6 185 человек) получают государственные гранты. Однако из общего числа студентов 60 % — девушки. И именно это, по мнению депутатов, мешает эффективному трудоустройству молодых специалистов в аграрном секторе. По статистике, представительницы женского пола вовсе не планируют работать в полях или фермах. Их цель — диплом в кармане и городская прописка.

LITER . KZ . «Выгорание, отсутствие кадров и низкие зарплаты: что происходит с журналистикой в Казахстане» — Журналистика сегодня — это не просто профессия, это миссия. В условиях глобальных трансформаций и вызовов медиасреда претерпевает значительные изменения, а роль журналиста становится все более важной. Однако, несмотря на значимость этой работы, журналисты все чаще сталкиваются с такими проблемами, как профессиональное выгорание, нехватка кадров и низкие зарплаты. Эти вопросы становятся особенно актуальными в условиях усиливающейся конкуренции с новыми технологиями и мультиплатформенностью медиа. Как сохранить статус профессии? Как остановить утечку кадров из регионов? И как поддерживать журналистов в эти сложные времена? Об этом корреспондент Liter.kz поговорил с членом организационного комитета Astana Media Week 2024 и медиаэкспертом с многолетним опытом Махаббат ЕСЕН.

TENGRINEWS . KZ . «“Где-то здесь мы замуровали кубок“. Как школа, где учился Токаев, готовится к 100-летию» — Алматинской гимназии № 25 имени Ильяса Есенберлина в этом году исполняется 100 лет. Она известна из-за своего выпускника — в 1970 году из стен здания в Алмалинском районе «вышел» Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Мы побывали в учебном заведении, чтобы узнать, что еще делает это место по-настоящему особенным… В 1970-м старшеклассники гимназии № 25 замуровали свои послания в кубке, добавив туда фотографию с субботника, где был запечатлен и юный Касым-Жомарт Токаев. Сегодня эти письма хранятся в школьном музее.

SPIK . KZ . «Почему у казахских детей низкий уровень читательской грамотности?» — Скоро будет отмечаться 90-летие со дня рождения Герольда БЕЛЬГЕРА. Старейшая в Алматы детская библиотека имени Крылова решила приурочить к этому юбилею встречу с юными читателями. Само по себе мероприятие вряд ли бы привлекло большое внимание, если бы назавтра в социальных сетях не появилось видео, на котором выступавшие перед школьниками писатели удручённо сетуют на то, что казахские дети не проявляют никакого интереса к литературе, а женщина-библиотекарь, выполнявшая роль спикера, приводит факты в подтверждение этого мнения.

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