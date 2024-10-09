Война Миров. Харрис и Трамп: ноздря в ноздрю

В борьбе «ослов» и «слонов» нет фаворита

В американской президентской гонке нет явного лидера. При опросах как по США вообще, так и по «колеблющимся» (где побеждают то демократы, то республиканцы) штатам в частности все разрывы между Камалой Харрис и Дональдом Трампом не превышают арифметической погрешности (3%). А значит в день выборов 5 ноября (несмотря на уже начавшееся досрочное волеизъявление избирателей) победу могут определить всего несколько десятков тысяч голосов в ключевых штатах. По американской политической системе главу государства выбирают не граждане, а штаты, поэтому в каждом из них вся группа выборщиков пойдет либо за Харрис, либо за Трампа. И кто доберется до планки в 270 голосов выборщиков (из 538), тот и будет наказывать проигравших, решать проблему с госдолгом и инфляцией доллара, проводить внешнеполитическую линию.

Большинство порталов, на основе соцопросов показывающих шансы на победу, отдают небольшой перевес Камале Харрис. Но на различных международных биржах, после дебатов кандидатов в вице-президенты демократа Тима Уолза и республиканца Джей Ди Вэнса, резко повысили ставки на победу Дональда Трампа.

В американской политической традиции теледебаты вице-президентов особой роли не играют. Однако в этот раз, когда любая бабочка может перевесить чашу весов в ту или иную сторону, схватка «запасных президентов» выстрелила. Губернатор Миннесоты Уолз считается более звездным, но сенатор от Огайо его победил. И снова с минимальным разрывом: 42% голосов зрителей за «слона» (символ республиканской партии) и 41% за «осла» (символ демократов).

Сказалось то, что в республиканской партии более основательно работают с молодым поколением политиков. Сорокалетний Джей Ди Вэнс в своей положенной по регламенту заключительной двухминутной речи говорил про американскую мечту и сокращение стоимости энергоносителей, а шестидесятилетний Тим Уолз о защите демократии и лидерстве США. Самой массовой аудиторией оказались «синие воротнички» – работяги из «ржавого пояса» (пришедшие в упадок промышленные районы Среднего Запада) – и им повестка «слонов» понравилась больше.

По опросу «Emerson College» 50% избирателей в общенациональном масштабе поддерживают Харрис, а 48% Трампа. При этом 1% хотел бы другого кандидата и 1% «не определились».

Относительно «колеблющихся» штатов интрига полная. В Мичигане по замеру «The New York Times/Siena College» у Камалы Харрис 48%, у Дональда Трампа – 47%. В Висконсине действующий вице-президент опережает бывшего президента: 49% против 47%. Опрос «Fox News» в Пенсильвании: по 49% голосов у обоих. В Северной Каролине Трамп впереди Харрис: 50% на 49%.

В наблюдаемой ситуации любая серьезная ошибка одного из противоборствующих штабов, впрочем, как и любая хорошая находка, может решить исход противостояния. А еще есть «черные лебеди», чье поведение предсказать практически невозможно.

После того, как Иран на ликвидацию руководства «Хезболлы» и убийство генерала КСИР Аббаса Нилфорушана ответил ракетным ударом по территории Израиля, ближневосточная повестка ворвалась в американскую избирательную гонку. Вашингтон остается каким-никаким гегемоном, а потому с одной стороны его касается все, что происходит на планете, а с другой стороны нюансы внутриамериканской повестки кругами расходятся по миру.

Риск начала большой войны между Тегераном и Тель-Авивом ставит под удар военные базы США по всему обширному региону. В свое время и ЦРУ, и Моссад признавали, что невозможно полностью измерить боевой потенциал иранских прокси на Большом Ближнем Востоке. Плюс ряд экспертов утверждает: Корпус стражей исламской революции больше не является подчиненной структурой по отношению к высшему шиитскому духовенству ИРИ. Теперь они равноправные партнеры. Близкая в истории аналогия – это переформатирование Австрийской империи в Австро-Венгрию.

В Израиле и Белом доме в качестве целей совместного удара по Ирану фигурируют нефтяные объекты. А 91% всей экспортируемой Тегераном нефти сейчас приходится на Китай (в 2017 году показатель был 20%). Поэтому реакцию Поднебесной на обострение ситуации в крайне взрывоопасном регионе тоже нужно просчитывать.

В плане противодействия Пекину и ограничений его роста в американском истеблишменте вроде как сложился консенсус. И демократы, и республиканцы выступают за сдерживание развития КНР. Просто «ослы» предпочитают обволакивающие и удушающие действия, тогда как «слоны» не против прямолинейных акций, которые по идее могут привести к совершенно непредсказуемым последствиям.

Война в Восточной Европе тоже так или иначе присутствует в выборном информационном пространстве. Администрация Байдена/Харрис хоть и продолжает снабжать Киев оружием и деньгами, но тренд перекладывания основного бремени поддержки Украины в войне с Россией на Европу не меняет. В Брюсселе опасаются, что в случае победы Дональда Трампа данный процесс будет форсирован.

Эксперты полагают, что в вопросе деиндустриализации Европейского союза одновременно заинтересованы и «ослы», и «слоны». Чем меньше Объединенная Европа сохранит способность генерировать военную и экономическую мощь, тем более послушно будет выполнять распоряжения из Вашингтона.

Очень сложная ситуация с государственным долгом США. Во-первых, он растет чуть ли не по миллиарду баксов в час, во-вторых покупатели американских долговых обязательств перестали выстраиваться в очередь, а в-третьих сокращается доля доллара в золотовалютных резервах государственных банков. Если в 2001 году она составляла 71%, то в 2023-ем уже 58%. Со стороны может показаться, что процесс сравнительно плавный, но при этом и очень четко демонстрирующий утрату веры в доллар.

Если конвертировать тенденцию с долларом во внешнеполитическую линию, то любому из новых хозяев Овального кабинета придется прибегать к радикальным средствам. Паллиативные меры тут уже не помогут.

В американской политической культуре, архитектуре и властной эстетике очень много от Древнего Рима. Вплоть до того, что Вашингтон как и Рим раскинулся на семи холмах. Принято восхищаться Римской республикой и Римской империей периода их расцвета. Однако обе эти политические конструкции Древнего Рима знали как периоды взлетов, так и упадка. Формально те самые римские легионы, которые сокрушали греков, карфагенян, галлов, парфян, иудеев, в битве при Адрианополе (378 год) с треском проиграли готам. Вот и по текущей экономической, военной и финансовой мощи США у наблюдателей и обывателей накопилась масса вопросов.

Судя по тому, как рьяно Харрис и Трамп борются за место в Белом доме, открывающиеся перед победителем возможности заметно перекрывают потенциальные проблемы. По крайней мере при взгляде из октября 2024-го.

В последних движениях противников эксперты отмечают следующее. Заявления администрации Джо Байдена о том, что США будут защищать Израиль, деморализуют арабских избирателей, компактно проживающих в «колеблющихся» Мичигане и Джорджии.

Тем временем Дональд Трамп в Неваде, Аризоне и Джорджии озвучивал тезис «нелегальные мигранты забирают работу у латиноамериканцев, переехавших в США легально». Социологи фиксируют, что уровень его поддержки среди испаноязычных американцев под 40% (в 2020-ом было 33%). Еще штаб «слонов» пытается привлечь не определившихся избирателей: средний класс и чернокожих в «шатких» Пенсильвании, Мичигане и Висконсине.

Камала Харрис тем временем старается выжать последние капли из лимона феминистской повестки. Политконсультанты ограничивают ее в числе интервью СМИ, дабы чего-нибудь не ляпнула глупого, зато разрешают не вылезать с митингов сторонников.

Если в президентскую гонку не залетит крупный «черный лебедь», то все решится с помощью фотофиниша.

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