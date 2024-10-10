«Консорциум мечты»: ключевой вопрос – чьи реакторы будут стоять на АЭС?». «Референдум по АЭС не имеет ничего общего с прямой демократией». «Cемь колен, или Правила выбора жены. Зачем казахам столько родственников»

Сетевой Казахстан 10 октября 2024г.

SPIK . KZ . Виктор ДОЛГОВ – ««Консорциум мечты»: ключевой вопрос – чьи реакторы будут стоять на АЭС?» — Победа сторонников АЭС на референдуме актуализировала вопрос выбора подрядчика строительства станции. На эту процедуру, а также на разработку проектно-сметной документации правительство выделяет полтора года. Учитывая чрезмерную политизированность темы, можно утверждать, что в первой половине 2025 года Астана вновь столкнется с массированным давлением со стороны прозападных НПО и активистов. И теперь оно будет направлено не против строительства АЭС как такового, а против конкретной компании-подрядчика. Именно поэтому власть сразу после референдума и запустила в оборот тезис о создании некоего международного консорциума.

VLAST . KZ . «Референдум по АЭС не имеет ничего общего с прямой демократией» — Наблюдатели, общественники и эксперты об итогах прошедшего голосования и будущем политического процесса… Несмотря на то, что власти позиционировали референдум как жест прямой демократии, они, по словам политолога Досыма САТПАЕВА и социолога Серика БЕЙСЕМБАЕВА, лишь закрепили заранее принятое решение. Эксперты полагают, что усиление репрессий, которое неизбежно в связи с нарастанием недовольства в обществе и скорым транзитом власти, углубит нынешнее разочарование в политических институтах страны.

TIME . KZ . «Нищие с мигалкой» — Работники одной из алматинских подстанций скорой помощи сами попросили взять у них интервью. Рядовых фельдшеров и диспетчеров возмутили рассуждения чиновников о том, как положительно на их работе скажутся вводимые Минздравом перемены. Представители пехоты отечественной медицины выражений не выбирали: по их словам, работать им уже давно приходится на износ, а руководство все закручивает гайки!

«Кот в мешке, зато с караоке?» — Каждый третий новый автомобиль, который покупают в нашей стране, — китайского бренда. Однако автоэксперты все еще с осторожностью высказываются о таких покупках. Да и опрос, который мы провели на сайте газеты “Время” после публикации о перспективах казахстанского авторынка, показал: 61 процент проголосовавших читателей сомневаются в надежности и долговечности “китай-авто”.

ORDA . KZ . «Рост цен без изменения тарифов: счета за электричество ударили по кошелькам казахстанцев» — С наступлением осени жители Алматы стали массово жаловаться на резкий рост сумм в счетах за электроэнергию. В чём причина повышения цен и будут ли тарифы расти, выясняла Orda.kz. Многие алматинцы получили квитанции за август с неожиданно высокими суммами. В телеграм-канале TRUE STORY KZ люди делились, что в среднем счета за электроэнергию выросли на пять тысяч тенге. По словам некоторых пользователей, расход электроэнергии, указанный в квитанциях, не совпадал с показаниями счётчиков. Люди отмечали, что не стали чаще пользоваться электричеством, а некоторые вообще редко бывали дома, но на счётчиках оказалось больше 200 кВт.

DNI . ASIA . «Почему алматинцам стоит ждать воды только после дождичка в четверг?» — Вот и кончилось очередное жаркое Алматинское лето, и, как во все предыдущие годы, горожан беспокоит один и тот же вопрос: когда, наконец, нормализуется водоснабжение — и в кранах горожан вместо непонятной грязной жижи, да и еще с червями и пиявками, появится нормальная питьевая вода, которую стабильно можно получать круглые сутки. Особенно этот вопрос беспокоит горожан, проживающих в верхних, присоединённых районах города, где питьевое водоснабжение отсутствует напрочь — или же вода непонятного качества поступает к ним нерегулярно, с задержкой, раз в две, а то и в три недели.

AZATTYQ . ORG . «Погибший скот, сгоревшие пастбища. Степной пожар загоняет в убытки сельчан» — Крупный степной пожар в Каркаралинском районе Карагандинской области уничтожил пастбища и домашний скот. По сообщению МЧС Казахстана, площадь возгорания в регионе превысила 35 тысяч гектаров. Во время борьбы с огнём погиб 33-летний спасатель Хали Хайрат, ещё несколько человек пострадали. 9 октября, спустя трое суток после начала пожара, служба ЧС отчиталась о его ликвидации. Азаттык побывал на месте стихийного бедствия.

CARAVAN . KZ . «Безоружное население бесправно: Марат Абдурахманов предлагает вернуть казахстанцам право на самозащиту после трагедии в Талгаре» — Экономист и общественный деятель Марат АБДУРАХМАНОВ предложил вернуть казахстанцам право на ношение оружия. Свою точку зрения он изложил на странице в Facebook, и она быстро привлекла внимание на фоне недавней трагедии в Талгаре, которая всколыхнула общество и поставила под сомнение способность правоохранительных органов обеспечивать безопасность граждан. Абдурахманов убеждён, что главная причина таких трагедий в том, что люди лишены возможности защитить себя и своих близких. Он напомнил, что в 90-х годах право на оружие было отменено под предлогом надежной защиты со стороны полиции, но на практике это не работает.

TENGRINEWS . KZ . «Cемь колен, или Правила выбора жены. Зачем казахам столько родственников» — Чтобы разобраться в этих вопросах, обратились к ведущему научному сотруднику Института истории имени Шокана Уалиханова Салтанат АСАНОВОЙ. По словам специалиста, у казахов есть три основные группы родственников. Первая — это Өз жұрты, что буквально означает «собственный народ, собственные родственники», люди из одного рода (ру)… Вторая группа – это Нағашы жұрт, родственники по линии матери… Третья группа – это родственники по линии жены, Қайын жұрт, которые также считались и считаются близкими кровными родственниками.

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