«Непрофессионализм правоохранительных органов могут использовать для дестабилизации обстановки в стране». «Когда высококачественный интернет со дна Каспия дойдет до казахстанцев?». «Харассмент все еще остается «мелким хулиганством»

Сетевой Казахстан 16 октября 2024г.

EXCLUSIVE . KZ . «Непрофессионализм правоохранительных органов могут использовать для дестабилизации обстановки в стране» — Кандидат политических наук Талгат КАЛИЕВ комментирует резонансное убийство группой взрослых людей 16-летнего подростка — А ведь в нашем случае решение вопроса состояло из простейших алгоритмов – правового реагирования. Если произошла драка, закончившаяся убийством, то должны быть задержаны по подозрению в совершении преступления все, кто участвовал в ней, а потом уже выяснять, кто конкретно нанес роковой удар, и выпускать на свободу, взяв подписку о невыезде, некоторых из них, если их процессуальный статус поменялся в течение 48 или 72 часов. Окончательно уровень вины каждого подозреваемого в убийстве должен определять суд, который руководствуется полнотой собранных фактов и доказательств. В данном случае этого не произошло, поэтому и появились вопросы к тем полицейским, которые проводили дознание в первые часы после свершившегося преступления. Первый из них: почему они не задержали всех участников? Ведь если кто-то из них скроется от следствия, то возникнет новый повод для недовольства. Сейчас население возмущено ведь уже не самим событием, а тем, что кто-то, возможно, останется безнаказанным.

TIME . KZ . «Следите за руками!» — Следствие по делу талгарской трагедии выходит на новую — теперь уже видео – орбиту. Журналистам 15 октября показали полное — по крайней мере, так утверждают правоохранители — видео драки с поножовщиной в магазине “Камажай”, где 4 октября был убит 16-летний Шерзат ПОЛАТ. А накануне брифинга, 14 октября, запись с камер видеонаблюдения мини-маркета была слита в соцсети неизвестным пользователем. Довольно прохладно восприняв утечку важнейшей для следствия записи, прессе постарались объяснить: не всё в этом деле так однозначно.

«Оптимизм чиновников обгоняет рост экономики» — Один недостаток: на зарплатах работников это пока никак не сказывается… Вице-премьер-министр национальной экономики Нурлан БАЙБАЗАРОВ на заседании правительства заверил, что третий месяц подряд экономика Казахстана растет ускоренными темпами. Другие чиновники не отставали в позитиве, добавляя все новые радужные краски и прогнозы.

KZ . MEDIA . Ержан ЕСИМХАНОВ, юрист – «Выводы из брифинга МВД по убийству Шерзата Болата в Талгаре» — После брифинга стало понятно, что основные вещи, о которые писали блогеры, включая меня, как раз вполне проверенные и достоверные. И то, что дом семьи Шерзата был подожжен, а не сам загорелся, и то, что убийцы имеют длительную криминальную историю. А массовой эта история стала не потому, что кто-то вбросы делал, а потому, что она сама по себе была кошмарной… ОПГ в полиции все еще упорно не видят… Прокуратура настаивает на открытом процессе… Появились «невсётакоднозначники». И видео, взявшиеся неизвестно откуда, распространяют в публичном доступе, и информацию о том, что в начале конфликта виноваты сами пострадавшие.

GOLOS — NARODA . KZ . «Вилами по воде писано: когда высококачественный интернет со дна Каспия дойдет до казахстанцев?» — Решение о прокладке оптоволоконного кабеля по дну Каспийского моря принималось на уровне правительств стран, которые омывает Каспий — Казахстана, России, Азербайджана, Туркменистана и Ирана. Такой проект нацелен на улучшение интернет-инфраструктуры, увеличение пропускной способности и снижение затрат на связь, что немаловажно для казахстанцев. Однако реализация проекта затянулась… Зимой 2023 года сообщалось, что волоконно-оптическую линию по дну Каспия планируют проложить до конца 2024 года. Однако сегодня мы видим, что завершить работы в указанный срок не получилось.

SPIK . KZ . «Целинный край Казахстана: какую судьбу готовил ему Хрущев?» — 60 лет назад, в середине октября 1964-го, завершилась десятилетняя «хрущевская эпоха» — один из самых противоречивых и в то же время интересных, богатых на события периодов в истории СССР. И начинания ХРУЩЁВА, и его отставка с двух главных в Союзе постов – первого секретаря ЦК КПСС и главы правительства – оказали значительное влияние на политические и социально-экономические процессы в Казахстане. Именно на время его властвования пришлись освоение целины и космоса, обострение ядерного противостояния с Западом… Для Казахстана это десятилетие стало также периодом настоящей чехарды на властном олимпе: при Хрущёве на должности первого секретаря ЦК Компартии республики успели побывать 7 человек (выходит, каждый из них проработал в среднем лишь полтора года), а председателя Совета министров меняли 6 раз.

AZATTYQ . ORG . ««Еще один шаг к консолидации под госконтролем». Что стоит за сменой собственника «31 канала» и портала Informburo?» — Казахстанские медийные ресурсы «31 канал» и сайт Informburo сменили собственника: перешли от миллиардера Булата УТЕМУРАТОВА к общественному фонду. Как именно проведена сделка — неизвестно. Стороны ссылаются на конфиденциальность информации. Наблюдатели считают, что новый владелец медиаресурсов — ГОНГО-структура, то есть организованное государством негосударственное объединение.

VLAST . KZ . «Харассмент все еще остается «мелким хулиганством»» — В 2011 году в сельскую школу в Костанайской области, где работала гардеробщицей Анна БЕЛОУСОВА, пришел новый директор, который неоднократно угрожал уволить ее за отказ от интимной близости с ним. Белоусова не смогла найти справедливости в Казахстане и обратилась в Комитет ООН по ликвидации и дискриминации в отношении женщин. Позже, в 2015 году, Комитет принял решение в пользу Белоусовой и призвал Казахстан внести изменения в законодательство для защиты тех, кто пережил сексуальные домогательства. Несмотря на это и продолжающиеся случаи харассмента, в казахстанском законодательстве до сих пор не введено понятие «сексуализированное домогательство» или «харассмент». «Власть» поговорила с экспертами о том, как это мешает защищать людей от сексуализированного домогательства, а также узнала, как пережившие харассмент пытаются изменить ситуацию.

ORDA . KZ . ««Он никого не притесняет»: работников АНПЗ заставляют подписывать письмо в поддержку скандального гендиректора» — На Атырауском НПЗ продолжается «война открытых писем». После того как часть коллектива в очередной раз выразила недовольство действиями гендиректора Галымжана ЖУСАНБАЕВА, руководство предприятия решило нанести ответный удар.

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