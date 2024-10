«Сколько потомков Чингисхана живет в Казахстане». «Что нужно сделать, чтобы повысить информационную безопасность Казахстана?». «Несвободный интернет и внутренняя цензура». «Маслихаты: станут ли они реальной силой, и что для этого нужно?»

Сетевой Казахстан 17 октября 2024г.

CHECK-POINT.KZ. «Сколько потомков Чингисхана живет в Казахстане» — В 2024 году отмечается 800 лет со времени появления Улуса Джучи-хана. Что означает эта дата для казахов и тюркского мира? Комментарий историка-медевиеста Жаксылыка САБИТОВА – Цель института изучения наследия Джучи-хана — это изучение средневековой истории Казахстана, с фокусом на истории Улуса Джучи (Золотой орды) и Казахского ханства. Название было выбрано, чтобы охватить два периода нашей истории, с 1206/1224 года (год образования Улуса Джучи в составе Монгольской империи) до 1840-1860-х годов, то есть со времен начала правления Джучи до его последних потомков, которые носили титул хан в 1840-1860-ых годах… Наши занятия генетикой вряд ли помогут изучить количество потомков Чингисхана в Казахстане. Это, скорее, — дело историков и генеалогов. Насколько я знаю, по оценкам специалистов, у нас в Казахстане живет около 20 тысяч документально отслеживаемых потомков Чингисхана.

TIME . KZ . «Опасная КАНАЛизация» — Что нужно сделать, чтобы повысить информационную безопасность Казахстана? Каждый день сотни тысяч, если не миллионы, казахстанцев начинают с просмотра новостей. Традиционные СМИ, вызывающие доверие хотя бы тем фактом, что есть с кого спросить в случае чего, теряют популярность и, как следствие, аудиторию по той простой причине, что никогда не позволяют себе выдавать в эфир фейки. А вот анонимные каналы никакими угрызениями совести не страдают и правилом “быть честными со своими читателями и подписчиками” не ограничены. У них в приоритете не достоверность сведений, а скорость и эксклюзивность. А вести себя так вольготно они могут потому, что найти их владельцев, а уж тем более тех, кто за ними стоит, практически невозможно.

«Развязали язык» — Как прокуроры и судья пьяную болтовню арестованного за чистую монету выдали. Первокурсники юрфака, не говоря об умудренных опытом следователях, прокурорах и судьях, в один голос воскликнут: “Да это же недопустимое доказательство!” А корифеи юриспруденции еще и добавят: “Речь в том числе и о превышении должностных полномочий”. И будут правы. Тому болтуну из таможни обещали свободу, покровительство по службе, но в итоге отправили в колонию на пять лет с конфискацией имущества, попутно лишив офицерского звания.

AZATTYQ . ORG . «Несвободный интернет, растущее число кибератак и внутренняя цензура. Казахстан в отчете Freedom on the Net» — Казахстан включен в число стран с «несвободным интернетом». Журналисты и активисты в стране вынуждены прибегать к внутренней цензуре, чтобы избежать репрессивных мер, онлайн-СМИ сталкиваются с кибератаками и троттлингом, отмечается в отчете Freedom on the Net международной организации Freedom House.

SPIK . KZ . «Маслихаты: станут ли они реальной силой, и что для этого нужно?» — Недавно состоялся республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней, на котором выступил глава государства. Он довольно обстоятельно говорил о роли местных представительных органов в жизни регионов и страны в целом, о стоящих перед ними задачах. Но можно ли рассчитывать на то, они станут реальной силой, активно выражающей волю народа и оказывающей значительное влияние на решение проблем тех или иных территорий? Этот и другие связанные данной темой вопросы мы задали политологу Замиру КАРАЖАНОВУ.

GOLOS — NARODA . KZ . «Казахстанским супермаркетам не нужна местная продукция? Что говорят фермеры» — 7 октября комитет торговли Казахстана оштрафовал гипермаркет в Мангистауской области за отказ продавать товары отечественного производителя. Предприниматель через суд добился, чтобы его перепелиные яйца появились на полках крупных сетей. Однако не все фермеры и бизнесмены готовы тратить время на судебные разбирательства, когда сталкиваются с подобными проблемами. Редакция «Голоса народа» побеседовала с мелкими производителями, чтобы узнать с какими еще трудностями они сталкиваются.

ORDA . KZ . «Почему Министерство здравоохранения игнорирует проблемы людей с психическими расстройствами» — В конце сентября министр здравоохранения Акмарал АЛЬНАЗАРОВА проверила ключевые медучреждения Алматы. Судя по отчётному пресс-релизу, всё прошло замечательно. Визит проходил на фоне громкого судебного процесса, в котором фигурируют высокопоставленные врачи — три заведующих отделениями центров психического здоровья города и области. Мы направили в Минздрав большой запрос, в котором поинтересовались, что предприняло ведомство, когда стало известно о шокирующем уголовном деле, как министерство проверяет психиатрические лечебницы, какой отбор проходят врачи, чтобы работать с самыми незащищёнными и уязвимыми людьми общества. В ответ мы получили возмутительную отписку.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Жена Кайрата Боранбаева не смогла отсудить у него половину имущества, которое забрало государство» — Шолпан БОРАНБАЕВА вновь не смогла отсудить 50% объекта, которое государство конфисковало у ее мужа, бизнесмена Кайрата Боранбаева.

Речь идет о двухэтажном здании и земельном участке, которые находятся в престижном районе Алматы у бизнес-центра Esentai Tower. В постановлении суда указано, что здание стоит 686 млн тенге. Осенью 2023 года суд Астаны признал Боранбаева виновным в легализации доходов, а также в присвоении и растрате чужого имущества. Суд посчитал, что бизнесмен «часть преступного дохода» потратил на покупку этого объекта, и конфисковал его в доход государства. В марте 2024 года здание стало принадлежать государству.

FORBES . KZ . «Будут ли «покупать» иностранных шахматистов для сборной Казахстана?» — Женская сборная Казахстана на 45-й шахматной олимпиаде в Будапеште завоевала серебряные медали, уступив сборной Индии. Второе место можно считать историческим достижением. В интервью гроссмейстер, первый вице-президент KazChess/Казахстанской федерации шахмат Дармен САДВАКАСОВ рассказал, почему такими же успехами не может похвастать мужская сборная, есть ли место сексизму в шахматах, помогает ли федерация юным талантам и готова ли звать иностранцев, а также прокомментировал уходы из национальной команды ведущих шахматистов страны. Две наши сильнейшие шахматистки, 27-летняя Динара САДУАКАСОВАадуакасова и 24-летняя Жансая АБДУМАЛИК, уже год не играют за сборную – с Азиатских игр-2023…

TENGRINEWS . KZ . «Как в старом кино. Жизнь в Каркаралинске, или Цвет Шайтанколя» — Каркаралинску — небольшому городу в Карагандинской области в этом году исполняется 200 лет. Местами Каркаралинск напоминает знаменитый курорт Бурабай. Тут тоже есть сосны и свои горы. А еще некоторые отмечают свежий воздух и живописные пейзажи. Каркаралинск старше соседней Караганды. Когда-то тут жил отец великого Абая — Кунанбай УСКЕНБАЕВ. Сегодня в Каркаралинске, по официальным данным, проживает чуть меньше десяти тысяч человек.

