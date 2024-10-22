«Минобороны предложит Токаеву пересмотреть два соглашения с ОДКБ». «Казахстан намерен подчинить закону искусственный интеллект». «Социал-демократические идеи овладели Казахстаном». «О буднях и заработках казахстанских курьеров»

Сетевой Казахстан 22 октября 2024г.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Минобороны предложит Токаеву пересмотреть два соглашения с ОДКБ» — Минобороны Казахстана подготовило проекты постановлений правительства, предлагающие президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ пересмотреть два ключевых соглашения с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Изменения направлены на усиление координации войск и оперативных действий в случае форс-мажорных обстоятельств и аварий… В случае форс-мажорных обстоятельств (например, вооруженного нападения) страна, запрашивающая помощь, обязана в течение трех суток уведомить об этом другие государства в письменной форме с подробным подтверждением случившегося.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстан намерен подчинить закону искусственный интеллект» — В этом году в Казахстане создали комитет искусственного интеллекта при МЦРИАП РК и приняли концепцию развития ИИ на период до 2029 года. Теперь власти обсуждают грядущий законопроект, который будет регулировать корректную работу с личными данными граждан при создании новых технологий с применением ИИ. Для чего нужен этот закон и каким он должен быть? Об этом на панельной сессии национального форума Qazaqstan IGF 2024 рассуждали руководитель госполитики нового комитета и эксперты в области работы с данными. Панельную сессию открыл ассистент-профессор международных отношений Maqsut Narikbayev University Бауржан РАХМЕТОВ. Он отметил, что одна из главных проблем регулирования искусственного интеллекта – отсутствие единого определения данной технологии. Это серьёзно затрудняет разработку законодательных норм, так как любая неверная попытка дать определение несёт в себе риски.

CHECK-POINT.KZ. Жан АБИШЕВ – «Свобода слова как повод пошуметь» — Сразу три события произошли в медиасфере с начала октября. Один из самых крупных бизнесменов страны Булат УТЕМУРАТОВ продал свои информационные ресурсы. Группа журналистов подала в суд иск к министру культуры и информации. А мажилис парламента во втором чтении принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам доступа к информации и общественного участия»… Итак, мы видим, что пока одни СМИ и работники клавиатурами шумят, пытаясь сделать себе имя на хайпе и получить дивиденды в виде звания «независимых журналистов», другие пытаются сплотиться вокруг президента страны и поддержать его.

DIALOG . KZ . «Тазабек Самбетбай, заместитель председателя ОСДП. Назад в будущее: социал-демократические идеи овладели Казахстаном» — После 30 лет торжества «инклюзивного» капитализма выяснилось, что идеи социал-демократии живы как никогда. Причем живы даже в одном из оплотов современного западного капиталистического мира — в Великобритании. В свете сегодняшнего дня кажется невероятным прозорливым создание еще в «нулевые» годы в нашей стране политической организации, которая и тогда, и по сей день остается верной идеалам социал-демократии. Речь идет об Общенациональной социал-демократической партии Казахстана. Если в 2006–2007 годах, когда ОСДП только вступила в игру на политической арене страны, количество ее членов исчислялось десятками тысяч казахстанцев, то сейчас число партийцев перевалило за 160 тысяч человек.

RITMEURASIA . RU . «С какой целью Казахстан ужесточает условия получения гражданства?» — В начале октября Казахстан ужесточил условия предоставления гражданства, установив минимальный уровень знания казахского языка, истории и Конституции. Тем самым республика, как представляется, стремится предотвратить выдачу своих паспортов российским релокантам, наплыв которых способен изменить этнический состав населения.

TIME . KZ . «Горизонты и вертикали» — Станут ли лучше медицина и образование, если подчинить местные управления, а вместе с ними школы и больницы профильным министерствам? На днях депутат мажилиса Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, экс-министр образования, предложил “рассмотреть вопрос о передаче школ, возможно, управлений образования под прямой контроль министерства” — сейчас, как известно, это вотчина региональных акиматов. Он обосновал это грядущим изменением госстандарта образования. Мол, когда примут новые стандарты, возникнет вопрос эффективности их реализации. Пока школы не подчиняются министерству, сложно контролировать этот процесс.

«Что отвергали, за то и поплатились?» — В Талгаре Алматинской области после убийства в массовой драке 16-летнего Шерзата ПОЛАТА полетели головы. В конце прошлой недели освободили от должностей: заместителя министра внутренних дел — Айдоса РЫСБАЕВА, заместителя прокурора Алматинской области — Саяна БАКИРОВА. Попросили оставить кабинет прокурора Талгарского района Ескендира БЕКМАНОВА. Причиной стали “существенные упущения в работе по надзору за законностью в уголовном процессе”. Позже стало известно о новых увольнениях в органах внутренних дел. Так, своих постов лишились: Серик ШАЛХАРОВ — первого заместителя начальника департамента полиции Алматинской области, Нуржан КУНТУНОВ — начальника управления полиции Талгарского района, Улан БАЙТАКОВ — начальника управления по противодействию экстремизму, Руслан СМАГУЛОВ — поста начальника управления криминальной полиции, Дулат КАЙЫР — начальника управления по борьбе с организованной преступностью, Жанат ОМАРОВ — поста заместителя вышеназванного УБОП.

KAZPRAVDA . KZ . Бигельды ГАБДУЛЛИН – «Абе – это целая планета» — Сегодня в Казахстане отмечают 100 лет со дня рождения классика казахской литературы Абдижамила НУРПЕИСОВА…

Скажу лишь одно: Абдижамил Нурпеисов – пожалуй, единственный писатель, который своим художественным словом объял всю историю казахов ХХ века. Начните с трилогии «Кровь и пот», затем возьмитесь за чтение его небольшого романа «Курляндия», а завершите свое увлекательное знакомство с творчеством этого неповторимого писателя дилогией «Последний долг» – и перед вашим взором во всей полноте предстанет жизнь нашего народа на протяжении целого столетия.

SPIK . KZ . «Фильм о Кажымукане: зачем из борца на ковре сделали борца с режимом?» — В нашем кинематографе просто беда с байопиками – сколько их уже выпустили на экраны, но ни один не вызвал сколько-нибудь серьёзного интереса у казахстанцев, хотя на такие художественные фильмы государство тратит немалые деньги. Единственное исключение составил «Оян, Қазақ!» о Миржакыпе ДУЛАТОВЕ, да и то он привлёк к себе повышенное внимание лишь после появления инспирированных неизвестно кем слухов, будто его убрали из проката по политическим причинам. Сработал эффект «запретного плода». Недавно в кинотеатрах начался показ очередного байопика – о легендарном палуане Кажымукане МУНАЙТПАСОВЕ.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Миллионы на доставках: о буднях и заработках казахстанских курьеров» — После ковида и последующего карантина в Казахстане стало курьеров даже больше, чем врачей. Они стали едва ли не самыми востребованными кадрами на бирже труда. Такой высокий спрос, разумеется, привел к росту их доходов. За работу разносчиком сейчас предлагают вполне достойную зарплату – это подтверждают сами курьеры. Причем «плюшек» в этой деятельности достаточно – это гибкий график, предоставление транспорта, ежедневная оплата. Но несмотря на то, что по казахстанским улицам курсируют тысячи доставщиков, их все равно не хватает – рынок испытывает серьезный кадровый голод. Сколько же они зарабатывают на этом, кто «идет» на эту работу, как развивается рынок курьерских услуг и какое будущее его ждет…

AZATTYQ . ORG . ««Не несчастный случай». Мать погибшего солдата два года пытается доказать, что её сына убили в части» — Алмас Шахимов успел прослужить в части #5571 не более двух месяцев. Вечером девятого августа родителям срочника позвонили из Национальной гвардии и сообщили, что Алмаса больше нет в живых. Мать военнослужащего рассказывает, что, когда увидела тело сына, испытала шок. По словам родителей, труп был сильно изувечен. «Я открыла лицо сына: левый глаз был очень опухший, на нем был синяк. И сразу я заметила на шее удушение, – говорит Индира Туганбаева, мать погибшего солдата. – Я начала кричать, плакать, спрашивать: «Что, его душили?» Видно было, что у него ножевые ранения, три ножевых ранения, и очень много побоев. Моего сына пытали и убивали жестоко«.

««Пустые обещания утомили». Жители Шилисая приглашают акима Актюбинской области в своё село» — В селе Шилисай, расположенном в 25 километрах от Актобе, проживает около 300 человек. Местные жители сообщают, что начали строиться здесь девять лет назад, но всё это время они вынуждены носить воду из единственного колодца, а в дождь они не могут даже покинуть свои дома. Село также годами ждет обещанную школу, но пока дети ездят учиться в соседние села.

GOLOS — NARODA . KZ . «Детский сад, секта, заброшка: история здания, где нашли тело девочки в Астане» — В середине сентября в Астане произошло шокирующее событие — в заброшенном здании нашли тело 14-летней школьницы. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Позднее стало известно, что школьница умерла в результате острого отравления газовой смесью. Семья девочки настаивает на версии насильственной смерти. Эта трагедия заставила местные власти обратить внимание на само заброшенное здание. Некогда детский сад перешел в руки оскандалившейся религиозной организации, которая бросила здание, и оно превратилось в пристанище для бездомных.

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