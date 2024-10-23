«Кому выгодны слухи о внеочередных президентских выборах в Казахстане». «Казахстан и БРИКС». «Экономист предлагает ликвидировать закон о «Самрук-Казына». «Крупный бизнес: как он может реабилитировать себя в глазах граждан РК?»

Сетевой Казахстан 23 октября 2024г.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Прокукарекали…» — Кому выгодны слухи о внеочередных президентских выборах в Казахстане… Для человека, которому «чем хуже Казахстану, тем лучше ему», распространение таких тенденциозных политизированных, задевающих основы системы, слухов весьма кстати: дискредитируя власть, намекая на ее слабость, он интригуя, таким образом, провоцирует всех, кто хотел бы занять властный Олимп. Не удивлюсь, если в подконтрольных Аблязову инфоресурсах появятся статьи о необходимости прихода к власти самого экс-банкира или же аффилированных ему персон (есть у нас такие и в стране, и за ее пределами).

Александр КРАСНЕР, главный редактор «Новой газеты – Казахстан» — «Сердце не выдержало…» — На 77 году скончалась Светлана Мырзахметовна НАЗАРБАЕВА. С ноября 2003 года и до конца жизни она была генеральным директором Республиканского полиграфического издательского комплекса «Дәуір»… Но я могу сказать, Светлана Мырзахметовна многие годы тесно сотрудничала и с нами, в частности, печатая нашу «Новую газету –Казахстан», которую к провластной никак не отнесешь: из номера в номер мы критиковали, критикуем и будем критиковать власть, а уж ее родственнику Нурсултану НАЗАРБАЕВУ (брату ее погибшего в автокатастрофе мужа Сатыбалды) и его ближайшему окружению в наших публикациях нелицеприятных эпитетов доставалось больше, чем всем остальным политикам вместе взятым. И она ни разу не только не попросила снять тот или иной, неприятный для ее семьи, материал, но даже не высказала малейшего неудовольствия по этому поводу… «Мы, Назарбаевы, теперь — враги государства», — с горечью сказала мне Светлана Мырзахметовна на недавних похоронах своей верной соратницы, бессменного главного бухгалтера «Дәуір» Зои Федоровны Рябко. И сердце ее не выдержало всех этих стрессов и передряг…

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Казахстан и БРИКС» — На днях пресс-служба президента сообщила, что Токаев цели БРИКС поддерживает, но вступать туда пока не собирается. Это вызвало многочисленные обсуждения… Здесь, нужно пояснить, причины «демарша». Во-первых, президент Казахстана продвигает свой проект «средних держав» и реформу на его базе ООН. Как старый дипломат и бывший заместитель генсека этой организации у Токаева есть свое видение этой ситуации. Во-вторых, БРИКС на данном этапе организационно-идеологически толком не оформлен. В деятельности организации есть много политизированной и конфронтационной тематики, отчасти понятной, поскольку она замышлялась как проект, альтернативный «коллективному Западу». Казахстан же хочет сохранить многовекторность, особенно с учетом инвестиционных потребностей и развития логистики. Не говоря уже о том, что много усилий проводится по синхронизации политико-экономического развития Центрально-Азиатского региона, страны которого пока никто никуда не звал. В данной модели объем традиционных союзов с участием Казахстана и так имеет большой потенциал для роста.

TIME . KZ . «Что скрывают недра?» — Олигархическим и лоббистским назвали депутаты мажилиса новый законопроект по вопросам недропользования. И что любопытно: в лоббизме они обвинили своих же коллег, поскольку этот документ разработала группа парламентариев. Нешуточный спор с критикой и упреками разгорелся во вторник, когда законопроект официально представили в нижней палате законодательного органа. В ходе обсуждения документа возмутился депутат Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ, член рабочей группы по законопроекту о совершенствовании сферы недропользования: — Я против данного законопроекта и поддерживать его не буду! Государственные интересы отдавать третьим лицам неправильно! Когда вы отдавали законопроект в правительство, какое министерство его рассматривало? Это категорически неправильный законопроект! Человек, который передал этот документ с такими позициями, работает против своего государства!

«Статистическое напряжение» — Официальные данные по соотношению импорта и экспорта продуктов питания в нашей республике вызывают у отечественных производителей серьезное недоумение. По данным чиновников, у нас все прекрасно. А по мнению предпринимателей — близка катастрофа. Как отмечают в Альянсе отраслевых союзов (АОС), оценки его участников по поводу соотношения импорта и отечественной продукции на полках казахстанских магазинов заметно отличаются от того, о чем докладывает Министерство торговли и интеграции (МТИ).

CARAVAN . KZ . Сергей ТУНИК – «При долгах в 2,9 триллиона тенге руководители КТЖ выписали себе премии в 790 миллионов» — Кто на самом деле рулит железными дорогами в Казахстане?.. Похоже, мажилисмен Ерлан САИРОВ прав: давно пора провести тщательный и полный аудит всех «дочек», «внучек», «пасынков» и незаконнорожденных «деток» удивительного квазигосударства «Самрук-Казына». Как (опять же ехидно) сказал в 2020 году Ерулан АХМЕТЖАНОВ, «если бы в наши квазисекторные нацкомпании приглашали крутых зарубежных следаков и упертых борцов с коррупцией, а не менеджеров с невнятной профессиональной историей, то, возможно, ситуация у нас ухудшалась бы не с такой скоростью». Да, еще комментарий из пятничного FB: «Если Смаилов так зарубился с министерством транспорта и КТЖ, то в этой дуэли кто-то должен либо отказаться от выстрела и уйти, либо продолжить войну. А война, по Лао Цзы, дорого обходится всем сторонам».

GOLOS — NARODA . KZ . «Экономист предлагает ликвидировать закон о «Самрук-Казына»» — Обывателю сложно поверить, но чиновники обязаны держать строгий отчет за каждый потраченный тенге бюджетных средств: они объясняются с депутатами и ревизионными органами. Но наряду с ними в Казахстане есть квазигоскомпании, которые также пользуются государственными деньгами, но не обязаны за них также строго отчитываться. При этом их траты уже даже превышают расходы правительства. Ситуация требует срочного решения, уверен директор Института экономической политики, член Национального курултая при Президенте РК Каирбек АРЫСТАНБЕКОВ. В интервью он объяснил свою позицию…

SPIK . KZ . «Крупный бизнес: как он может реабилитировать себя в глазах граждан РК?» — Во многих из нас чуть ли не на генном уровне засело негативное отношение к очень богатым людям – мы уверены, что большие состояния невозможно заработать честным трудом. К тому же «истории успеха» немалой части нынешних казахстанских толстосумов как бы подтверждают обоснованность такого мнения. Но тут очень важно различать, кто из них продолжает заниматься лишь преумножением собственных капиталов, а кто, осознавая свою ответственность, свой долг перед страной, перед её гражданами, тратит часть получаемых доходов на реализацию социальных проектов, создание общественных благ.

FORBES . KZ . «С чего начинать бизнес: советы основателя TechnoDom» — Известный казахстанский бизнесмен, основатель TechnoDom Оperator Эдуард КИМ считает, что сегодня в условиях жесткой конкуренции тяжело создавать бизнес с нуля и тем более делать хорошую прибыль. Однако это все-таки возможно. Какими качествами должен обладать предприниматель, чтобы добиться успеха, и в каких сферах деятельности это лучше всего сделать, бизнесмен рассказал в интервью — «99 процентов людей не хотят рисковать, поэтому они могут отсеяться из числа успешных предпринимателей уже на раннем этапе».

KZ . KURSIV . MEDIA . Данияр АШИМБАЕВ – «Убийство Шерзата в Талгаре: Правительству нужно пересмотреть принцип управления силовым блоком» — Понятно, что сейчас пошла реакция в виде отставок и разбирательств, но хотелось бы, чтобы государство взялось за контроль и установило мониторинг за такими проявлениями теневых структур и вовремя реагировало на них. Такие регионы должны быть на особом контроле у правительства и силовых структур. Ситуация в Талгаре показала, что он не был обеспечен на должном уровне. И в этом упущение, безусловно, силовых структур Казахстана. В стране растет уровень криминала, и мне кажется, что правительству нужно пересмотреть принцип управления силовым блоком.

ORDA . KZ . «Вице-министр энергетики Аккенженов: «Ничего из того, что Адилбеков писал обо мне, не подтвердилось»» — Как мы уже сообщали, к четырём с половиной годам заключения приговорил суд автора телеграм-канала «Дикая орда» Данияра АДИЛБЕКОВА. Его признали виновным в ложном доносе и распространении заведомо ложной информации. Заявление в полицию по поводу публикаций в канале написали сразу три человека — журналистка Гульжан ЕРГАЛИЕВА, арабский инвестор, директор столичного аэропорта Юсуф Рашед АЛЬДЖАУДЕР и вице-министр энергетики Ерлан АККЕНЖАНОВ. Ещё в ходе судебного разбирательства наша редакция обратилась с просьбой об интервью к одному из пострадавших, Ерлану Аккенженову.

TENGRINEWS . KZ . «“Миллиард потратили, а фильмы не вышли“: в Центре нацкино объяснили почему» — В начале октября разгорелся скандал в казахстанской киноиндустрии: прокуратура Алматы выявила факты неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на создание национальных фильмов. Оказалось, что на съемки картин «Выбор» и «Тырналар» был потрачен почти миллиард тенге, однако фильмы так и не увидели свет. Tengri Life узнал у Государственного центра поддержки национального кино (ГЦПНК), почему это произошло.

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