«А давайте запретим TikTok!» Как и почему в разных странах ограничивают социальные сети

И что должно произойти, чтобы в Казахстане закрыли самую популярную социальную интернет-платформу

В сети продолжают обсуждать предложение депутатов Сената Парламента РК об ограничениях контента или полном запрете социальной сети TikTok. Сенаторы написали запрос на имя премьер-министра страны. Основными аргументами в пользу госрегулирования этого приложения названы негативное влияние противоправного контента на психическое здоровье детей, вопросы кибербезопасности и конфиденциальности персональных данных, распространение дезинформации и опасных онлайн-челленджей. Стоит отметить: это уже не первая попытка депутатов верхней палаты парламента призвать власти к госконтролю китайской соцсети. В феврале народные избранники адресовали аналогичный запрос вице-премьеру Роману Скляру. Тогда заместитель главы правительства ответил, что власти находятся на связи с представителями TikTok, проводят рабочие совещания по адаптации соцсети в Казахстане с учётом национальных особенностей и потребностей. Редакция Finprom.kz собрала данные о вовлечённости казахстанской аудитории в эту социальную сеть, а также узнала, как в других странах относятся к видеороликам в TikTok.

Согласно данным из отчёта DataReport — 2024, распространение соцсети TikTok в Казахстане очень высокое. В январе 2024 года это приложение было установлено у 77,5% взрослых интернет-пользователей Казахстана, или у более чем 14,1 млн человек. Гендерное распределение пользователей почти равномерное: 51,1% женщин и 48,9% мужчин.

За год численность зрителей роликов TikTok в Казахстане выросла на 35,4%, то есть аудитория соцсети увеличилась на 3,7 млн человек. Авторы отчёта отмечают, что некоторая часть из 14,1 млн пользователей в РК могут быть ещё несовершеннолетними. Эту информацию косвенно подтверждают данные пресс-службы представительства TikTok в Казахстане. В интервью порталу NUR.kz PR-специалисты компании сообщили, что за 2023 год администраторы сети принудительно удалили более 1,2 млн аккаунтов в РК, принадлежащих пользователям младше 13 лет, а за восемь месяцев 2024-го — ещё 1,8 млн аккаунтов.

В сравнении с другими социальными сетями аудитория TikTok в Казахстане — самая большая. Второе место по распространённости на территории страны занимает продукт компании Meta, Instagram, который используют 12,1 млн казахстанцев. За год, с января 2023-го по январь 2024 года, численность пользователей платформы в РК стала больше почти на 16%. Остальные соцсети привлекли значительно меньше казахстанцев. Аудитория ВКонтакте насчитывает 3,4 млн, Facebook — 2,6 млн, Одноклассников — 1,5 млн аккаунтов. Популярность российских приложений падает.

Судя по результатам исследований Научного исследовательского центра «Молодёжь», в 2024 году TikTok вошёл в тройку самых популярных соцсетей и мессенджеров у молодых казахстанцев. Его используют 63,9% молодёжи. В прошлом году показатель приверженности пользователей к этому приложению также был высоким.

Судя по реакции властей на предложение сенаторов о запрете и ограничении приложения TikTok, жёсткие формы ограничения или запрета пока не рассматриваются всерьёз. Сейчас для этого нет законных оснований. Как сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов, если на платформе распространяются персональные данные, власти или пользователи могут обратиться в профильное Министерство культуры и информации (МКИ) РК с жалобой. МКИ РК, в свою очередь, должно обратиться к представителю соцсети и сообщить о нарушении. Если администраторы сетей не исполнят предписание и не удалят видео, только тогда встанет вопрос о принятии крайних мер — запрета. Пока же, по словам Абдикаликова, ни одной жалобы от казахстанцев по этому поводу не поступило. Основными каналами утечки персональных данных в РК в 2024 году стали микрофинансовые организации, банки второго уровня и операторы связи.

В последние несколько лет отдельные развитые страны также поднимали вопрос об ограничении иностранных интернет-платформ с социальными сетями. Например, правительство Канады в прошлом году приняло решение ограничить использование TikTok на служебных устройствах госслужащих. Цель, которую анонсировали власти — препятствие распространению через соцсети враждебных высказываний, призывов к насилию. Специалисты в сфере кибербезопасности канадского правительства высказывали мнение, что методы сбора данных, которые используют администраторы сети TikTok, могут сделать пользователей уязвимыми для кибератак. По данным телеканала СВС, летом прошлого года в стране также был закрыт доступ к новостям на Facebook и Instagram.

Во многих других западных странах работа приложения TikTok также ограничена либо полностью запрещена. К таким решениям пришли Австралия, Индия, Великобритания, Новая Зеландия, Дания, Бельгия, Норвегия. В США эта китайская социальная сеть также под запретом. Помимо претензий к безопасности данных, власти выразили обеспокоенность по поводу некоторого неприемлемого контента, который может наносить вред психическому здоровью подростков. Добавим: в одном из штатов со следующего года намерены запретить все социальные сети детям младше 14 лет в связи с пагубным влиянием на их развитие. К слову, в Китае полностью запрещены все соцсети западных стран.

В России запреты и ограничения цифровых приложений приобрели политический окрас. Деятельность площадок Instagram и Facebook была заблокирована с 14 марта 2022 года. Генпрокуратура страны потребовала признать американский холдинг Meta экстремистской организацией в связи с тем, что через эту платформу распространялись призывы к убийству россиян, участию граждан в массовых беспорядках. С сетью TikTok у России тоже неидеальные отношения: в марте 2022 года компания объявила о прекращении публикации нового контента в России из-за закона о фейках. Скорость просмотра роликов на хостинге YouTube в 2024 году формально была ограничена по техническим причинам.

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Информация предоставлена Finprom.kz



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