«Казахстан в «ловушке средних доходов». «Систему госзакупок хотят изменить: помешает ли это коррупции и кумовству» «Лайнер в аул не полетит: кто и как уничтожил малую авиацию в Казахстане?». «Мы — восточные женщины, и наша сила в синергии»

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ, экономист – «Казахстан в «ловушке средних доходов»» — Уже больше 10 лет представителями нашей Власти признается, что Казахстан попал в «ловушку средних доходов». В казахстанских официальных документах «ловушка средних доходов» трактуется как неспособность конкурировать как с развитыми экономиками с высокой квалификацией и инновациями, так и с экономиками с низкими доходами, низким уровнем заработной платы и дешевым производством промышленных товаров (в ГПИИР на 2015-2019 гг., утвержденном 1.08.2014). Более развернутое определение звучит так: ловушка средних доходов – это эффект торможения экономического роста у страны догоняющего развития при приближении к границе богатых стран.

SPIK . KZ . «ГЧП в Казахстане: игра в наперстки?» — Консорциум казахстанских EdTech-компаний инициировал целый ряд судебных процессов по нарушениям условий договоров ГЧП и госзакупок со стороны государственных партнеров, а также направил несколько открытых писем Президенту и Правительству с просьбой защитить рынок от искусственной монополизации. Сегодня у нас в гостях один из представителей данных компаний — директор ТОО «Күнделік» Мухтар ИЛЬЯСОВ, которого мы попросили подробнее раскрыть детали возникшего спора. Мы решили начать именно с него как одного из подписантов открытого письма на имя Президента.

CARAVAN . KZ . «Систему госзакупок хотят изменить: помешает ли это коррупции и кумовству» — Руководство НПП «Атамекен» нашло способ, как поддержать экономику. Через систему госзакупок. Метод простой и апробированный в других странах, но у нас он не работал из-за коррупции и кумовства. Палата предпринимателей знает, как надо делать, считает директор НПП «Атамекен» Жакып ХАЙРУШЕВ — Идея НПП не просто все это оцифровать, а исключить из системы лжепредприятия, которые не несут свою долю внутристрановой ценности в поставляемой продукции. У нас в стране до сих работают предприятия, которые собирают продукцию на коленке из импортных запчастей. Формально, даже если оно закрутило два болта, такое производство становится отечественным и может получить сертификат об этом.

TIME . KZ . «У больниц нет средств» — На прошлой неделе вступил в силу закон о страховании профессиональной ответственности медработников. Но это вовсе не означает, что пострадавшие пациенты или их родственники уже могут получить страховку. Месяц назад я брала интервью у директора департамента науки и человеческих ресурсов Минздрава Алмагуль КАУЫШЕВОЙ, и она упомянула, что клиники обязаны застраховаться до 23 октября — в тот день закон вступил в силу. Но страховщики, с которыми мне удалось пообщаться, говорили, что начнут принимать оплату по договорам только с 23 октября. Согласитесь, момент принципиальный! Я пыталась выяснить в Минздраве, когда все-таки час икс, но в министерстве так и не нашли времени, чтобы объяснить все толком, а потом это вовсе потеряло смысл. И без дополнительных пояснений стало понятно, что до 23 октября никто не застраховался.

«Ни чести, ни денег, ни свободы» — В Астане суд к 10 годам лишения свободы приговорил Людмилу ГРАЧЕВУ, которая убедила мать осужденного за убийство Куандыка БИШИМБАЕВА заплатить ей 100 000 000 тенге якобы за смягчение наказания для ее сына.

FORBES . KZ . «Как «дело Салтанат» повлияло на адвоката Жанну Уразбахову» — Адвокат Жанна УРАЗБАХОВА имеет за плечами большой опыт юридической практики и побед в суде. Как общественник, она активна в социальных сетях, где объясняет людям правила поведения и возможности защиты в семейных ссорах. Но повышенный интерес к ее персоне вызвал громкий процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой ее супругом Куандыком Бишимбаевым — Для меня такие дела больше общественная нагрузка, поэтому я беру их не часто. Берусь за подобные дела, когда понимаю, что случай особенный, нужно подключиться и помочь. Например, когда на жертву идет колоссальное давление с противоположной стороны, обвиняемые — люди, наделенные властью и большими деньгами, имеют существенный вес в обществе. По моей основной практике я корпоративный юрист и специализируюсь на корпоративных спорах.

NP . KZ . «Be Woman в Алматы» — Центральноазиатский женский форум Be Woman уже вошел в историю общественной жизни Алматы. Почти 3000 участников из 12 стран, и не только женщин. В работе форума участвовали влиятельнейшие предпринимательницы, лидеры общественного сектора, новаторы, актрисы, представительницы шоу-бизнеса. Выступили 95 спикеров, 24 ментора. Но все же на форум Be Woman собрались в основном женщины, которые стремятся быть лидерами, привносить в общество перемены… Жанна КАН — меценат, основатель Центральноазиатского форума Be Woman так сказала о женщинах огромного региона и об их активной позиции в жизни — Кто она — женщина Центральной Азии? Это не про феминизм и конкуренцию с мужчинами. Наша сила не в борьбе. Мы — восточные женщины, и наша сила в синергии. Мы не соревнуемся. Мы дополняем, создаем, преобразуем.

GOLOS — NARODA . KZ . «Лайнер в аул не полетит: кто и как уничтожил малую авиацию в Казахстане?» — До самого развала Советского Союза долететь на самолете можно было практически в любой город и даже до многих райцентров страны. Сейчас же до большинства населенных пунктов Казахстана можно добраться только на поезде или на авто… И, если самолет в Аркалык все же однажды снова полетит, как сделать так, чтобы билет на него обошелся дешевле, чем до Марса? Количество внутренних рейсов в Казахстане растет из года в год. Да, летать дорого, но это самый быстрый вид транспорта. Поэтому если 10 лет назад в Казахстане было совершено почти 38 тысяч внутренних рейсов, то в 2023 – 66,5 тысяч.

ZAKON . KZ . «Герольд Бельгер: как казахстанский писатель связывал культуры и эпохи» — 28 октября казахстанскому писателю Герольду БЕЛЬГЕРУ исполнилось бы 90 лет.

Его художественные переводы, а также собственные произведения способствовали широкому распространению казахской литературы в мире. Герольд Бельгер родился в городе Энгельсе, в Саратовской области России. Еще совсем маленьким он был депортирован вместе с семьей с берегов Волги на север Казахстана. Впоследствии окончил казахскую аульную школу в нынешнем селе Ыскака Ыбыраева, где в совершенстве овладел казахским языком… В 1954 году Герольд Бельгер поступает на филологический факультет Казахского педагогического института (ныне университет имени Абая в Алматы). Уже тогда будущий писатель свободно владел тремя языками: казахским, русским и немецким.

CHECK-POINT.KZ. «Не Бекмамбетовым единым. Режиссеры РК, состоявшиеся в России» — В последнее время многие казахстанские режиссеры стали весьма востребованными в России. Впрочем, это явление не столь уж и новое — давайте вспомним самых ярких наших соотечественников, реализовавшихся в России.. Первая мода на них стартовала еще со времен казахской «новой волны» — начиная с «Иглы» Рашида НУГМАНОВА отечественные режиссеры буквально поразили всех этим новым прочтением неореализма и жанра нуар. И как раз многие представители казахской новой волны состоялись в России уже в девяностые-нулевые годы. Первым в этом ряду можно считать тандем Александра БАРАНОВА и Бахыта КИЛИБАЕВА, когда они дебютировали кинокартиной «Женщина дня» — весьма знаковой для казахской «новой волны». Напомним, эта картина прославила Алику Смехову, которая сыграла в ней свою первую главную роль в кино. В дальнейшем Килибаев прославится своим экспериментальным «ужастиком» «Гонгофер» и знаменитым рекламным сериалом финансовой пирамиды МММ с Леней Голубковым и другими персонажами…

TENGRINEWS . KZ . «“Центральный“ готов к “Челси“? В каком состоянии главный стадион Алматы» — После критики, вызванного условиями на Центральном стадионе в Алматы во время матча Казахстана с Норвегией, главной арене города предстоит вновь принять важный футбольный поединок. Уже 12 декабря «Астана» может встретиться здесь (по данным УЕФА) с английским «Челси» в рамках Лиги конференций УЕФА. Корреспонденты посетили стадион, чтобы узнать, что ждет тут болельщиков. Отметим, что, по информации сайтов УЕФА и «Челси», лондонский клуб приедет в Алматы. В свою очередь «Астана» еще не называла место проведения матча. Также до сих пор не началась продажа билетов — казахстанская команда даже сделала заявление по этому поводу. На родной для столичного клуба «Астана Арене» до сих пор продолжается реконструкция.

LITER . KZ . «За и против отмечать Хэллоуин» — Этот праздник, традиционно отмечаемый 31 октября, имеет корни в древних кельтских обычаях и набирает популярность во многих странах, включая Казахстан. Однако у него есть как сторонники, так и противники. “Хэллоуин — это время для веселья, игр и развлечений. Тематические вечеринки и конкурсы делают праздник ярким и запоминающимся. Это просто возможность отвлечься от повседневной суеты”, — поделилась Аида, занимающаяся прокатом костюмов… Противники Хэллоуина считают, что праздник стал бездушным бизнесом. Их главный аргумент в том, что Хэллоуин слишком коммерциализирован, и продажа костюмов, сладостей и украшений часто становится основной целью празднования, а не его культурное значение — «Людей не смущает тематика праздника — ужас и смерть».

