«Казахстан в «ловушке средних доходов». «Систему госзакупок хотят изменить: помешает ли это коррупции и кумовству» «Лайнер в аул не полетит: кто и как уничтожил малую авиацию в Казахстане?». «Мы — восточные женщины, и наша сила в синергии»

RATEL.KZ. Жарас АХМЕТОВ, экономист – «Казахстан в «ловушке средних доходов»» — Уже больше 10 лет представителями нашей Власти признается, что Казахстан попал в «ловушку средних доходов». В казахстанских официальных документах «ловушка средних доходов» трактуется как неспособность конкурировать как с развитыми экономиками с высокой квалификацией и инновациями, так и с экономиками с низкими доходами, низким уровнем заработной платы и дешевым производством промышленных товаров (в ГПИИР на 2015-2019 гг., утвержденном 1.08.2014). Более развернутое определение звучит так: ловушка средних доходов – это эффект торможения экономического роста у страны догоняющего развития при приближении к границе богатых стран.
SPIK.KZ. «ГЧП в Казахстане: игра в наперстки?» — Консорциум казахстанских EdTech-компаний инициировал целый ряд судебных процессов по нарушениям условий договоров ГЧП и госзакупок со стороны государственных партнеров, а также направил несколько открытых писем Президенту и Правительству с просьбой защитить рынок от искусственной монополизации. Сегодня у нас в гостях один из представителей данных компаний — директор ТОО «Күнделік» Мухтар ИЛЬЯСОВ, которого мы попросили подробнее раскрыть детали возникшего спора. Мы решили начать именно с него как одного из подписантов открытого письма на имя Президента.
CARAVAN.KZ. «Систему госзакупок хотят изменить: помешает ли это коррупции и кумовству» — Руководство НПП «Атамекен» нашло способ, как поддержать экономику. Через систему госзакупок. Метод простой и апробированный в других странах, но у нас он не работал из-за коррупции и кумовства. Палата предпринимателей знает, как надо делать, считает директор НПП «Атамекен» Жакып ХАЙРУШЕВ — Идея НПП не просто все это оцифровать, а исключить из системы лжепредприятия, которые не несут свою долю внутристрановой ценности в поставляемой продукции. У нас в стране до сих работают предприятия, которые собирают продукцию на коленке из импортных запчастей. Формально, даже если оно закрутило два болта, такое производство становится отечественным и может получить сертификат об этом.
TIME.KZ. «У больниц нет средств» — На прошлой неделе вступил в силу закон о страховании профессиональной ответственности медработников. Но это вовсе не означает, что пострадавшие пациенты или их родственники уже могут получить страховку. Месяц назад я брала интервью у директора департамента науки и человеческих ресурсов Минздрава Алмагуль КАУЫШЕВОЙ, и она упомянула, что клиники обязаны застраховаться до 23 октября — в тот день закон вступил в силу. Но страховщики, с которыми мне удалось пообщаться, говорили, что начнут принимать оплату по договорам только с 23 октября. Согласитесь, момент принципиальный! Я пыталась выяснить в Минздраве, когда все-таки час икс, но в министерстве так и не нашли времени, чтобы объяснить все толком, а потом это вовсе потеряло смысл. И без дополнительных пояснений стало понятно, что до 23 октября никто не застраховался.
«Ни чести, ни денег, ни свободы» — В Астане суд к 10 годам лишения свободы приговорил Людмилу ГРАЧЕВУ, которая убедила мать осужденного за убийство Куандыка БИШИМБАЕВА заплатить ей 100 000 000 тенге якобы за смягчение наказания для ее сына.
FORBES.KZ. «Как «дело Салтанат» повлияло на адвоката Жанну Уразбахову» — Адвокат Жанна УРАЗБАХОВА имеет за плечами большой опыт юридической практики и побед в суде. Как общественник, она активна в социальных сетях, где объясняет людям правила поведения и возможности защиты в семейных ссорах. Но повышенный интерес к ее персоне вызвал громкий процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой ее супругом Куандыком Бишимбаевым — Для меня такие дела больше общественная нагрузка, поэтому я беру их не часто. Берусь за подобные дела, когда понимаю, что случай особенный, нужно подключиться и помочь. Например, когда на жертву идет колоссальное давление с противоположной стороны, обвиняемые — люди, наделенные властью и большими деньгами, имеют существенный вес в обществе. По моей основной практике я корпоративный юрист и специализируюсь на корпоративных спорах.
NP.KZ. «Be Woman в Алматы» — Центральноазиатский женский форум Be Woman уже вошел в историю общественной жизни Алматы. Почти 3000 участников из 12 стран, и не только женщин. В работе форума участвовали влиятельнейшие предпринимательницы, лидеры общественного сектора, новаторы, актрисы, представительницы шоу-бизнеса. Выступили 95 спикеров, 24 ментора. Но все же на форум Be Woman собрались в основном женщины, которые стремятся быть лидерами, привносить в общество перемены… Жанна КАН — меценат, основатель Центральноазиатского форума Be Woman так сказала о женщинах огромного региона и об их активной позиции в жизни — Кто она — женщина Центральной Азии? Это не про феминизм и конкуренцию с мужчинами. Наша сила не в борьбе. Мы — восточные женщины, и наша сила в синергии. Мы не соревнуемся. Мы дополняем, создаем, преобразуем.
GOLOS—NARODA.KZ. «Лайнер в аул не полетит: кто и как уничтожил малую авиацию в Казахстане?» — До самого развала Советского Союза долететь на самолете можно было практически в любой город и даже до многих райцентров страны. Сейчас же до большинства населенных пунктов Казахстана можно добраться только на поезде или на авто… И, если самолет в Аркалык все же однажды снова полетит, как сделать так, чтобы билет на него обошелся дешевле, чем до Марса? Количество внутренних рейсов в Казахстане растет из года в год. Да, летать дорого, но это самый быстрый вид транспорта. Поэтому если 10 лет назад в Казахстане было совершено почти 38 тысяч внутренних рейсов, то в 2023 – 66,5 тысяч.
ZAKON.KZ. «Герольд Бельгер: как казахстанский писатель связывал культуры и эпохи» — 28 октября казахстанскому писателю Герольду БЕЛЬГЕРУ исполнилось бы 90 лет.
Его художественные переводы, а также собственные произведения способствовали широкому распространению казахской литературы в мире. Герольд Бельгер родился в городе Энгельсе, в Саратовской области России. Еще совсем маленьким он был депортирован вместе с семьей с берегов Волги на север Казахстана. Впоследствии окончил казахскую аульную школу в нынешнем селе Ыскака Ыбыраева, где в совершенстве овладел казахским языком… В 1954 году Герольд Бельгер поступает на филологический факультет Казахского педагогического института (ныне университет имени Абая в Алматы). Уже тогда будущий писатель свободно владел тремя языками: казахским, русским и немецким.
CHECK-POINT.KZ. «Не Бекмамбетовым единым. Режиссеры РК, состоявшиеся в России» — В последнее время многие казахстанские режиссеры стали весьма востребованными в России. Впрочем, это явление не столь уж и новое — давайте вспомним самых ярких наших соотечественников, реализовавшихся в России.. Первая мода на них стартовала еще со времен казахской «новой волны» — начиная с «Иглы» Рашида НУГМАНОВА отечественные режиссеры буквально поразили всех этим новым прочтением неореализма и жанра нуар. И как раз многие представители казахской новой волны состоялись в России уже в девяностые-нулевые годы. Первым в этом ряду можно считать тандем Александра БАРАНОВА и Бахыта КИЛИБАЕВА, когда они дебютировали кинокартиной «Женщина дня» — весьма знаковой для казахской «новой волны». Напомним, эта картина прославила Алику Смехову, которая сыграла в ней свою первую главную роль в кино. В дальнейшем Килибаев прославится своим экспериментальным «ужастиком» «Гонгофер» и знаменитым рекламным сериалом финансовой пирамиды МММ с Леней Голубковым и другими персонажами…
TENGRINEWS.KZ. «“Центральный“ готов к “Челси“? В каком состоянии главный стадион Алматы» — После критики, вызванного условиями на Центральном стадионе в Алматы во время матча Казахстана с Норвегией, главной арене города предстоит вновь принять важный футбольный поединок. Уже 12 декабря «Астана» может встретиться здесь (по данным УЕФА) с английским «Челси» в рамках Лиги конференций УЕФА. Корреспонденты посетили стадион, чтобы узнать, что ждет тут болельщиков. Отметим, что, по информации сайтов УЕФА и «Челси», лондонский клуб приедет в Алматы. В свою очередь «Астана» еще не называла место проведения матча. Также до сих пор не началась продажа билетов — казахстанская команда даже сделала заявление по этому поводу. На родной для столичного клуба «Астана Арене» до сих пор продолжается реконструкция.
LITER.KZ. «За и против отмечать Хэллоуин» — Этот праздник, традиционно отмечаемый 31 октября, имеет корни в древних кельтских обычаях и набирает популярность во многих странах, включая Казахстан. Однако у него есть как сторонники, так и противники. “Хэллоуин — это время для веселья, игр и развлечений. Тематические вечеринки и конкурсы делают праздник ярким и запоминающимся. Это просто возможность отвлечься от повседневной суеты”, — поделилась Аида, занимающаяся прокатом костюмов… Противники Хэллоуина считают, что праздник стал бездушным бизнесом. Их главный аргумент в том, что Хэллоуин слишком коммерциализирован, и продажа костюмов, сладостей и украшений часто становится основной целью празднования, а не его культурное значение — «Людей не смущает тематика праздника — ужас и смерть».
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