Какие отдельные традиционные семейные установки и обычаи уже практически не поддерживаются обществом?

В разных регионах Казахстана по-разному относятся к традиционным семейным установкам и обычаям

Социологи определили, насколько современные казахстанские семьи придерживаются традиционных установок и национальных обычаев, связанных с семейным укладом. Результаты социологических исследований, проведённых Казахстанским институтом общественного развития (КИОР), показали, что не для всех семей и не во всех регионах важно придерживаться тех правил, которые раньше были непреложными истинами.

Начнём с того, что лишь 55,3% респондентов исследования считают, что соблюдение национальных обычаев и традиций является обязательным условием для того, чтобы считать семью благополучной. Треть опрошенных в ходе интервью отметили, что это желательно, но не обязательно, а 11,4% посчитали, что традиции и обычаи и вовсе не имеют большого значения для благополучия семьи. Куда более важным фундаментом, судя по данным исследований, казахстанцы считают взаимную любовь и уважение супругов, взаимопонимание между детьми и родителями, отсутствие у членов семьи вредных зависимостей.

Вот какие ответы были получены исследователями от казахскоязычной аудитории об отношении к отдельным национальным традициям. Более 70% респондентов отметили, что положительно или скорее положительно относятся к обычаю выкупа невесты (72,1%) и обязанности родителей готовить достойное приданое перед замужеством дочери (78,6%). Сразу 75,9% опрошенных поддерживают традицию наделять правом выбора имени первенца родителей мужа. Более 77% респондентов считают правильным, что один из сыновей (чаще младший) должен проживать вместе с родителями. Далее мы более подробно остановимся на этом.

Результаты исследования КИОР показывают, как меняется отношение общества к отдельным традициям и обычаям. Например, лишь чуть более половины опрошенных положительно относятся к давнему обычаю отдавать на воспитание родителям мужа первенца молодой пары. Ещё 42,3% респондентов считают это неправильным по разным причинам. Начинает меняться и мнение общества о пышных тоях, которые не соответствуют финансовому положению семьи. Сейчас к обязанности закатить пир на весь мир в кредит положительно относятся лишь 35,7% опрошенных. Более 60% респондентов против такого расточительства, если семья не может безболезненно закрыть большой счёт. А таких домохозяйств в Казахстане немало. Во время выборочных обследований домашних хозяйств, проведённых в 2024 году специалистами Бюро национальной статистики АСПиР РК, 34% опрошенных отметили, что не могут позволить себе организовать различные обряды без обременительных долгов. При этом в городах доля таких респондентов была больше, чем в сёлах: 38,3% против 24,5%.

Важно: далеко не каждый обычай правильно интерпретируется. Мнение казахстанского общества о традиции кражи невесты с целью её принуждения к вступлению в брак с похитителем имеет уже отрицательный перевес. 71,1% респондентов не поддерживают такое поведение со стороны мужчин. Однако в то же время 26,2% опрошенных относятся к такому способу создания семьи положительно или скорее положительно. Нужно отметить: искажённое понимание старинного обычая, когда влюблённые договаривались о краже невесты, в настоящее время нередко оборачивается похищением девушки без её согласия и переходит в плоскость уголовного расследования. Ранее мы писали о предложении омбудсмена Казахстана ввести в уголовный кодекс отдельную статью за похищение женщин с целью принудительного вступления в брак, как это принято в других центральноазиатских странах — Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане.

Примечательно, что в разных регионах доли поддерживающих тот или иной обычай или традицию могут очень сильно отличаться. Это связано с культурными и этническими различиями. Например, в Мангистауской области 67,5% респондентов считают, что кража невесты и принудительное замужество — это нормально, в то время как в Восточно-Казахстанской области 97,1% опрошенных относятся к такому явлению отрицательно или скорее отрицательно. В ВКО также наблюдается один из самых скромных показателей (2,9%) доли респондентов, которые поддерживают желание проводить пышные застолья, даже если у семьи нет на это средств. В Туркестанской и Кызылординской областях таких людей намного больше: 50,7% и 53,3% соответственно.

Как и раньше, продолжает иметь весомое значение обычай совместного проживания родителей с семьёй сына. Практически во всех областях, кроме Павлодарской, доля респондентов, поддерживающих этот национальный обычай, превышает 50%. Особенно высокие показатели по этому вопросу наблюдаются на юге страны. В аналитическом докладе «Особенности межпоколенческого взаимодействия в казахстанских семьях» специалисты пишут, что по частоте упоминания основных причин совместного проживания нескольких поколений в одном жилище на первое место респонденты ставят фактор традиций, и лишь на второе — невозможность приобретения молодой семьёй отдельного дома, квартиры. Вместе с тем в глубинных интервью эксперты в области семейной политики склоняются к мысли, что главным фактором совместного проживания молодых с родителями всё же является отсутствие финансовой автономии новой семьи. Лишь на третьем месте в списке значимых причин находится помощь в воспитании внуков.

Экспертные выводы о совместном проживании в одной семье родителей со взрослыми детьми и их семьёй соотносятся с результатами сопоставительного анализа регионов по доле расширенных домохозяйств и обеспеченности жильём. Эти показатели зависят друг от друга. В тех регионах РК, где больше семей с совместным проживанием нескольких поколений, на одного человека приходится меньше личного пространства и, соответственно, квадратных метров. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, к таким территориям относятся южные регионы. Пример — Кызылординская область, где доля расширенных домохозяйств больше, чем в среднем по стране: 31,7%. Вместе с тем обеспеченность жильём в регионе самая низкая: всего 18,5 кв. м на человека. Аналогичная ситуация наблюдается в Туркестанской и Алматинской областях.

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Информация предоставлена Ranking.kz

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