Кто дежурный по миру?

«Центральная Евразия» и «глокализация»: новые политические термины прозвучали на конференции, проведённой фондом Горчакова в Астане

Международная конференция «Формирование многополярного мира и траектории развития Центральной Евразии», проведённая 1-3 ноября Фондом Горчакова в Астане, названа «экспертной сессией», и не случайно. Это и на самом деле получилась эдакая стартовая сессия для экспертов разного профиля из разных частей Евразийского континента на тему того, что сейчас происходит на бывшем постсоветском пространстве, в Европе, в Китае, да и во всем мире, и что из всего этого может получиться в будущем. Благодаря участникам с казахстанской стороны разговор концентрировался вокруг Центральной Евразии, центром которой, в свою очередь, является Казахстан. Новый, неожиданно прозвучавший термин, экспертам понравился. Впрочем, привязка к Казахстану то и дело расширялась до континентального масштаба. В этой связи свое место в обсуждении нашло и еще одно, пока непривычное, определение – Глокализация, как одновременно и сохранение глобальных взаимосвязей, и локализация по отдельным экономическим, культурным и цивилизационным составляющим.

«По мере смещения центра мировой экономической гравитации на глобальный Юго-Восток наблюдается стремление всё большего числа государств к укреплению собственного суверенитета во всех областях. Растёт запрос на демократизацию международных отношений, продвижение принципов взаимного уважения и суверенного равенства как основы межгосударственного сотрудничества. Тем не менее, создание гармоничного полицентричного мира – это задача непростая. Демократические устремления мирового большинства встречают сильное сопротивление со стороны коллективного Запада, который пытается любой ценой сохранить собственную гегемонию и навязать всему миру отжившие подходы, основанные на одностороннем экономическом и военно-политическом доминировании, давлении, шантаже и двойных стандартах. Мы все это знаем, видим, ощущаем, что называется, на собственной шкуре», — заявил в приветственной речи посол РФ в РК Алексей Бородавкин, участие которого — само по себе свидетельство значимости мероприятия.

Посол России в Казахстане, Алексей БОРОДАВКИН

Но, пожалуй, еще важнее, что после полагающихся вводных слов посол, что называется, взял быка за рога и сформулировал мировую повестку прямым текстом: глобальное доминирование Запада уходит в прошлое, прежний однополярный мир переходит в сложносоставную конструкцию, которую теперь самое время осознавать, понимать тренды и самим формировать вектор движения. После чего задал участникам конкретный вопрос, как бы напутствие на всю экспертную сессию: а кто в новом многополярном мире будет отвечать за мировой порядок, или все переходит в формат «каждый за себя»? Некогда, напомнил посол, порядок в Европе, которая тогда и была центром мира, был установлен на Вестфальской конференции, подведшей итоги Тридцатилетней войны, потом, после наполеоновских войн, гарантией от революционных бурь стал Концерт великих держав, потом пришел черед Лиги наций, как итога Первой мировой войны, потом Ялтинская конференция держав-победительниц во Второй мировой и созданная ими ООН. Ялта, впрочем, почти сразу была перечеркнута начавшейся Холодной войной, потом был Хельсинский процесс и ОБСЕ, как его итог, ныне же и этот институт утратил значение … вот вам, эксперты, задание: сообразите и предложите, что должно прийти на смену.

«Время показало, а особенно – последние три года, что партнёры с Запада – в общем не партнёры», — с этим выводом гостя из Белграда, доктора политических наук, научного сотрудника Института европейских исследований Стевана Гайича, приправленному далеко не полным набором сербских аргументов, согласились, в той или иной степени эмоционально, все участники дискуссии. Но если сербский, белорусские и российские эксперты каждый со своей позиции дополняли штрихи в уже набросанную картину мира, то член экспертного клуба при Сенате РК Олжас Байдильдинов по конкретной проблеме – грабительским соглашениям о разделе продукции с западными нефтедобытчиками на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке предложил и конкретное решение.

Олжас БАЙДИЛЬДИНОВ

Коль уж мы не можем изменить условия по вывозу нефти из Казахстана, давайте введём новые – по вывозу из ЕАЭС! Альтернативный вариант — выкупить доли западных нефтяных «китов» за счёт замороженных на Западе же российских активов. Услышат ли эти предложения в Москве?

Ну, и о геополитических провокациях.

«У Запада остаётся очень большая власть, как ни странно, в региональных делах. Есть очень старая британская геополитическая идея о том, что не должно возникать сильных континентальных держав, которые могли бы бросить вызов морской державе, раньше Британии, теперь – Соединённым Штатам, — говорит ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Иван Сафранчук. – Сейчас она реализуется таким образом, что «западники» эксплуатируют региональные противоречия. Грубо говоря, у нас почти во всех регионах есть ситуация, где какой-то региональный игрок боится соседей больше, чем внерегиональных держав, и притягивает внешнюю державу для того, чтобы улучшить своё положение. Это такая «точка входа» для внешних игроков в региональные балансы сил. Входят через того, кто в наибольшей степени ослаблен. Очень яркий пример, как это реализуется на Кавказе: Армения становится якорем для того, чтобы американцам держаться в региональном раскладе сил. Схема довольно примитивная, но она работает. Ответ на неё на концептуальном уровне тоже понятен – надо строить региональные порядки, которые никого не оставляют обделённым и никого не заставляют искать сотрудничества внешней державы против своих соседей. Но на практическом уровне эта примитивная схема работает очень сильно. Мы это видим на Ближнем Востоке, на Кавказе и отчасти в Центральной Азии. Эти схемы продолжают работать, и здесь наши успехи по их выкорчёвыванию очень скромные».

Независимый эксперт из Таджикистана Ризоен Шерали озвучил вопросы по вырисовывающейся геополитической повестке: «Будут ли пересматриваться устоявшиеся названия регионов? Если смотреть на примере Центральной Азии – недавно Турция объявила, что этот регион будет называть Туркестаном, в названии этой конференции пишется «Центральная Евразия», есть еще Средняя Азия и Казахстан, старые названия, и название, которое сегодня используется — Центральная Азия. Насколько изменения названий регионов будет способствовать формированию многополярного мира? Или всё-таки происходит подмена понятий?».

Последним выступал и как бы подводил итоги политик, экономист Петр Своик.

Петр СВОИК

«В экономике Казахстана сейчас параллельно идут два накладывающихся друг на друга, как бы параллельных, но и встречных процесса: деградация «вывозной экономической модели созданной во второй половине 90-х и ныне утрачивающей свою жизненную силу, и то, что можно назвать формированием новой союзной инфраструктуры – электроэнергетической, газотранспортной и вообще транспортной, но – без Союза.

Деградационный процесс выражается в сдвоенном — бюджетном и инфраструктурном кризисе, уже непреодолимом в рамках той же модели. Что становится очевидным при взгляде на сами основы созданной четверть века назад экономической, и, следовательно, политической системы Казахстана. В основе лежат СРП – конфиденциальные соглашения о разделе продукции, заключенные с пришедшими на ключевые месторождения Тенгиз, Карачаганак и Кашаган америано-европейскими нефтедобывающими консорциума. Эти СРП, несмотря на засекреченность, а по сути как раз благодаря ей, стали фактической Экономической Конституцией Казахстана, и не только экономической. Именно под СПР была сформирована все остальная экономическая модель, и такие ее ключевые аспекты, как реализация добываемого в Казахстане сырья по промежуточным, — трансфертным ценам, с заключением финальных сделок за пределами национальной юрисдикции. Что сводит к минимуму внешний платежный баланс Казахстана и давно уже превратило его в хронически убыточный. А также переход Национального банка от роли кредитора первой инстанции на роль замыкающего обменника на валютной бирже. Эмиссия тенге таким образом продолжилась, но уже не кредитным, а обменным образом, уже не в пользу банков, в пользу сырьевых экспортеров, национальный производительный кредит таким образом исчез, экономика переведена на иностранное инвестирование и внешние заимствования, и обменная эмиссия тенге стала постоянным источником инфляции, неизменно проимерно в два раза превыщающей темпы экономического роста».

Результат закономерен: налоги собираются исправно, и объем налоговых поступлений в бюджет ежегодно растет, но – темпом роста ВВП. А затратная часть бюджета тоже растет, но – темпом роста инфляции. И как человеческий организм набирает неизбежные к старости обременения, так и бюджет набрал уже непосильную для себя тяжесть погони расходов за убегающей вперед инфляцией, плюс – тоже непосильную тяжесть расчетов по все время растущей массе внешних и внутренних долговых обязательств.

То же и с инфраструктурным кризисом: унаследованные от прежней системы электроэнергетика и жилищно-коммунальная инфраструктура, войдя в стадию критического износа при одновременном дефиците даже этих изношенных мощностей, просто не имеют ни ресурсов, ни механизмов для обновления и развития в рамках той же «вывозной» экономической модели.

Встречный процесс, хотя и способствует разрешению инфраструктурного кризиса, несет в себе тоже немалые риски и прямые вызовы для Казахстана – экономические и политические.

О чем речь?

«Об уже начатом процессе восстановления и даже развития той общей электроэнергетической и газотранспортной инфраструктуры, которая существовала при Союзе и ныне по необходимости тоже возвращается в надгосударственный союзный формат, но — без Союзных органов.

Так уже запущенный реверс системы газопроводов «Средняя Азия – Центр», проходящей по западу Казахстана и заменяющий заблокированный экспорт в Европу, безусловно, помогает и бывшим Среднеазиатским республикам решать свои энергетические проблемы. Но – за счет пусть и родственных, но внешних инвестиций, по которым придется рассчитываться.

То же и с электроэнергетикой: строительство Балхашской АЭС, за которую проголосовали на референдуме — это надежная связь не только Северной энергозоны Казахстана с Южной, это еще и полно-пропускной мост между российской энергосистемой и общим для Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Центрально-Азиатским энергетическим кольцом».

Все это – замечательно и перспективно, но только при условии, что все участники такой объективно уже формирующейся инфраструктурной кооперации станут участниками общего инвестиционного и машиностроительного цикла, в противном случае мы рискуем к нашей уже состоявшейся внешней экспортно-сырьевой, инвестиционной заемной зависимости добавить еще и зависимость инфраструктурную.

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