Казахстан наращивает госдолг: с начала года сумма увеличилась на 6,5%

Госдолг Казахстана: кому и сколько задолжало правительство страны?

По состоянию на 1 октября 2024 года государственный долг Казахстана достиг 63,7 млрд долл. США — на 6,5% больше по сравнению с началом года. В целом госдолг страны растёт из года в год.

Из общей суммы государственного долга 94,4%, или 60,1 млрд долл. США, приходится на долг Правительства РК; 4%, или 2,5 млрд долл. США, — на местные исполнительные органы (акиматы); 1,6%, или чуть более 1 млрд долл. США, — на долг Национального банка РК.

Детально рассмотрим непосредственно долг Правительства РК, который делится на внутренний и внешний. Внутренний долг на отчётную дату составил 45 млрд долл. США, увеличившись на 14,7% с начала года. Тем временем внешний долг сократился на 3,3% с начала года, до 15,1 млрд долл. США.

Далее рассмотрим структуру долга.

Внутренний долг правительства состоит из:

государственных казначейских обязательств, индексированных к ставке TONIA — 2 млрд долл. США;

государственных краткосрочных казначейских обязательств — 1,8 млрд долл. США;

государственных среднесрочных казначейских обязательств — 4,7 млрд долл. США;

государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств — 1,4 млрд долл. США;

государственных долгосрочных казначейских обязательств — 35,1 млрд долл. США;

прочих обязательств — 5 млн долл. США.

Внешний долг правительства состоит из займов от международных финансовых институтов и ценных бумаг.

К фининститутам, которым задолжало Правительство РК, относятся:

Международный банк реконструкции и развития — 3,3 млрд долл. США;

Азиатский банк развития — 1,4 млрд долл. США;

Европейский банк реконструкции и развития — 82,4 млн долл. США;

Исламский банк развития — 60,2 млн долл. США;

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций — 633,3 млн долл. США;

Кувейтский фонд арабского экономического развития — 362 тыс. долл. США;

Японское агентство международного сотрудничества — 184 млн долл. США;

Кредитное агентство Правительства Германии — 6 млн долл. США;

Экспортно-импортный банк Китайской Народной Республики — 195,1 млн долл. США;

иностранные коммерческие банки — 200 млн долл. США.

Ценные бумаги, в свою очередь, включают:

еврооблигации — 8,4 млрд долл. США;

государственные ценные бумаги, размещённые на российском рынке — 646 млн долл. США.

Помимо этого, есть ещё гарантированный государством долг: он, в свою очередь, увеличился на 7,2% с начала года, до 3,4 млрд долл. США. Таким образом, государственный и гарантированный государством долг к 1 октября суммарно составили более 67 млрд долл. США.

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Информация предоставлена Ranking.kz

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