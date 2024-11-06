«Бюджетный кризис в Казахстане: кто виноват и что делать?», «В Казахстане появятся профессиональные приемные семьи», «Туристический бизнес: чем заманить казахстанцев»

Сетевой Казахстан 6 ноября 2024г.

SPIK.KZ . «Бюджетный кризис в Казахстане: кто виноват и что делать?» — По прогнозам Всемирного банка, в 2025 году мировые цены на нефть из-за существенного превышения предложения над спросом могут упасть до пятилетних минимумов – плохой сигнал для Казахстана с его сырьевой направленностью экономики и растущим дефицитом бюджета. В этой связи мы вместе с экспертами решили поразмышлять над тем, что нас ждет впереди? Какие меры – тактические и стратегические – необходимо предпринять для увеличения доходной части бюджета? Есть ли смысл сокращать его расходную часть? И чем можно безболезненно пожертвовать?

Олжас Байдильдинов, член Общественного совета Министерства энергетики РК:

«Нужно пересмотреть контракты на разработку нефтегазовых месторождений»

TIME . KZ . Оксана АКУЛОВА — «Акцент — на выживание?» — Изменения в правилах оказания услуг неотложки могут проредить… рынок (да, именно так!) первичной медпомощи населению, считает наш эксперт Лейла Ишбаева. И это, разумеется, отразится на пациентах. Вопрос — в какую сторону?

Публичное обсуждение проекта нашумевшего приказа, который в очередной раз может изменить работу скорой медпомощи, закончилось на прошлой неделе. Если его примут в первоначальном виде, все клиники, работающие в системе первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), будут обязаны создавать мобильные бригады для выезда к пациентам четвертой категории срочности. Это в основном хронические больные, жизни и здоровью которых в данный момент ничего не угрожает.

TENGRINEWS.KZ . «Девушек в Казахстане начнут проверять на генетическое заболевание» — В Казахстане с 2025 года девушек начнут проверять на генетическое заболевание, об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Вместе с тем с 2025 года будет внедрен скрининг девушек-подростков в возрасте от 16-17 лет на носительство спинально-мышечной атрофии», — сообщила глава ведомства, выступая во время заседания правительства.

По ее словам, в целях раннего вмешательства и профилактики инвалидизации детей при организациях ПМСП функционируют 1500 кабинетов развития ребенка и 50 кабинетов катамнеза в организациях родовспоможения.

FORBES . KZ . «Каппаров: «Председатель Нацбанка» в Казахстане — это цена на нефть» — Журналист Батырхан Тогайбаев поговорил в проекте Q&A на YouTube-канале Forbes Kazakhstan с экономистом Касымханом Каппаровым. Обсуждали инфляцию в Казахстане, курс тенге, базовую ставку. Экономист рассказал, какие признаки «голландской» — «казахской» — болезни он видит в экономике и почему считает Казахстан «сверхпрезидентской» страной. А также порассуждал, что будет, когда закончится Нацфонд (а это, по мнению собеседника, при текущих тратах бюджета и невысоких ценах на нефть может произойти через несколько лет).

SPUTNIK.KZ. «При КазНПУ имени Абая до конца 2024 откроется филиал Университета Лотарингии» — В этом году при Казахском национальном педагогическом университете имени Абая откроется филиал Университета Лотарингии, заявил Касым-Жомарт Токаев на совместном с Эммануэлем Макроном брифинге по итогам переговоров.

«В настоящее время стороны рассматривают вопрос создания казахско-французского университетского центра «Люмьер». Кроме того, в Астане и Алматы будут построены казахско-французские школы. Сегодня были подписаны соответствующие документы. Эти школы, несомненно, предоставят молодежи возможность получать образование по самым высоким стандартам. Казахстан готов укреплять отношения с вузами и исследовательскими центрами Франции», – добавил Токаев.

AZATTYQ.ORG . «Продавцы ушли в подполье. Казахстанцы продолжают покупать вейпы, несмотря на запрет» — Запрет на продажу вейпов в Казахстане вступил в силу 20 июня 2024 года. Но торговля никуда не исчезла, а просто ушла в телеграм. Активисты в Казахстане выявили более 160 каналов, которые продают вейпы по всей стране, а в полиции рапортуют о десятках уголовных дел о продаже «запрещенки».

KAPITAL.KZ . «В Казахстане разработали технологию «теплого асфальта»» — Казахстанские ученые разработали комплексную добавку к асфальтобетонной смеси, которая позволяет укладывать ее при температуре до -10 градусов, сообщила пресс-служба министерства транспорта. Сейчас по стандартам дорожного строительства укладывать асфальт можно лишь при температуре воздуха от +5 градусов и выше.

«Это решение особенно актуально для северных регионов республики, где строительный сезон ограничен 3–4 месяцами», — отметили в министерстве.

Кроме того, готовить асфальтобетонную смесь можно будет при 90 градусах, тогда как по нынешним стандартам – при 125-130 градусах.

KAZPRAVDA.KZ . «В Казахстане появятся профессиональные приемные семьи» — Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам образования и защиты прав ребенка, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Как сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, нормами проекта закона предлагается внедрить институт приемной профессиональной семьи как альтернативу центрам адаптации несовершеннолетних. В таких семьях дети смогут находиться не больше полугода. Профессиональные воспитатели будут получать зарплату от государства, но и требования к ним будут выше, чем к приёмным родителям.

CHECK-POINT.KZ . «Туристический бизнес: чем заманить казахстанцев» — Чего не хватает в Казахстане для развития внутреннего туризма.

До последнего времени туризм в нашей стране не воспринимался всерьез ни самими казахстанцами, ни властями на всех уровнях. Говорилось много, что-то делалось, но в основном отрасль развивалась по принципу самотека и часто благодаря лишь энергии энтузиастов. Более того, понятие «внутренний туризм» и вовсе вызывало иронию. Однако времена стали меняться, а ситуация улучшаться. Многое еще предстоит, и со своей стороны мы рискнем дать несколько советов в данном направлении, а точнее — по нескольким направлениям.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Кто-то в лес, и никто по дрова» — Нужен единый центр экономической политики.

Несколько примечательных финансовых цифр.

Цифра первая: «За 9 месяцев бюджет получил лишь 75 процентов запланированного объема налогов и казна недосчиталась 5,5 миллиарда долларов».

Если налоги не собраны в полном объеме, то тому могут быть три причины. То ли предварительные расчеты были неверными. Тогда в топку горе-прогнозистов от экономики и финансов. То ли фискальные органы не выполняют свои функции по сбору налогов. Тогда в ту же топку всех фискалов. То ли что-то не то с налоговым законодательством и подзаконными актами. Как известно, принятие нового Налогового кодекса отложено еще на один год – с 2025 на 2026 год. Причем, правительство сделало это устами самого президента, невольно вовлекая его в этот довольно спорный процесс, хотя должно было взять на себя всю ответственность. Что ж староказахстанская традиция «спрятаться за широкой спиной президента» все еще жива.

ORDA.KZ . «Чистая вода или чистая прибыль: как устроен бизнес по продаже воды из вендинговых автоматов» — Совместно с Центром «Казэкология» Orda.kz отправилась в шесть районов Алматы, чтобы собрать пробы воды из автоматов и понять, насколько она безопасна и соответствует требованиям качества. И пока лаборатория готовила результаты анализов, мы поговорили с поставщиками и бизнесменами: сколько можно выручить на воде и как работают вендинговые аппараты.

В Алматы, как и в Казахстане в целом, активно растёт количество автоматов, где за небольшие деньги можно набрать питьевую воду — в южной столице установлено более полутора тысяч автоматов, на каждом из которых владелец зарабатывает в среднем 100 тысяч тенге ежемесячно.

Многие не пьют воду из-под крана, считая её грязной из-за изношенности трубопроводов и коммуникационных сетей.

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