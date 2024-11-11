Рынок недвижимости Казахстана на подъёме: количество сделок купли-продажи жилья подскочило сразу на 13%

Какое жильё покупать выгоднее?

Какое жильё покупать выгоднее?

По итогам девяти месяцев текущего года количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане составило 304,4 тыс. Стоит отметить: по сравнению с прошлым годом наблюдается существенный рост как по отдельным месяцам, так и за период в целом. По сравнению с январём–сентябрём 2023 года количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 12,7%.

Из общего количества на индивидуальные дома пришлось 68,4 тыс. сделок, на квартиры в многоквартирных домах — 236 тыс. сделок. Сделок по квартирам традиционно намного больше, что отражает высокий спрос и предложение на рынке.

В региональном разрезе лидерами по количеству сделок остаются мегаполисы Алматы (59,7 тыс. сделок) и Астана (53,1 тыс. сделок), а также Карагандинская область (24,1 тыс. сделок).

Тем временем наибольший рост количества сделок купли-продажи жилья был зарегистрирован в Западно-Казахстанской области (плюс 40,5%), Алматы (плюс 28,5%) и Шымкенте (плюс 23,8%). Практически во всех регионах страны, кроме четырёх, наблюдался рост показателей.

К сожалению, нет информации о том, какие именно квартиры и дома были проданы и куплены, однако немалую их часть составило первичное жильё, с учётом того, что на такое жильё легче получить ипотеку, а ипотека в РК — основной драйвер рынка жилой недвижимости.

Что касается первичного жилья, тут отметим несколько моментов. Первичное жильё, или жильё в новостройках, как такие дома называют в быту, в большинстве случаях продаётся в черновой отделке. Соответственно, покупателю приходится дополнительно вкладывать не только денежные средства, но и время, и прочие ресурсы.

Однако сегодня в Казахстане есть решение этой проблемы. Крупные застройщики, пользующиеся авторитетом и доверием, предоставляют возможность покупки жилья в чистовой отделке. Это система квартир «под ключ»: купил — сразу заезжай и живи.

У этого варианта есть свои преимущества: скорость, прозрачность финальной стоимости (ведь все мы знаем, в какие суммы может обойтись отделка), гарантия качества от застройщика и так далее.

Неудивительно, что в мире, согласно американским исследованиям, очень многие покупатели жилья предпочитают именно такие готовые к заселению варианты. Например, около 70% миллениалов и представителей «поколения X» даже готовы пожертвовать размером жилья ради того, чтобы дом был в состоянии «под ключ». Пожилые покупатели также предпочитают такое жильё, хотя их доля немного меньше: 63%.

Казахстанцам ещё предстоит оценить в полной мере плюсы такого варианта.

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Информация предоставлена Finprom.kz



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