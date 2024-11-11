«Третий президент Казахстана: каковы запросы общества и властной элиты?». «Алихан Букейханов и его идеи строительства демократического Казахстана». «В Казахстане возобновилось рейдерство?». «Снизят ли пенсионный возраст в Казахстане?»

Сетевой Казахстан 11 ноября 2024г.

SPIK . KZ . «Третий президент Казахстана: каковы запросы общества и властной элиты?» — Мы продолжаем дискуссию о том, какими качествами должен обладать следующий лидер государства. Если вкратце обобщить высказывания наших предыдущих собеседников, то они назвали таковыми профессионализм, наличие воли и способности принимать важные решения, стремление вести страну по пути прогресса, готовность противостоять агрессивному национализму и скатыванию в архаику. Но это в идеале. В реальности же может случиться так, что выбор общества и политических элит падет на человека консервативного, а то и вовсе диктатора. Подробнее поговорить на эту тему мы пригласили руководителя Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмиру ИЛЕУОВУ — Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что мы не увидим повторения сценария двоевластия, который наблюдался при переходе от правления Назарбаева к правлению Токаева. Однозначно будет консенсусная форма передачи власти, а не регентская. Но и в этом случае необходима большая подготовительная работа, чтобы элиты понимали, каких своих представителей будут продвигать.

AZATTYQ . ORG . ««Наши взоры устремлены на запад». Алихан Букейханов и его идеи строительства демократического Казахстана» — В октябре — ноябре 1917 года элита казахского общества начала невиданный для степи социальный эксперимент — создание демократического правового государства, Алашской автономии. Под руководством Алихана БУКЕЙХАНОВА, журналиста, этнографа и депутата 1-й Государственной думы, Алашская автономия два года пыталась убедить сменявшие друг друга «российские» и «сибирские» правительства в необходимости ориентированных на западные ценности самоуправляемых автономий. Не убедили. Алашская автономия рухнула вместе с правительством КОЛЧАКА, а вместо нее большевики учредили Киргизскую (Казахскую) автономную республику.

NOVGAZ . COM . «Вы не понимаете, этот другой…» — Оппозиционер Ермурат БАПИ после четверти века противостояния с властью пошёл в парламент, чтобы изменить всё изнутри. И тут же перестал критиковать ТОКАЕВА. Вот что Бапи сам об этом думает — Честно говоря, есть некоторое разочарование. Идя в парламент, чтобы помочь президенту Токаеву строить «Новый Казахстан», я думал, что смогу многое изменить. Планировал инициировать множество политических проектов — например, закон о люстрации. Но на практике оказалось, что один депутат — да даже и десять! — мало что могут изменить в корпоративной среде, где доминирует голос большинства. Да, можно организовать что-то, чтобы привлечь внимание общества, но это скорее станет кратковременным популистским жестом, полезным только для личного имиджа, и не принесет реальной пользы государству. Все закончится просто «бурей в стакане».

TIME . KZ . «Без бумажки ты… тоже пациент?» — Это позволит избежать фальсификации документов, сэкономит время и нервы пациентам и медработникам. Об этих и других цифровых проектах рассказал вице-министр здравоохранения Ербол ОСПАНОВ в пятницу на брифинге в Службе центральных коммуникаций. Сегодня свыше 700 медорганизаций участвуют в пилотном проекте по выдаче препаратов через электронную систему. — Медработники посредством QR-кода в разделе “Социальный кошелек” приложения eGov mobile выдали пациентам бесплатные лекарственные средства на основе 470 тысяч выписанных рецептов. Использование Социального кошелька “создает” условия для доступности и полной прозрачности в сфере обеспечения граж­дан лекарственными средствами, исключения незаконного оборота, фальсификации и других нарушений, — заявил Оспанов.

«Сам или уговорили?» — Адлет БАРМЕНКУЛОВ покидает пост президента Казахстанской федерации футбола. Барменкулов был избран президентом КФФ в 2022 году, не являясь главным кандидатом на эту должность, скорее, наоборот. При нем казахстанский футбол достиг кое-каких результатов: сборная Казах­стана пробилась в группу В Лиги наций и до последнего претендовала на выход в финальную стадию Евро-2024. Это было, конечно, неожиданно, ведь казахстанский футбол в принципе не стал сильнее. Но и скандалов при Адлете Барменкулове хватало, в том числе в нынешнем футбольном сезоне. Сборная Казах­стана проигрывает матч за матчем, не забив еще ни одного мяча, при этом главный тренер команды Станислав ЧЕРЧЕСОВ ссорится со СМИ. А чемпионат страны, мягко говоря, один из самых странных за всю его историю.

NP . KZ . «Бесправный бизнес. В Казахстане возобновилось рейдерство?» — Кажется, в стране «нарастает тенденция использования чиновниками своих полномочий для банального передела собственности и рейдерских захватов бизнеса». Об этом в своем депутатском запросе на имя Премьер-министра РК Олжаса БЕКТЕНОВА и Генерального прокурора РК Берика АСЫЛОВА сообщает мажилисмен Азат ПЕРУАШЕВ. По словам депутата, с такими сигналами в демократическую партию «Ак жол» обращаются предприниматели из разных отраслей экономики — Из наиболее вопиющих примеров можно назвать уже поднимавшийся нами случай, когда акимат Сары-Агашского района Туркестанской области под предлогом возврата собственности Болата Назарбаева отобрал у соседних предпринимателей часть объектов санатория, приобретенных единым лотом с открытого аукциона Минфина в 2017 году. Но при этом вернул объекты компании самого Болата Назарбаева. Объекты добросовестного бизнеса остались изъяты, в связи с чем санаторий понес убытки на 2 миллиарда тенге, — говорит депутат.

GOLOS — NARODA . KZ . ««Они должны быть осуждены»: почему в Талгаре отрицают существование ОПГ?» — Мнением поделились полковники МВД в отставке. Полковник в отставке Набиден УСЕНОВ считает, что разговоры среди населения о существовании организованной преступности возникли неспроста. Он заявил, что руководство органов внутренних дел должно быть осуждено… Тем временем его коллега, полковник в отставке, Мурат КАРЫМСАКОВ отмечает, что ОПГ не может орудовать в городе без ведома полиции.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Старость – не в радость: снизят ли пенсионный возраст в Казахстане?» — В обществе, чиновничьих и экспертных кругах периодически всплывает тема снижения возраста выхода на пенсию. Однако дальше слов дело пока что не идет, хотя совсем скоро – в 2028 году – пенсионный возраст у мужчин и женщин уравняется. И те, и другие начнут выходить на заслуженный отдых в 63 года. Но пока это время не настало, общественность продолжает настаивать на снижении. Вот только насколько это реально? Либо идея так и останется лишь мечтой казахстанок? Во сколько лет выплаты начинают получать в других странах и как следует реформировать казахстанскую пенсионную систему, вместе с экспертами разберем в материале…

EXCLUSIVE . KZ . «В Костанае зреет конфликт: денег нет, но вы держитесь» — Сельхозпроизводители Костанайской области обратились к президенту страны, премьер -министру и министру сельского хозяйства. Они просят отсрочить платежи по кредитам и лизинговым платежам, поскольку не могут продать урожай этого года – нет цены, а сроки по некоторым кредитам уже наступили.

ORDA . KZ . «Базар без правил: кто должен достроить новый павильон рынка «Алтын Орда»» — Запуганные торговцы, мошеннические схемы и незавершённая стройка третьего павильона — всё это в фокусе внимания расследования Orda.kz. Кто на самом деле управляет этим гигантским торговым объектом, и каким образом Александр НЕДОГАРКО, бывший сотрудник ДЭР, и его партнёры оказались в центре этих скандалов? Война за прибыль не скрыта ни от кого, и каждый шаг на этом рынке — это борьба за власть, которая затянулась на годы.

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