Петушок или курочка?

По мнению радикальных сторонников Гендерной теории, традиционные роли, навязываемые обществом через семью, необходимо разрушить. Это стало основой для таких явлений, как ювенальная юстиция, борьба с домашним насилием и другие инициативы, направленные «на защиту прав ребенка»

Теперь и в Казахстане в общественных местах – парках, торговых центрах, а то и просто на улице, можно встретить «не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку», размером эдак с человеческого детёныша лет примерно от семи до пятнадцати, гордо тявкающую, рычащую или мычащую, что она самый настоящий квадробер.

В Казнете даже появилось робкое объявление по выгулу квадроберов, с заверениями, что продавец услуги будет «обращаться с питомцами соответственно сущности животного». Правда, исчезло сразу после того, как на него обратил внимание телеграм-канал «Злобная татешка». Но Тик-ток и Инстаграм просто заполонили ушки и хвостики, интервью с приверженцами «новомодного» течения о «хейте» в их адрес. Придётся их разочаровать: многие европейские и американские «кошечки», «собачки» и прочая живность успели дорасти до размеров вполне взрослых тёть и дядь, давно вжились в образы и уже привыкли передвигаться на четвереньках, пока тренд докатился до нас.

«Новое, опасное, на мой взгляд, увлечение – квадроберинг, пришло к нашим детям с Запада, — говорит общественный деятель Багила Балтабаева. – Посты квадроберов за короткий срок завирусили все социальные сети, какие только есть. Естественно, под эту мощную пропаганду в виде постов с фото-видео на разных платформах подпадает уязвимый слой среди несовершеннолетних детей, с неокрепшей психикой, ибо им кажется, что всё, что в тренде — в рамках нормы… Если вчера мы, увидев в социальных сетях это безумие (иначе я никак не могу это назвать), мягко говоря, приходили в шок от увиденного, то сегодня оно пришло и в Казахстан.

Опять-таки, в социальных сетях можно увидеть фото видео, где уже наши дети разгуливают по паркам на четвереньках, с полной «экипировкой» квадроберов, включающей мохнатые маски, хвосты и лапки-перчатки. Я отношусь к новой субкультуре очень настороженно. Мое мнение – все, кто сильно им увлечены, для начала должны пройти психотесты у психологов, не помешало бы сходить и на приём к психиатру, ибо адекватный человек не пойдет на такой неадекватный шаг».

Немного истории. Тренд подражать животным стал популярным в TikTok ещё в начале 2000-х на Западе. Было ли это в целом или в отдельных случаях связано как-то с БДСМ или зоофилией, история скромно умалчивает. Изначально их сравнивали с фурри — людьми, косплеящими животных из мультфильмов и книг, однако позже стало очевидно, что этот новый тренд имеет свою специфику. Подростки начали активно идентифицировать себя с определёнными животными (или по крайней мере демонстрировать это в своих видео в социальных сетях), имитируя их поведение и утверждая, что у них есть черты, свойственные животным.

Этот тренд привлёк внимание пользователей западных социальных сетей, таких как Reddit и Quora, только в прошлом году, а в этом году о нём начали писать и крупные западные СМИ. Однако, последователей фурри не называют «квадроберами». В англоязычных странах для обозначения таких людей используется термин Therians (от латинского theria — «зверь»).

Родоначальником популярной среди подростков субкультуры – квадроберинга, как и «неофициального вида спорта» – квадробики, называют японского спринтера Кенъити Ито, который в начале 2000-х годов, впечатлённый техникой бега мартышки-гусара, попытался адаптировать её для человека. А явлением, ей предшествовавшей — появившееся в 2010 году в США фитнес-движение Animal Flow.

Восприятие нового течения в обществе колеблется от резко положительного до категорического неприятия.

«Ребёнок увлекается квадробингом, и вы спрашиваете, стоит волноваться по этому поводу или нет. Знаете, мне хочется ответить: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, — такой видео пост разместила на своей странице в Инстаграм пользователь Бакытжан Аканова – психолог, коуч, наставник. – Наверное, это занятие ребёнка и детей в группе лучше, чем если ваш ребёнок будет сидеть сам один изолированно с сотовым телефоном и играть в виртуальные игры. Здесь они собираются в группу, у них есть общие интересы, есть контакт, коммуникация – это то, что у нас сейчас в дефиците. Если ребёнок увлекается квадробингом и посредством этой игры коммуницирует с другими, у него есть интерес, он такой живой, приходит, рассказывает – ну ничего страшного в этом нет».

Но так ли безопасны игры в животных? Да, пока игра не выходит за собственные рамки. А если это случится, как бы не заплакали сами родители.

«Начнём с того, что в обществе сейчас мы наблюдаем два противоположных мнения — это не норма поведения человека и это просто игра. Да, действительно, до 5 лет сюжетно — ролевая игра для ребёнка естественна. Ребёнок примеряет на себя роли из понятных для него сказок. Зайчики, лисички, медвежата. Но при этом надо отметить, в сказках животные очеловечены — они мыслят, действуют и ведут себя человеческими категориями. То есть ребёнок, примеряя на себя эти роли, все равно остаётся в поле человеческого взаимодействия.

Подростковый же квадроберинг — это все-таки другое. Мы наблюдаем человека, на пути становления его личности, вдруг, выбирающего инфантильное, «животное» поведение. Причины могут быть разные. Например, если в детстве был дефицит сюжетно-ролевой игры, потому что ребёнок был удобным для родителей и сидел в гаджетах, то в будущем у него могут возникнуть трудности с опознанием себя и своих переживаний. Кто-то таким образом пытается привлечь внимание, не отстать от моды, сбежать от реальности, бросить вызов запретам, причин на самом деле множество. Но, по моему мнению, основная опасность — «расчеловечивание» , — считает координатор РОО Казахстанский Союз Родителей Ирина Бородкина, педагог-психолог. То есть ребёнок, копируя поведение животных, упускает большой пласт навыков межличностного взаимодействия. Подумайте сами, что проще — взрослеть и брать на себя ответственность за свои реакции и взаимодействие в мире людей или «убежать» в мир животных, где ты ни за что не отвечаешь?

Есть ещё одна сторона этого явления — детям, подросткам всегда нужен пример для подражания, кумир, лидер. А в кого сейчас предлагает «играть» детям наша культура? На какие ориентиры равняться? Играть в чиновников? В коррупционеров? Ведь информационная среда насыщена отрицательными примерами.

То есть можно сделать вывод, что до тех пор пока это игра по возрасту — это нормальное поведение. А вот когда это способ «сбежать» от человеческой жизни, это уже требует более пристального внимания», — заключает она.

Итак, что это? Безобидный, но пока неофициальный вид спорта или потеха, не желающая ограничиваться закреплённым за ней часом, или нечто более серьёзное и опасное – очередная попытка вытеснить из неокрепших умов осознание себя «здесь и сейчас»? Самый нашумевший способ выбить почву из-под ног подростка – озадачить его вопросом «Кто ты?», предоставив выбор из 36 вариантов гендера по версии американского Tinder или 71 варианта по версии Facebook.

Суть понятия «гендер» заключается в том, что это социальная категория, отличная от биологического пола. В 1970-е годы термин стал использоваться для обозначения социальной роли, которую человек принимает в обществе, независимо от того, каким полом он обладает биологически. Если биологический пол можно определить по физическим признакам, то социальный пол — это то, как человек ощущает себя внутри, как он идентифицирует себя, независимо от того, был ли он рожден мальчиком или девочкой. Первоначально этот термин использовался в медицинской практике, чтобы помочь в лечении и реабилитации людей с различиями в половой идентичности. А теперь самое интересное.

С развитием радикальной философии, психологии и антропологии был разработан так называемый гендерный подход. В соответствии с гендерной теорией, ребенок рождается не как мальчик или девочка, а как нечто неопределенное, обладающее потенциалом всех гендеров одновременно, независимо от физической половой принадлежности. По мнению сторонников этой теории, становление мужчиной или женщиной происходит исключительно благодаря воспитанию и социальной среде, и семья играет ключевую роль в этом процессе, навязывая детям определенные «гендерные роли». Термин «гендерное насилие» описывает предполагаемое давление, которое семья оказывает на ребенка, формируя его идентичность, часто без учета его собственных чувств и желаний.

По мнению радикальных сторонников Гендерной теории, традиционные роли, навязываемые обществом через семью, необходимо разрушить. Противники утверждают, что именно это стало основой для таких явлений, как ювенальная юстиция, борьба с домашним насилием и другие инициативы, направленные «на защиту прав ребенка».

«Квадроберинг – это искусственно созданное явление,- считает руководитель ОФ Коргау Human Rights Алия Абдинова. – Детей вводят в состояние замешательства, так легче сделать их управляемыми. Это приём из категории «можешь быть кем угодно».

Посол Армении в РФ Гурген Арсенян рассказал, что в Европе квадроберы уже определяют себя «как гендер». В России, кстати, квадроберинг начал набирать популярность только этой весной, но настолько напугала общественность, что в Госдуме разрабатывают законопроект о её запрете.

В Казахстане опасения, связанные с неоднозначным увлечением подрастающего поколения, озвучил мажилисмен Даулет Мукаев, чем навлёк на себя хейт не меньший, чем сами усатые-полосатые, но с другой стороны. А если закон о запрете квадроберов, работа над которым, по его словам, уже ведётся, всё же будет принят, хотелось бы напомнить, что без сильной идеологической доктрины бумаги на все законы точно не хватит, потому что время бросает нам идеологические, «нетрадиционные» вызовы непрерывным потоком.

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