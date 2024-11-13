Трамп для Казахстана: сначала ничего, потом все

Ниточка КТК как будто специально проложена по российской территории, чтобы когда-то за нее потянуть

Согласитесь, удивительно: от результатов выборов президента США Европа – в шоке, Украина – в ужасе, Израиль – в восторге, Китай и Иран в напряжении, Россия – в ожидании, а мы – Казахстан в – ленивом любопытстве стороннего наблюдателя. Попроси любого из наших топовых экономистов или политологов убедительно объяснить, чем для Казахстана Трамп лучше Харрис или наоборот, им придется буквально вымучивать обоснования. Причем и противоположные версии будут одинаково вымученными. Похоже, что нам и на самом деле – без разницы.

С одной стороны, это именно так: на текущем положении Казахстана на мировом рынке и в мировой политике перемена главы Белого дома в США ровным счетом никак не сказывается. Мы как были поставщиком нефтяного и металлургического сырья в направлении Евросоюза и Китая, как были получателями иностранных инвестиций и займов из того же Евросоюза и Китая, а в последнее время усиленным темпом еще и из России, так и остаемся. Наконец, мы как лавировали «многовекторно» между всеми какие есть мировыми игроками и едва ли не всеми, какие есть международными объединениями, так и лавируем.

Нефть по сорок? – не верится…

Единственно, чем приход Трампа может действительно повлиять на экономическое положение Казахстана, так это если он исполнит свое обещание опустить стоимость нефти до 40 долларов. Тогда нам стало бы, да, очень плохо, но и по этому поводу особо волноваться не стоит: быстро это в любом случае не получится, да и вряд ли вообще получится.

Да, по ходу фрагментации глобальной экономики все ближайшие годы неизбежны спады и рецессии, мировое потребление нефти будет и без всякого Трампа не слишком расти или даже сжиматься. Из чего вовсе не вытекает, что цены на нефть обрушатся. Во всяком случае, возможностей контригры по блокированию добычи и перекрытию путей доставки более чем. И вообще, пусть за атаку Трампа на нефтяные цены переживают американо-европейские консорциумы на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане: нацеленный на Россию удар придется как раз по ним. И еще по сланцевой добыче в самих США. Одним словом, за «нефть по сорок» переживать не стоит.

Но, с другой стороны, рокировки «Байден сменяет Трампа – Трамп сменяет Байдена» кардинальным образом ускоряют идущий еще со времен мирового кризиса 2007-2008 годов, а в наших краях – со времен создания Таможенного и Евразийского союзов, Майдана, Крыма и ЛНР с ДНР, процесс трансформации однополярного мира в полицентричный. И на нас этот процесс самым решительным образом скажется, но … не сразу и исключительно опосредованно – через тот или иной сценарий развязки войны на Украине. В конце объясним, как и чем это скажется на нас, но сначала об Украинской развязке.

Украина как актив

Здесь два варианта «прекращения войны за 24 часа»: через повышение ставок или через немедленную договоренность с Путиным. Подчеркнем: война может быть остановлена только с согласия президента России, то есть только с согласия противной стороны с российским планом «демилитаризации» и «денацификации» Украины, заодно с возвращением НАТО в границы 1997 года. В тех или иных модификациях такая переговорная позиция регулярно оглашается МИДом и самим президентом Путиным, а ни у Киева, ни у Вашингтона с Брюсселем нет никакой возможности заставить Кремль пойти на более компромиссное соглашение. Ставка на поражение России на поле боя и на обрушение ее экономики под санкциями уже отменена, Трамп еще кандидатом в президенты озвучивал намерение заморозить конфликт по линии фронта и 20-летний мораторий на вступление Украины в НАТО. Однако России нужен не промежуточный мир, а «новая Ялта» — долгосрочная договоренность с Западом о границах раздела сфер влияния и условиях взаимодействия в многополярном мире. Что по определению дело не быстрое.

Нет сомнений, что Трамп не станет оттягивать начало переговоров с Путиным, однако несомненно и то, что сходящейся договорной базы пока просто нет. Трамп – бизнесмен, а США – бизнес-государство, на переговорах Украина будет выступать не субъектом, а объектом — неким спорным активом, находящимся пока в руках Запада. Полностью сдавать этот актив Путину категорически невозможно, не только из соображений политического престижа, но и чисто экономически – слишком много вложено денег. И слишком ценно залоговое имущество: черноземы, титан, литий, уран и редкоземельные элементы. Со своей стороны, и России категорически не нужна вся разоренная, опустошенная и озлобленная Украина, достаточно лишь той промышленной части, население которой в основном лояльно, включая Николаев и Одессу. А отрезанную от Черного моря хуторскую Окраину Россия спокойно оставит «независимой», но только в обмен на внеблоковый статус и нормализацию отношений с Европой. Совместное восстановление Украины на базе использование ее ресурсного и транзитного потенциала и станет базой такой нормализации.

Но это – в будущем, а пока уже наступило время для начала переговоров, но для их завершения – далеко еще нет.

Трамп, по всей видимости, начнет торг с намерения повысить ликвидность Украины, как актива перед продажей, путем предоставления новых вооружений и дальнобойных ракет. Не на деле, — на словах, и это будет из той же серии, что и «нефть по 40 долларов». А когда угроза не возымеет действия, предложит все разделить и заморозить – по линии соприкосновения. В ответ же услышит весь уже оглашенный президентом РФ набор. С такой еще, наверное, озвученной на Валдае новацией, как определение границ «русского мира» на Украине путем референдумов. Фактически – заявка еще на три-четыре ключевые области. На что, конечно, получит встречный отказ, на чем первый этап переговоров и завершится. Не оставляя России другого выбора, как со своей стороны продолжить обнуление украинского актива через уничтожения живой силы, техники, энергетической и транспортной инфраструктуры.

До тех пор, пока Украина из объекта, — расходного материала войны, не начнет переходить в стадию обретения субъектности, — уже на базе признания невозможности продолжения проекта «Украина-анти-Россия». И уже собственного инициирования мирных переговоров. Для чего тоже много еще должно произойти, начиная с замены Зеленского на Залужного, перевыборов Рады и проведения конституционного референдума. А в целом – пере-учреждение украинской государственности. Суть в том, что в противостоянии «Россия-Запад» Украина – лишь объект, поле боя и расходный материал. Но прочный мир может быть достигнут только после подписания договора с новым субъектом – Украиной.

Make America Great Again

Чтобы сделать Америку снова великой, необходимо реализовать план Маршалла наоборот: деиндустриализация Германии, перекочевка ее промышленности обратно в США, превращение бывшего Евросоюза в набор государств – покупателей американского сжиженного газа, американских вооружений и американских высокотехнологичных товаров. Но при этом – ни в коем случае не отдавать Европу под дешевый российский газ и промышленную кооперацию с Россией. Набор задач слишком велик и внутренне противоречив, чтобы предугадать, как именно станет действовать команда Трампа. Однако есть одна ловушка, которую в США точно видят и в которую постараются не попадать: ловушка Украины, как следующего Афганистана.

Напомним, что в свое время вход США в Афганистан после атаки на башни-близнецы, при согласии и содействии России, был вершиной, — символической и практической, глобального доминирования. И столь же символическое и практическое значение с обратным знаком имел и вывод американских войск из Афганистана, который, напомним, провозгласил еще Обама, а практически подготовил как раз президент Трамп. Причем сам вывод достался уже Байдену, и не просто катастрофическим, но и самым символическим образом: более унизительной картинки, чем цепляющиеся за военный самолет люди мир еще не видел. Поэтому сменившие демократов республиканцы пронзительно понимают: из Украины надо не бежать, а уйти предельно красиво. Да, в политическом и бизнес-смысле Украина – уже не просто убыточный, а токсичный актив, на нее надо не тратится, а избавляться. Но не отдавая противнику, — России и Китаю, а умело перекладывая на ответственность Европейского вассала.

Война до победного конца

Одним словом, если война прекратится уже в следующем году, а еще через год-два будет подписан мирный договор с Украиной и установлены спокойные отношения с Европой – это будет очень хорошо и быстро.

Но и растянутые сценарии дадут тот же результат: постоянный мир будет установлен на условиях России. Да, какие-то уступки с ее стороны возможны и даже неизбежны, но это будут именно ее условия.

Таким образом, переходя к тому, почему украинская развязка самым решительным образом скажется на нас, и каким образом скажется, зафиксируем исходное положение: речь идет лишь о временных рамках, — растянутых или форсированных, одного и того же сценария. А именно: начала в Казахстане, после окончания СВО на Украине, СЭО – специальной экономической операции.

Чтобы понять, о чем речь, напомним, что сразу после начала Россией специальной военной операции на Украине и последующего второго пакета «санкций из ада», Кремль ответил встречным условием: отныне европейские получатели российского газа из «недружественных» государств станут покупать его за рубли. Арифметически как бы ничего не менялось: покупка осуществлялась по ценам в тех же долларовых котировках и в тех же евро, которые перечислялись в «Газпромбанк», который уже сам конвертировал их в российскую валюту. Однако «недружественные» дружно отказались, отлично понимая революционные последствия как бы все той же арифметики: смена юрисдикции. То есть, уже не продавец заключал сделку в юрисдикции покупателя – на его территории, по его законам и в его банках, а покупатель – на территории продавца, по его правилам и в его банках. Со всеми возможностями продавца в дальнейшем так поменять правила, что и покупки, и котировки станут осуществляться в местной валюте.

Тогда этот демарш «Газпрома» как-то не слишком зафиксировался в поле общественного внимания, растворившись в потоке других потрясающих событий, а ведь он еще всплывет, и еще как. А именно: требование расчетов в рублях и станет если не первым шагом в восстановлении газовых поставок в Европу, то уж следующим – непременно.

Стоит напомнить, что не все «недружественные» дружно отказались: «раскольниками» оказались Венгрия, Австрия и Словакия и с тех пор раскол Евросоюза только набирает обороты.

«Вывозная» экономика Казахстана: кризис экстерриториальности

Так вот: экстерриториальность экспортно-сырьевых продаж, как и вообще всех прочих торговых и финансовых сделок есть фундаментальная основа всей нынешней «вывозной» экономической модели Казахстана, и соответствующей компрадорской государственности.

Ныне такая созданная четверть века назад модель вошла в глубокий системный кризис исчерпания своего потенциала и накопления необратимых отягощений. Этот системный кризис находит свое воплощение в трех упакованных друг в друга конкретных кризисах:

а) бюджетный кризис, как исчерпание у правительства возможностей поддерживать текущую социально-экономическую ситуацию;

б) инфраструктурный кризис, как неспособность правительства решать проблемы износа и дефицита мощностей в электроэнергетике и ЖКХ;

в) концептуальный кризис, как неспособность правительства отрефлексировать происходящее и составить адекватный план антикризисных действий.

Концептуальный кризис правительства самый опасный, поскольку вне понимания причин возникновения болезни и точного диагноза любое лечение только усугубляет состояние больного. В данном случае это намерение правительства, сплошь состоящего из одних «рыночников», окончательно «либерализовать» экономику, что как раз ее и добивает. Воланд, правда утверждал, что подобное лечится подобным, но к рецептам от Дьявола следует относиться осторожно. Впрочем, это отдельная тема, и поскольку не только читателям, но и, возможно, самому правительству не помешало бы знать, где истоки кризиса, мы это как-нибудь подробно, прямо по пунктам объясним.

Пока же назовем одну — фундаментальную причину, вокруг которой как раз и будет разворачиваться СЭО в Казахстане после СВО на Украине – та самая экстерриториальность.

То есть, нынешняя «вывозная» экономическая модель Казахстана вся выстроена на том, что не только экспорт сырья производится по промежуточным трансфертным ценам, но и вообще экспортно-импортные товарные и финансовые сделки совершаются, в основном, вне налоговой, банковской и таможенной юрисдикции нашего независимого государства. В сердцевине же такой не слишком суверенной, мягко говоря, экономики и государственности лежат американо-европейские нефтедобывающие консорциумы на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане. Заключенные с ними конфиденциальные СРП – соглашения о разделе продукции и являются фактической экономической конституцией Казахстана, и не только экономической. Здесь принцип экстерриториальности реализован в полном, можно сказать, идеальном, наборе: это расположенные в глухой степи и закрытые от постороннего доступа вахтовые поселки и добычные зоны, это не только 100-процентный экспорт добываемого сырья, без каких-либо обязательств по внутренним поставкам, но и почти 100-процентное внешнее обеспечение, без нужды в казахстанских производителях.

СЭО после СВО

Задача упорядочения отношений с Западом сразу после завершения СВО, да и вообще приоритетная послевоенная задача России – это налаживание экспорта энергетических, металлургических и других стратегических ресурсов на условиях производителя и в его интересах. И тут Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, качающие продукцию по трубопроводу КТК до порта Новороссийск, ну просто не могут не стать объектом самого пристального внимания. Ведь это ни что иное, как конкурирующая с российскими поставками нефть, добываемая «недружественными» компаниями для отправки в недружественные страны. Причем ниточка КТК как будто специально проложена по российской территории, чтобы когда-то за нее потянуть. Как и принятая в Казахстане конституционная новация о принадлежности земли и недр народу, пока бездействующая, но тоже до поры.

Сюда же верстается и присутствие компаний из недружественных России государств на урановых месторождениях, планы по вольфраму, литию и набору редкоземов. Для нашей многовекторности добытчики с Запада очень даже дружественны, но тут, знаете ли, придется как-то ранжировать вектора. Оглядываясь и на то, что в прошлом 2023 году, — в самый разгар войны на Украине, Россия приняла «Концепцию внешней политики», где сказано, что она проводит самостоятельный и многовекторный внешнеполитический курс, продиктованный ее национальными интересами и осознанием особой ответственности за поддержание мира и безопасности на глобальном и региональном уровнях. И что отношение России к другим государствам и межгосударственным объединениям определяется конструктивным, нейтральным или недружественным характером их политики в отношении Российской Федерации. Поэтому дружить с недружественными соседями по Евразийскому союзу будет все более затруднительно.

Одним словом, катализирующий весь геополитический передел приход Трампа в США для нас в Казахстане пока не означает ничего. Но по мере дальнейшего хода событий, — практически все.

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